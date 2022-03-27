«Авангард» — «Металлург», 6-й матч. Боб Хартли и так много сделал

28 марта состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.31, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.69.

Почему шестой матч с «Металлургом» станет для «Авангарда» последним?

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 28 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что 6-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.

Прогноз и анализ 6-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (28.03.2022)

На 28 марта в Континентальной хоккейной лиге запланирована одна встреча четвертьфинальной стадии плей-офф. Противостояние омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» подходит к своему логическому завершению. Шестой матч пройдёт на льду «Арены-Балашихи» в Подмосковье. Счёт в серии 3-2 в пользу магнитогорцев.

«Авангард» забрал два матча на выезде, но после возвращения на базу всё перевернулось. Оппонент выиграл две встречи в Балашихе и ещё один матч на своём льду. То есть одержал три победы подряд. При этом статистика очень интересная. «Металлург» уже четыре игры забивает по пять шайб. Стабильности в атаке можно позавидовать.

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В последней встрече клуб победил со счётом 5:2 и выглядел поинтереснее. «Авангард» местами проигрывал борьбу, местами играл даже грязновато. Отсюда и удаления, которые магнитогорцы с удовольствием реализовывали. Две шайбы пришлись на большинство, ещё одна — на буллит. Шимон Грубец не мог ничего поделать, хотя и старался.



Подопечные Ильи Воробьёва очень прибавили в атаке. Спорить с этим трудно. Да и голкипер Василий Кошечкин со сменщиком работают здорово. Здесь вопросов никаких. Зато есть вопросы к нападению и защите «ястребов». Конечно, заметную роль играют удаления, которых в последней встрече набралось на 37 минут. Илья Сошников получил 5+20.

Однако омичи вели в серии 2-0, но потеряли всё преимущество. Теперь вынуждены быть в роли догоняющих при счёте в серии 2-3. Не самое лучшее положение. С другой стороны, в шестом матче мы бы не ставили кого-то из соперников фаворитом. Всё-таки до второго периода в пятом матче игра была примерно равной, ничего не предвещало такого исхода.

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Лишь несдержанная и грубая игра в исполнении омичей повлияла. Бобу Хартли придётся постараться, чтобы правильно настроить свою команду. Шестой матч, возможно, будет для неё последним. Мы бы остановились на ставке «ИТБ2 2.5 шайбы» за коэффициент 1.97. «Металлург» хорош в атаке, за четыре прошлые игры забросил 20 шайб.



Вариант попроще — тотал больше 5 шайб за 1.70. Соперники в этой серии в принципе любят устраивать голевые встречи. В каждой из пяти прошлых игр тотал всегда был больше пяти шайб. На наш взгляд, это тоже вполне разумная и рабочая ставка. И всё же от магнитогорцев ждём как минимум трёх забитых голов.



При этом подопечные Ильи Воробьёва здорово настраиваются на выезды в плей-офф, добыли четыре победы подряд в пяти прошлых гостевых играх. Омичи же дома имеют лишь две победы за аналогичный период. Да и положительных эмоций у «Магнитки» может быть больше, после того как она перевернула серию. Итоговая победа «Металлурга» за 2.04 тоже выглядит заманчиво.

«Авангард» — «Металлург»: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф КХЛ 28 марта 2022 года

«Металлург» выиграл три матча кряду и перевернул серию, хотя в последней игре помогли ошибки соперника. «Авангард» хорошо начал, но потихоньку отдал инициативу. Строго говоря, играют команды неплохо, забивают исправно. И всё же магнитогорцы выглядят предпочтительнее, на наш взгляд. Забросили 20 шайб за четыре последних игры. Едва ли у омичей хватит эмоций. Ждём очередного шоу от атаки «Магнитки».



Ставка: индивидуальный тотал «Металлурга» больше 2.5 шайбы за 1.97.

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