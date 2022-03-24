«Трактор» — «Салават Юлаев», 5-й матч. 7:1 — не предел для челябинцев

25 марта состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.96, а успех «Салавата» оценён экспертами в 3.45.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» 25 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.86. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.93.

Прогноз и анализ 5-го матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Салават Юлаев» Уфа (25.03.2022)

На 25 марта в Континентальной хоккейной лиге запланирована всего одна встреча второго раунда плей-офф. ЦСКА уже закрыл серию с московским «Динамо» в свою пользу, борьба продолжается между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Пятый матч между челябинцами и уфимцами пройдёт на льду «Арены-Трактор» в Челябинске.

Подопечные Анвара Гатиятулина хорошо провели регулярный сезон, выходили даже в лидеры не только конференции, но и КХЛ. Всегда держали планку, показывали сбалансированный хоккей. Как, впрочем, и подопечные Томи Лямся. Однако после недавних событий уфимцы явно просели. В четвертьфинальной серии и так не ожидали лёгкой прогулки, а получилось куда страшнее.



Уфимцы остались без легионеров, в частности, потеряли лучшую тройку нападения КХЛ. Впрочем, даже так показали достойные результаты, обыграв дважды «Трактор» и оставив позади «Сибирь». Однако в последнем матче челябинцы крупно обыграли оппонента из Уфы — 7:1. Причём на его льду. Показали мощь в атаке и не забыли про оборону.



Томаш Гика сделал себе подарок на день рождения, оформив дубль. По игре челябинцы были на две головы выше. А у хозяев после ухода Юхи Метсолы наблюдаются проблемы с вратарской линией. Александр Шарыченков себя не показал, пропустил четыре раза менее чем за полчаса игры. Александр Скрынник тоже не смог удивить.

С другой стороны, не только вратари подкачали. В нападении также всё было немного скудно. Те моменты, которые возникали, парировал Роман Вилл. В целом был надёжен. Если рассматривать двух соперников сейчас, то «Трактор» превосходит оппонента. Слабых мест у него не так много, а на фоне перекройки состава у «Салавата» это большой плюс.

Тем более «Трактор» на своём льду играет здорово. За последние пять игр одержал четыре победы. «Салават Юлаев» на выезде играет не хуже, у него три победы в пяти выездах. С учётом всех проблем статистика неплохая. Однако вряд ли уфимцы смогут теперь показывать хороший уровень игры с таким сильным соперником.



Подопечные Томи Лямся выиграли четыре из пяти прошлых матчей в Челябинске, но сейчас расклад сил не в их пользу. На наш взгляд, после такой уверенной победы и возвращения домой можно даже рассмотреть лобовую победу «Трактора» за 1.96. Вариант посмелее — «П1 + обе забьют». Коэффициент составляет 2.50.



Говорить о том, что пятый матч будет сверхрезультативным, пока не будем. Уфимцы наверняка после 1:7 сыграют построже, а у челябинцев в принципе довольно неплохая оборона. Хотя вполне можно ждать голов в обе стороны. Ставка «обе забьют» в данной серии не сыграла лишь в первом матче.

«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф КХЛ 25 марта 2022 года

«Салават Юлаев» борется, испытывая определённые проблемы с составом. «Трактор» же проблем не имел по ходу начала плей-офф. Да и по сезону был сбалансированной и сильной командой. Сейчас на его стороне хорошая игра на своём льду и отсутствие таких кадровых проблем, как у соперника. Думаем, баланс сил перешёл на сторону челябинцев и они сумеют захватить лидерство в серии.



Ставка: обе забьют + победа «Трактора» за 2.50.