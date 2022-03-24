Криштиану Роналду и Италия могут не попасть на ЧМ-2022?

Стыки ЧМ-2022, плей-офф КХЛ и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 24 марта.

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На что ставить в футболе 24 марта

Сегодня сборная России должна была сыграть свой стыковой матч с Польшей в полуфинале отбора на ЧМ-2022. Но что случилось, вы и сами знаете. Поляки в финале без борьбы, а остальные команды сражаются за путёвки в финальный раунд.

Португалия — Турция: когда начало, где покажут?

Уэльс примет Австрию, Швеция – Чехию, Италия встретится с Северной Македонией, а Португалия – с Турцией. Да, либо португальцы, либо итальянцы на ЧМ-2022 не попадут, а может быть, в Катаре не будет ни тех, ни других.

Играют отбор сегодня и в Азии, и в Северной Америке, и в Южной — там предпоследний тур отборочного турнира: Бразилия принимает Чили, Колумбия встретится с Боливией, Парагвай – с Эквадором, а Уругвай сразится с Перу.

На что ставить в хоккее 24 марта

В КХЛ продолжается второй раунд. СКА и «Авангард» ведут 2-1 в сериях со «Спартаком» и «Металлургом» соответственно, сегодня четвёртые матчи.

Дарья Миронова дала прогноз на 4-й матч серии «Спартак» — СКА.

В НХЛ в ночь на пятницу 10 матчей. «Тампа» Андрея Василевского и Никиты Кучерова гостит в Бостоне, а Кирилл Капризов и «Миннесота» принимают «Ванкувер».

На что ещё ставить 24 марта

На теннисном турнире в Майами Вера Звонарёва сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении, Людмиле Самсоновой играть с американкой Мэдисон Бренгл, а Дарье Касаткиной – с Александрой Саснович из Беларуси.

Два интересных матча в баскетбольной Евролиге. «Эфес» примет «Милан», а мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Маккаби».

Владимир Вуйтек сделал прогноз на 4-й матч серии «Авангард» — «Металлург».

Эктор Бельерин раскритиковал решение отстранить Россию от ЧМ-2022.

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