КХЛ, НХЛ, «Мастерс» в Майами и другие события. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 27 марта.

На что ставить в футболе 27 марта

Громких матчей сегодня нет, разве что квалификация в зонах Австралии и Океании, а также Северной и Центральной Америки. Первая может быть интересна только любителям футбольной экзотики: здесь Соломоновы острова сыграют с Папуа-Новой Гвинеей, а Новая Зеландия примет Таити.



В другой конфедерации дела поинтереснее. Сальвадор сыграет с Коста-Рикой, США примут Панаму, а Гондурас встретится с Мексикой. Кстати, у гондурасцев на этом этапе отбора нет ни одной победы, и в Катар они точно не поедут. А вот Канада, США и Мексика, скорее всего, будут представлены на мундиале.

На что ставить в хоккее 27 марта

В КХЛ сегодня шестой матч серии сыграют «Салават Юлаев» и «Трактор», пока впереди со счётом 3-2 челябинцы. По ту сторону океана тоже есть что посмотреть. В 21:00 начнут матч «Айлендерс» и «Тампа-Бэй», вероятно, нас ждёт российская дуэль вратарей! Илья Сорокин или Семён Варламов против Андрея Василевского. В полночь «Питтсбург» Евгения Малкина начнёт матч с «Детройтом», а «Рейнджерс» Артемия Панарина стартуют в матче с «Баффало».



В ночь на понедельник запланированы ещё 5 матчей. «Миннесота» Кирилла Капризова сыграет с «Колорадо».

На что ещё ставить 27 марта

На теннисном турнире в Майами Вероника Кудерметова сыграет с Шелби Роджерс, а Вера Звонарёва — с Даниэль Коллинз.



Сразу четыре матча в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Самый интересный – в Краснодаре, где «Локомотив-Кубань» примет УНИКС. Кроме того, «Астана» сыграет с «Зенитом», «Парма» — с «Енисеем», а «Цмоки» — с «Автодором».



В волейбольной мужской Суперлиге классическое противостояние: «Белогорье» примет «Зенит-Казань».