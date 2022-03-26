«Салават Юлаев» — «Трактор», 6-й матч. Челябинцы закончат серию в Уфе

27 марта состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех «Салавата» оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 27 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.09, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ 6-го матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Трактор» Челябинск (27.03.2022)

На 27 марта в Континентальной хоккейной лиге запланирована всего одна встреча четвертьфинальной стадии. Противостояние «Трактора» и «Салавата Юлаева» подходит к концу. Шестой матч пройдёт на льду «Уфа-Арены», первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу челябинцев.

«Салават Юлаев» столкнулся с большой проблемой по ходу серии с челябинцами. Потеря главных легионеров сыграла злую шутку. Всё-таки с «Трактором», который более сбалансирован и силён, сейчас играть при перетасовке состава очень трудно. Хотя отдать должное подопечным Томи Лямся стоит. Два матча забрали.



Однако уже две встречи подряд челябинцы не дают особых шансов сопернику. Правда, в пятом матче дома пришлось потрудиться, выиграли с близким счётом 2:1. И где-то повезло уфимцам с забитой шайбой, а где-то удаление Виктора Тихонова стало для хозяев подарком. Хотя оба оппонента играют в интересный хоккей.



Отдельное внимание снова заслуживают голкиперы. Александр Шарыченков отстоял уже лучше, чем в предыдущей игре, отразил 15 из 17 бросков, но для победы этого оказалось мало. Кстати, это свойственно «Трактору» — хоккеисты мало бросают, но зато добывают результат. «Салават» прибавил, здорово провёл первый период, но отомстить за 1:7 не сумел.

В концовке челябинцы имели преимущество. А вот уфимцы показали, что без легионеров не могут держать удар все 60 минут. В то же время говорить о явном преимуществе одной из команд не стоит. Соперники играют почти на равных, не уступая друг другу. Но в шестом матче, скорее всего, решится исход серии.

Тем более что статистика очных встреч в Уфе немного выровнялась. Хозяева выиграли всего три раза за пять последних игр. Один из них — в овертайме. Это говорит о неуступчивости со стороны челябинцев. В целом хозяева имеют на своём льду четыре победы в пяти прошлых играх. Но и у гостей на выезде четыре победы за аналогичный период.



«СЮ» терять теперь нечего, шестая игра может оказаться последней. Ошибок в пятом матче стало меньше, а ненужное удаление сыграло лишь на исходе встречи. Наверняка в предстоящем матче будет ещё меньше ошибок, особенно от Виктора Тихонова, который является одним из лидеров команды. Наравне с Александром Кадейкиным.



У гостей же Виталий Кравцов в плей-офф работает очень неплохо, набрал восемь баллов за девять встреч. А лучшим в команде форвардом в плей-офф является Томаш Гика с 11 баллами. Однако, на наш взгляд, сейчас у челябинцев положение немного лучше. Серия в их руках, эмоции тоже. Плюс состав более сбалансирован.

Мы бы рассмотрели ставку на итоговую победу «Трактора» за 1.79. Думается, подопечные Анвара Гатиятулина сумеют выйти в финал Восточной конференции уже в ближайшее время. Дело ещё в том, что оборона у них самая надёжная в Кубке Гагарина после столичного ЦСКА. Кроме того, армейцы тоже пропустили 15 шайб, но провели на одну игру меньше.

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз и ставка на шестой матч плей-офф КХЛ 27 марта 2022 года

«Трактор» выиграл второй матч подряд. сейчас эмоциональное состояние у челябинцев отличное. Уфимцы в последней встрече играли здорово, но этого не хватило. Шестой матч для них может оказаться последним, наверняка упрутся. Однако, на наш взгляд, подопечные Анвара Гатиятулина сумеют выиграть, пусть даже за пределами основного времени. Оборона у них одна из лучших в плей-офф, а уфимцам без легионеров трудно созидать.



Ставка: итоговая победа «Трактора» за 1.79.