«Металлург» — «Авангард», СКА — «Спартак» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 26 марта.

На что ставить в футболе 26 марта

Турниры сборных берут небольшую паузу, так что сегодня всё внимание товарищеским играм. Здесь Хорватия встретится со Словенией, Финляндия – с Исландией, Бельгия гостит в Ирландии, а Англия сразится со Швейцарией.

Британский журналист призвал Уэльс и Шотландию отказаться от ЧМ-2022 ради Украины.

Интересным должен получиться матч Нидерландов с Данией. Испания проэкзаменует Албанию, а Германия – Израиль.

На что ставить в хоккее 26 марта

В КХЛ путёвку в финал конференции сегодня может оформить СКА. Команда Романа Ротенберга ведёт в серии со «Спартаком» 3-1 и играет дома. А вот в противостоянии «Металлурга» и «Авангарда» ничего не ясно, здесь 2-2. И команды пока выигрывают только на выезде.

Дарья Миронова дала прогноз на 5-й матч серии «Металлург» — «Авангард».

В НХЛ оооочень раннее начало дня. В 19:30 мск начнутся матчи «Бостон» — «Айлендерс» и «Детройт» — «Тампа», а в 22:00 стартует встреча «Вегаса» и «Чикаго». В ночь на воскресенье ещё 9 матчей, здесь сыграет и «Вашингтон» Александра Овечкина. Столичный клуб примет «Нью-Джерси».

На что ещё ставить 26 марта

На теннисном турнире в Майами Даниил Медведев сегодня сразится с Энди Марреем. Британец, который играет с искусственным бедром, вряд ли победит, но должен изрядно измотать Даниила, характера сэру Энди не занимать. Аслан Карацев встретится с Уго Умбером из Франции, а Карену Хачанову будет противостоять американец Томми Пол.

В женской части соревнований Вероника Кудерметова сыграет с Шелби Роджерс, а Вера Звонарёва — с Даниэль Коллинз.

Большой игровой день в чемпионатах России по волейболу, по 4 матча у мужчин и женщин. В мужском турнире выделяется игра «Кузбасс» — «Факел», а у девушек любопытна встреча «Уралочки» и «Ленинградки».

Владимир Вуйтек сделал прогноз на 5-й матч серии СКА — «Спартак».

Матвей Сафонов: с Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории.

Капелло: позавчера сборную Италии обыграла бы и Россия.