Ирландия — Бельгия. Без Лукаку и Азара не то

26 марта состоится товарищеский матч Ирландия — Бельгия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех ирландцев оценён экспертами в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Британский журналист призвал Уэльс и Шотландию отказаться от ЧМ-2022 ради Украины.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Ирландия — Бельгия 26 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Ирландия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Ирландия — Бельгия (26.03.2022)

Благодаря появлению Лиги наций союз европейских футбольных ассоциаций сумел значительно уменьшить количество проводимых международных товарищеских матчей. Однако полностью они не исчезли. 26 марта на стадионе «Авива» в Дублине Ирландия примет Бельгию. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

В прошлогоднем розыгрыше Лиги наций ирландцы выступили далеко не лучшим образом, хотя группа попалась достаточно играбельная. В соперники достались Болгария, Финляндия и Уэльс. Тем не менее за шесть матчей группового этапа подопечные Стивена Кенни не одержали ни одной победы при трёх ничьих с Болгарией (1:1 и 0:0) и валлийцами (0:0).

Языджи: я не жалею о переходе в ЦСКА.

В квалификации ЧМ-2022 сборная Ирландии тоже не сумела преуспеть, однако смотрелась уже на порядок интереснее. За восемь противостояний группового этапа одержала две победы — над Азербайджаном (3:0) и Люксембургом (3:0). Также сыграла вничью с азербайджанцами, сербами (в обоих случаях 1:1) и португальцами (0:0). В остальных встречах потерпела поражения, но не разгромные.



Наиболее интересно противостояние с Португалией. «Зелёная армия» принимала участие, зная, что лишилась возможности добыть путёвку в Катар. Однако поддержка болельщиков и схема с пятью защитниками позволили не только обезвредить нападение соперника, но ещё и совершать опасные контрвыпады.

Сборная Бельгии, в свою очередь, добралась до полуфинала Лиги наций, в котором уступила Франции (2:3). За шесть матчей группового этапа потерпела только одно поражение от Англии (1:2). Причём в ответной встрече отомстила, одержав уверенную победу (2:0). В матче за третье место зацепиться за бронзу не смогла, проиграла Италии (1:2). Но местами смотрелась даже лучше оппонента.

РФС признал ошибку судьи, который не удалил Гоцука за фол на Айртоне.

Затем «красные дьяволы» без труда добыли путёвку в Катар. На групповом этапе отборочного цикла ЧМ-2022 одержали шесть побед, порадовали результативностью. Также дважды поделили очки с противниками. Сначала сыграли вничью с Чехией (1:1), а затем — с Уэльсом (1:1).



В противостоянии с валлийцами главный тренер сборной Бельгии принялся экспериментировать. Досрочная путёвка на мундиаль была уже добыта, потому специалист позволил себе применить нестандартную схему игры. При этом использовать все пять замен и не вызывать на сборы лучшего бомбардира национальной команды — Ромелу Лукаку.



В грядущей встрече форвард тоже не появится на поле, так как Роберто Мартинес принял решение вызвать на товарищеские матчи только тех игроков, которые сыграли менее 50 матчей за сборную. Безусловно, ресурсов у Бельгии предостаточно, однако без лидеров она выглядит не так опасно.

Статистика ирландцев заставляет задуматься ещё больше. За шесть матчей Лиги наций они пропустили только четыре мяча, а за восемь встреч квалификации ЧМ-2022 получили в свою сетку лишь восемь кожаных снарядов. Плюс часто используют схему с пятью защитниками, из-за которой забивают редко, зато пропускают мало. Возьмём лучше тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Ирландия — Бельгия 26 марта 2022 года

Сборная Ирландии не может похвастаться списком впечатляющих достижений, однако Португалии на домашнем стадионе сумела дать серьёзный отпор. Крепким оппонентам забивает крайне редко, так как играет схемой с пятью защитниками, зато и пропускает из-за этого мало. Бельгия очень страшна в полном составе, то есть с Де Брёйне, Лукаку и другими опытными игроками. Однако в грядущем матче они участия не примут, так что ожидать результативного исхода, на наш взгляд, не стоит.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.79.

Капелло: вчера сборную Италии обыграла бы и Россия.

Португалия — Северная Македония: когда играют, прогноз на стыковой матч ЧМ-2022.

Сафонов заявил, что с Фарке можно было создать лучший в истории «Краснодар».

В «Спартаке» прокомментировали информацию о том, что Федун потерял 99% состояния.