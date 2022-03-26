«Металлург» — «Авангард», СКА — «Спартак» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 26 марта.
На что ставить в футболе 26 марта
Турниры сборных берут небольшую паузу, так что сегодня всё внимание товарищеским играм. Здесь Хорватия встретится со Словенией, Финляндия – с Исландией, Бельгия гостит в Ирландии, а Англия сразится со Швейцарией.
Британский журналист призвал Уэльс и Шотландию отказаться от ЧМ-2022 ради Украины.
Интересным должен получиться матч Нидерландов с Данией. Испания проэкзаменует Албанию, а Германия – Израиль.
На что ставить в хоккее 26 марта
В КХЛ путёвку в финал конференции сегодня может оформить СКА. Команда Романа Ротенберга ведёт в серии со «Спартаком» 3-1 и играет дома. А вот в противостоянии «Металлурга» и «Авангарда» ничего не ясно, здесь 2-2. И команды пока выигрывают только на выезде.
Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч серии «Металлург» — «Авангард».
В НХЛ оооочень раннее начало дня. В 19:30 мск начнутся матчи «Бостон» — «Айлендерс» и «Детройт» — «Тампа», а в 22:00 стартует встреча «Вегаса» и «Чикаго». В ночь на воскресенье ещё 9 матчей, здесь сыграет и «Вашингтон» Александра Овечкина. Столичный клуб примет «Нью-Джерси».
На что ещё ставить 26 марта
На теннисном турнире в Майами Даниил Медведев сегодня сразится с Энди Марреем. Британец, который играет с искусственным бедром, вряд ли победит, но должен изрядно измотать Даниила, характера сэру Энди не занимать. Аслан Карацев встретится с Уго Умбером из Франции, а Карену Хачанову будет противостоять американец Томми Пол.
В женской части соревнований Вероника Кудерметова сыграет с Шелби Роджерс, а Вера Звонарёва — с Даниэль Коллинз.
Большой игровой день в чемпионатах России по волейболу, по 4 матча у мужчин и женщин. В мужском турнире выделяется игра «Кузбасс» — «Факел», а у девушек любопытна встреча «Уралочки» и «Ленинградки».
Владимир Вуйтек сделал прогноз на 5-й матч серии СКА — «Спартак».
Матвей Сафонов: с Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории.
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