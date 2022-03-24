Португалия — Турция. Прогноз «Фонбет»: Юсуф Языджи заслужил сразиться с Роналду

За пять официальных игр в ЦСКА полузащитник забил шесть голов и оформил два ассиста. Вызов в сборную оправдан.

Сегодня, 24 марта, состоится матч полуфинала квалификации ЧМ-2022. Сборная Португалии сыграет со сборной Турции. Встреча пройдёт в Порту на стадионе «Драгау», стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Сделать ставку на противостояние Юсуфа Языджи и Криштиану Роналду можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Португалия

Летом 2021 года чемпионат Европы сложился для Португалии довольно неудачно. Команда оступилась в первом матче плей-офф, минимально проиграв Бельгии (0:1). После этого главной задачей подопечных Фернанду Сантуша был прямой выход на чемпионат мира в Катаре.

Они отлично провели встречи в сентябре и октябре, в которых обыграли Ирландию (2:1) и разгромили Азербайджан (3:0) и Люксембург (5:0). А вот в ноябре потеряли очки в ответных играх с Ирландией (0:0) и Сербией (1:2). В матче с сербами португальцам было достаточно добиться ничьей, чтобы выйти на ЧМ-2022.

Они уверенно начали встречу и повели уже на второй минуте благодаря голу Ренату Саншеша. Во второй половине первого тайма Душану Тадичу удалось сравнять счёт, который сохранялся вплоть до концовки игры. Развязка наступила на 90-й минуте, когда балканцы вырвали путёвку в Катар за счёт точного удара Александра Митровича.

В результате этого фиаско португальцы вынуждены пробиваться на мундиаль через стыковые матчи. Если в полуфинале они обыграют Турцию, то далее встретятся с победителем пары Италия – Северная Македония.

В отборочном турнире сборная Португалии хорошо смотрелась в атаке и записала в свой актив 17 голов в восьми играх. Особенно досталось Люксембургу, которому португальцы забили восемь голов в двух матчах. Лучшим бомбардиром Португалии в отборочном турнире стал Криштиану Роналду, отметившийся шестью мячами. Также был продуктивен Диогу Жота, который забил четыре гола и сделал один ассист.

Команда в целом неплохо действовала и в защите — не пропускала в четырёх из восьми встреч. Ещё в двух случаях соперники забивали по одному мячу. Тем не менее защита Португалии была уязвима в обеих играх с Сербией, где подопечные Фернанду Сантуша пропустили три гола. Два из них сербы забили после навесов.

В какой форме Турция

Сборная Турции провалила Евро-2020, на котором проиграла все матчи на групповом этапе. После турнира главный тренер Шенол Гюнеш провёл ещё три встречи, но «янычары» сыграли вничью с Черногорией (2:2), обыграли Гибралтар (3:0) и потерпели сокрушительное поражение от Нидерландов (1:6). После этого произошла смена главного тренера.

Вместо Гюнеша был назначен немецкий специалист Штефан Кунц. Под его руководством турки провели четыре игры. Разошлись миром с Норвегией (1:1), одолели Латвию (2:1), разгромили Гибралтар (6:0) и дома победили Черногорию (2:1). Победа над балканцами позволила занять второе место в группе и выйти в стыковые матчи.



Дебют матча с Черногорией сложился для турок не лучшим образом: пропустили уже на второй минуте. Однако в первом тайме сумели отыграться благодаря голу Керема Актюркоглу. Во второй половине встречи владели территориальным преимуществом (66% владения мячом) и нанесли три удара в створ ворот,. Победный гол с передачи Хакана Чалханоглу забил вышедший на замену Оркун Кёкчю.



В отборочном турнире турки здорово действовали в нападении и отметились 27 мячами в 10 играх. В восьми матчах они забивали как минимум дважды. Особенно впечатляюще провели первые матчи квалификации с Нидерландами и Норвегией, в которых победили с общим счетом 7:2. Значительный вклад в выход в стыки внесли Бурак Йылмаз и Хакан Чалханоглу.

Йылмаз забил пять голов и сделал три ассиста, Чалханоглу записал в свой актив три мяча и пять результативных передач. Однако в обороне у турок довольно часто возникали трудности. Они пропустили четыре мяча в двух матчах со слабой сборной Латвии. Едва ли у звёздного нападения португальцев могут возникнуть серьёзные трудности в атаке.

Однако настоящим кошмаром стала гостевая встреча с голландцами, которая завершилась со счётом 1:6. «Янычары» позволили забить оранжевым сразу шесть мячей. Зачастую турецкие защитники не успевают за перемещениями своих оппонентов и позволяют наносить удары из острых позиций.

Португалия – Турция: кадровые потери

Cостав сборной Португалии серьёзно ослаблен. По причине перебора жёлтых карточек дисквалифицирован крайний защитник Жоау Канселу. Из-за травм встречу пропустят голкипер Антони Лопеш, центральный защитник Рубен Диаш и центральный хавбек Рубен Невеш. Ещё один центральный защитник — Пепе — не сможет сыграть из-за заражения коронавирусом.

Португалия – Турция: статистика личных встреч

Португалия имеет огромное преимущество в очных матчах – она побеждала Турцию в каждой из пяти официальных игр. В XXI веке команды дважды встречались в финальных турнирах европейских чемпионатов. В 1/4 финала Евро-2000 португальцы выиграли со счётом 2:0. С таким же счётом завершился матч соперников в группе на Евро-2008.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч 1/2 финала отбора ЧМ-2022 Португалия – Турция 24 марта 2022 года

Ставка: обе забьют за 2.00. (Сделать ставку)



Португалия, несомненно, является фаворитом предстоящей игры. Команда обладает высококлассными исполнителями в атаке и должна создать немало опасных моментов в матче с Турцией, которая действует в обороне с ошибками. Как обычно, основная угроза должна исходить от Роналду, всегда выступающего за сборную с дополнительной мотивацией.

К тому же отличную форму набрал Жоау Феликс, который отметился пятью мячами и двумя ассистами в семи последних матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Отличный сезон проводит и Диогу Жота, который с 13 мячами делит с Сон Хын Мином вторую строчку в списке лучших бомбардиров АПЛ.

Однако вопросы вызывает надёжность команды в обороне. По различным причинам не смогут сыграть ведущие центральные защитники в лице Рубена Диаша и Пепе. В результате этого пару 38-летнему Жозе Фонте в центре обороны составит Гонсалу Инасиу или Тьягу Джало. Ни один из них не имеет опыта выступлений за сборную.

Кроме того, из-за дисквалификации встречу пропустит Жоау Канселу, проводящий выдающийся сезон за «Манчестер Сити». Эти потери наверняка скажутся на продуктивности защитных действий португальцев в противостоянии с соперником, который забивал в каждой игре отборочного турнира. Мы предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют.

Такое пари сыграло в четырёх из пяти последних матчей Турции и в предыдущей встрече Португалии. Помимо прочего, у турок вырисовывается довольно грозная линия атаки. Кроме Бурака Йылмаза и Хакана Чалханоглу, в заявку попал Юсуф Языджи. Новичок московского ЦСКА выдаёт сумасшедший дебют за российский клуб.



Перебравшись из «Лилля» в Москву на правах аренды, атакующий полузащитник успел провести пять официальных встреч. За это время отметился шестью голами и двумя голевыми передачами. Едва ли Штефан Кунц оставит этот момент без внимания. Языджи находится в отличной форме, на наш взгляд, он полностью заслужил сразиться с Роналду.