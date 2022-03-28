Овечкин против Свечникова, шестой матч «Металлург» — «Авангард»: что смотреть 28 марта

А ещё — Даниил Медведев и Аслан Карацев в третьем круге «Мастерса» в Майами.

Первый месяц весны подходит к концу. Клубный футбол уступил место квалификационным турнирам ЧМ-2022, в Континентальной хоккейной лиге завершают второй раунд Кубка Гагарина, а в Майами проходит открытый турнир по теннису. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 28 марта.

На что ставить в футболе 28 марта

Международная пауза в самом разгаре, скоро мы узнаем, кто получит оставшиеся путёвки на чемпионат мира в Катаре. Однако сегодня из футбольных событий выбрать что-то крайне сложно. Настоящим гурманам могут быть интересны товарищеские встречи Черногория — Греция и Андорра — Гренада. Обе стартуют в 21:00 мск.

Клубного футбола тоже крайне мало. В испанской Сегунде — втором по силе и значимости футбольном турнире страны — пройдёт один матч 33-го тура. «Лас-Пальмас» сыграет с «Леганесом», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В 15:00 мск стартует матч первой группы ФНЛ-2 — третьего дивизиона в российской системе футбольных лиг — между «Анжи» и «Биологом-Новокубанск».

На что ставить в хоккее 28 марта

Кубок Гагарина продолжается, осталось определить последнего финалиста конференций. На Западе всё уже решилось, а вчера «Трактор» одержал четвёртую победу над ослабленным уходом легионеров «Салаватом Юлаевым». Сегодня шестой матч серии проведут магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Начало — в 19:30 мск.

Омичи — действующие обладатели Кубка Гагарина — вели по ходу серии со счётом 2-0, однако вот уже третий матч кряду терпят поражения. Более того, «Магнитка» забрасывает по пять шайб уже четвёртую встречу кряду. Боб Хартли, конечно, старается что-то придумать, но тренерский штаб Ильи Воробьёва сумел найти правильные слова для магнитогорцев.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Каролина»?

Также не стоит проходить мимо матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», который пройдёт рано ночью 29 марта. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. Накануне «столичные» обыграли «Нью-Джерси» со счётом 4:3, а от «Харрикейнз» досталось «Сент-Луису» (7:2).

Неувядающий Александр Овечкин забрасывает вторую игру кряду, а ассистирует ему Евгений Кузнецов, который заметно разыгрался. Впрочем, «Каролина» может похвастаться дублем Андрея Свечникова в последнем матче и вторым местом в конференции. Похоже, нас ожидает крайне интересное противостояние.

На что ставить в теннисе 28 марта

Турнир в Индиан-Уэллсе завершился, но спортсмены остаются в США. В Майами проходит турнир категории «Мастерс». Сегодня в третьем круге сыграют сразу два россиянина. В 19:00 мск должен начаться матч между Даниилом Медведевым и испанцем Педро Мартинесом-Портеро. Ранее Медведев обыграл британца Энди Маррея.



А вот Аслану Карацеву достался довольно крепкий соперник — Хуберт Хуркач. Поляк входит в топ-10 мирового рейтинга, так что россиянину, который до этого обыграл молодого француза Уго Умбера, будет очень непросто. Начало — не ранее 19:30 мск.

На что ещё ставить 28 марта

Поклонники баскетбола смогут посмотреть одну встречу Единой лиги ВТБ. Столичный ЦСКА примет «Нижний Новгород», начало запланировано на 19:00 мск. Армейцы сейчас возглавляют турнирную таблицу, а нижегородцы идут лишь на седьмом месте. Зато провели сразу на четыре игры меньше.

Дарья Миронова дала прогноз на 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург».

Какой канал покажет 6-й матч серии «Авангард» — «Металлург»?