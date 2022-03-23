Италия — Северная Македония. Чемпионы Европы попали в стыки случайно

24 марта состоится полуфинальный матч квалификации ЧМ-2022 Италия — Северная Македония. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех македонцев оценён экспертами в 20.00. Ставки на ничью принимаются за 7.90.

Лукаку объявил партнёрам по «Челси» о желании вернуться в «Интер».

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Италия — Северная Македония 24 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч Италия — Северная Македония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. Поставить на «обе забьют» можно за 2.59.

Анализ и прогноз матча отбора ЧМ-2022 Италия — Северная Македония (24.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 24 марта вместо шести запланированных состоятся четыре полуфинальных противостояния квалификации. В одном из них Италия примет Северную Македонию. Матч пройдёт на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная Италии является четырёхкратным чемпионом мира. Последний успех датирован 2006 годом, и запомнился он знаменитой выходкой Зинедина Зидана, на которую француза спровоцировал Марко Матерацци. С тех пор дальше группового этапа команде пробраться не удавалось. А в 2018 году даже не прошли квалификацию, впервые за 60 лет.

Малафеев назвал три варианта введения потолка зарплат в РПЛ.

Ввиду неудач карьеру в сборной завершили Джанлуиджи Буффон, Даниэле Де Росси и Андреа Барцальи, а также пост главного тренера покинул Джампьеро Вентура. Преемником стал Роберто Манчини, и дела пошли на лад. Под руководством 57-летнего специалиста итальянцы выдали рекордную беспроигрышную серию из 37 матчей и заодно выиграли Евро-2020.



Серия успешных выступлений прервалась в полуфинальной встрече Лиги наций с Испанией (1:2). Оппонент сильно удивил тем, что навязал высокий темп, несмотря на многочисленные кадровые потери. «Скуадра адзурра» явно не ожидала такой прыти и пропустила уже на 17-й минуте. Затем на 42-й минуте красную карточку схлопотал Леонардо Бонуччи. Печальный исход стал предсказуем.

Впрочем, поражение от испанцев не надломило сборную Италии. В матче за третье место она одержала достаточно уверенную победу над Бельгией (2:1) даже без дисквалифицированного Бонуччи. Очередной успех обусловлен громадными ресурсами, которыми грамотно распорядился Манчини, имеющий потрясающий опыт работы и список достижений.



Сборная Северной Македонии же ни разу не принимала участия в мундиалях и лишь в 2021 году дебютировала на чемпионате Европы. Причём неудачно. Во всех трёх матчах группового этапа потерпела поражения. Сначала от Австрии (1:3), затем — Украины (1:2). Также разгромно уступила Нидерландам (0:3).

Глава Федерации футбола Франции: Мбаппе должен остаться в «ПСЖ».

На групповом этапе квалификации ЧМ-2022 македонцы выступили получше. Впрочем, им очень повезло с оппонентами. Из сильных соперников досталась только Германия. Над немцами даже умудрились одержать победу в первом матче — 2:1. Однако после этого последовали череда неудачных выступлений на Евро-2020 и смена наставника.

Игора Ангелоски на тренерском мостике потеснил Благойя Милевски. Под руководством нового главного тренера македонцы возобновили борьбу в квалификации ЧМ-2022 с трёх ничьих: с Арменией (0:0), Исландией (2:2) и Румынией (0:0). Затем одержали разгромную победу над скромным Лихтенштейном (4:0) и потерпели фиаско в ответном противостоянии с Германией (0:4).

Было и ещё несколько побед, но опять-таки над равными по силе противниками. На наш взгляд, ждать сенсации не стоит и в этот раз, сборная Северной Македонии выглядит явным аутсайдером грядущей встречи. К тому же Роберто Манчини отказался включать Марио Балотелли в состав сборной Италии на стыковые встречи.

Ранее специалист восхищался хорошей физической формой игрока. 31-летний бомбардир даже принял участие в тренировочных сборах команды. Тем не менее Манчини заявил, что времени на эксперименты нет. Тренер настроен серьёзно, а значит, сопернику несдобровать. Тем более матч состоится в Палермо — в Италии. Не будем мудрить и возьмём Ф1(-2) за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Италия — Северная Македония 24 марта 2022 года

Сборная Италии при Роберто Манчини является одним из претендентов на медали мундиаля. То, что участвует в стыковых матчах — неудачное стечение обстоятельств, ведь успехи на дистанции просто великолепны. У Северной Македонии, на наш взгляд, банально меньше ресурсов и, соответственно, сил. Разгромные поражения от крепких соперников говорят о многом. Думаем, к списку добавится ещё одно.

Ставка: победа сборной Италии с форой (-2) за 1.99.

Понтус Вернблум: не испытал никаких эмоций во время последнего чемпионства с ЦСКА.

Расширение РПЛ, или добро пожаловать на шоу «Где логика?».

Goal.com исключил Арсена Захаряна из списка лучших молодых футболистов Европы.