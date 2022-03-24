Бразилия — Чили. Неймар опровергнет слухи

25 марта состоится матч 17-го тура квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Чили. Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех чилийцев оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Чили 25 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Бразилия — Чили получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз матча 17-го тура отбора ЧМ-2022 Бразилия — Чили (25.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. В Южной Америке на 25 марта запланировано четыре противостояния 17-го тура квалификации ЧМ-2022. В одном из них Бразилия примет Чили. Матч пройдёт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Начало запланировано на 2:30 мск.

Ещё в ноябре 2021 года бразильцы досрочно добыли путёвку в Катар, одержав победу над сборной Колумбии (1:0) в матче 13-го тура квалификации ЧМ-2022. Гол забил Лукас Пакета с передачи Неймара на 72-й минуте. Для нападающего французского «ПСЖ» голевой пас стал 15-м результативным действием за девять матчей отбора.



В последних трёх матчах квалификации ЧМ-2022 лидер «Селесао» не смог принять участия, так как получил травму в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном». Несмотря на это, его сокомандники не растерялись. Сначала сыграли вничью с крепкими Аргентиной (0:0) и Эквадором (1:1), а затем разгромили Парагвай (4:0).



Таким образом, подопечные Тите продлили беспроигрышную серию в матчах отбора ЧМ до 32 встреч, установив новый рекорд среди южноамериканских сборных. Предыдущую планку, к слову, тоже установили они. Немудрено, ведь сборная Бразилии с давних пор носит звание самой успешной национальной команды в истории.

На счету жёлто-зелёных пять побед на чемпионатах мира, которые были одержаны благодаря колоссальным ресурсам и талантливым футболистам. Бразильской техникой по сию пору восхищаются болельщики по всему земному шару, с нетерпением дожидаясь новых ловких финтов и изящных ударов. Нынешнее поколение бразильцев тоже подаёт большие надежды.



А вот чилийцы имеют сомнительные успехи в квалификации ЧМ-2022. За 16 матчей отборочного цикла одержали только пять побед (три из них на домашнем стадионе) и четыре раза сыграли вничью, в остальных случаях — проиграли. По итогу располагаются на шестой строчке турнирной таблицы с 19 очками.

В последних шести встречах квалификации ЧМ-2022 сборная Чили выступила получше, чем на дистанции. Одержала победы над Парагваем (2:0 и 1:0), Венесуэлой (3:0) и Боливией (3:2), также уступила Эквадору (0:2) и Аргентине (1:2). Позитивная динамика относительно предыдущих выступлений появилась после смены главного тренера.



Колумбийский специалист Рейнальдо Руэда уступил место Мартину Ласарте. Уругваец методом проб и ошибок нашёл оптимальный подход. Основной силой «красной команды» по-прежнему являются ветераны — Гари Медель, Артуро Видаль и Алексис Санчес. Однако активное использование замен и различных схем начало приносить результат.



Несмотря на это, чилийцы выглядят аутсайдерами грядущей встречи. За 16 матчей отборочного цикла ЧМ-2022 они не одержали ни одной победы над командами из топ-4 турнирной таблицы. А бразильцы, в свою очередь, за этот период ни разу не сыграли вничью дома — у них только победы. Потому возьмём П1 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.74.

Дело ещё в том, что от травмы недавно восстановился Неймар. В какой сейчас форме находится нападающий — трудно сказать. Ходят слухи, что после поражения «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов форвард стал реже посещать тренировки и пребывает в ужасном расположении духа. Как бы там ни было, в заявку он попал и сейчас имеет отличную возможность развеять все домыслы.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Чили 25 марта 2022 года

Сборная Бразилии имеет колоссальные ресурсы и великолепную статистику на дистанции. На наш взгляд, она выглядит на порядок сильнее Чили. Мотивации меньше, так как путёвка в Катар уже добыта, но тому же Неймару есть что доказывать. Плюс — вопрос престижа. Нельзя же отдавать Аргентине первую строчку! «Красная команда» прибавила под руководством Мартина Ласарте, однако биться с сильными противниками на равных пока не готова. Думаем, хозяева одержат уверенную победу.



Ставка: победа сборной Бразилии + тотал больше 1.5 мяча за 1.74.