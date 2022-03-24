«Миннесота» — «Ванкувер». Кирилл Капризов не может сидеть без дела

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25 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех «Ванкувера» оценён в 3.40. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 4.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» 25 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Ванкувер» 25 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.07. Поставить на гол в первые 10 минут можно с коэффициентом 1.68, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70.

«Миннесота» — «Ванкувер»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (25.03.2022)

На 25 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 10 матчей. Посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить встрече «Миннесоты» и «Ванкувера», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. Противостояние Кирилла Капризова и Василия Подколзина обещает быть интересным. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Миннесота» обосновалась на четвёртой позиции в Западной конференции. В активе 78 баллов после 61 встречи. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет 17 очков. Зато в последних семи встречах было лишь два поражения: от «Коламбуса» (2:3 Б) и «Нэшвилла» (2:6). При этом три игры подряд завершились победами. Накануне «Уайлд» переиграли «Вегас» (3:0).

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Кирилл Капризов решил «отдохнуть», оставшись без набранных очков. Главное, что команда справилась. К слову, у «Миннесоты» пополнение. Марк-Андре Флёри перешёл из «Чикаго». Дмитрий Куликов отдал ему свой 29-й номер, и теперь ворота под полной защитой. В недавних играх с вратарской линией было не всё гладко, много пропускали. Возможно, опыт голкипера пригодится.

«Ванкувер» сейчас идёт на 11-м месте в Западной конференции, имея 70 баллов после 65 встреч. Отставание от зоны плей-офф составляет всего три очка, однако результаты неутешительные. В последних семи играх — две победы. Над «Нью-Джерси» (6:3) и «Колорадо» (3:1). Статистика не впечатляет, хотя команда борется.

В битве с лидером НХЛ Джей Ти Миллер отметился голом и передачей. У него 77 баллов после 63 встреч. Василий Подколзин результативными действиями не отметился, а всего набрал 16 баллов за 62 игры в дебютном сезоне. Хотя главное сейчас то, что Василий играет в основном составе и получает бесценный опыт.

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Впереди непростой соперник с хорошей атакой и неплохой защитой. Плюс пополнивший его ряды голкипер мирового уровня. Всё это в совокупности сильно нагружает «Ванкувер», который и так будет играть второй матч за два дня с оппонентом из верхней части таблицы. «Кэнакс» не позавидуешь. С одним справились, но на второго сил и эмоций может не хватить.

Усиление вратарской линии перед плей-офф — важный шаг перед розыгрышем Кубка Стэнли для «Уайлд». Однако пока длится регулярный сезон, нужны победы. Благо сейчас за хозяев играет время. У соперника на восстановление его не так много. Хотя команды что дома, что на выезде имеют по четыре победы в пяти прошлых играх. Очень впечатляет.

При этом в Сент-Поле фаворита выделить не получается. За последние пять очных встреч гости выиграли три раза, один из которых — в овертайме. По сезону же явно хозяева идут лучше. В атаке превосходят оппонента, забросили 228 шайб против 186. Зато в защите гости играют чуть надёжнее — пропустили 187 шайб против 196 у хозяев. С другой стороны, теперь защита «Уайлд» усилена.

Букмекеры сейчас отдают предпочтение хозяевам. Мы спорить не станем. Ставка «обе забьют + победа «Миннесоты» за 2.12 выглядит интересно. На стороне хозяев не только время и усиление состава, но и текущая форма. Всё же «Кэнакс» в середине марта выступают крайне нестабильно, а «Уайлд», напротив, заметно прибавили.

«Миннесота» — «Ванкувер»: прогноз и ставка на матч НХЛ 25 марта 2022 года

«Миннесота» сейчас идёт очень здорово. Соперник же выглядит чуть хуже, положение в таблице говорит само за себя. «Ванкувер» не сдаётся и борется, накануне обыграл лидера НХЛ. Однако для клуба предстоящая встреча станет второй за два дня. Сил и эмоций может не хватить. Мы бы взяли победу хозяев через голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют + победа «Миннесоты» за 2.12.

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