«Эдмонтон» — «Аризона». Коннор Макдэвид вынудит Овечкина кусать локти

29 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Койотс» идёт за 5.05. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 5.45.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс» 29 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Аризона» 29 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.49, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.44. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 10.75.

«Эдмонтон» — «Аризона»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (29.03.2022)

Пока в КХЛ затишье, в Национальной хоккейной лиге на 29 марта запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Посмотреть есть на что. Мы бы обратили внимание на противостояние «Эдмонтона» и «Аризоны», которое пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

«Эдмонтон» наконец-то вернулся в топ-8, а именно на седьмое место Западной конференции. Набрал 77 баллов за 66 встреч. Хотя положение не самое устойчивое, в спину дышат сразу два соперника с 76 и 75 баллами на счету. Так что «Ойлерз» останавливаться нельзя. Тем более что за последние четыре встречи была лишь одна победа над «Сан-Хосе» (5:2). Накануне же крупно проиграли «Калгари» (4:9).

А до этого у команды была серия побед, насчитывающая пять матчей. Неплохо, хотя сейчас нужно наверстать упущенные очки. Зато Леон Драйзайтль в последней игре оформил хет-трик. У него 47 шайб в сезоне, отстаёт от Остона Мэттьюса в гонке снайперов на один гол. А Коннор Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 97 (35+62) баллов за 65 игр. Впечатляет.

«Аризона» идёт на 16-й позиции в Западной конференции, набрав 45 баллов за 65 игр. Также имеет последнее место в сводной таблице, дела явно плохи. В последних пяти играх побед не наблюдалось. Накануне проиграли «Виннипегу» (1:2 ОТ), а до этого в четырёх встречах пропустили суммарно 16 шайб. Статистика удручающая.

При этом в команде есть и неплохие бомбардиры. Лидером является Клейтон Келлер с 62 баллами после 65 игр в сезоне. Российский защитник — Илья Любушкин — набрал 10 баллов за 62 встречи. Молодой голкипер Иван Просветов сыграл лишь два матча в НХЛ. Вообще, у команды из Аризоны происходят небольшие изменения в составе, но пока к хорошему это не привело.

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По играм статистика тоже удручающая, плюс в составе нет звёздных игроков. Хотя в личных встречах в Эдмонтоне впечатляют. Имеют четыре победы в пяти последних играх, хотя лишь две в основное время. Однако датированы матчи 2019-2022 годами. Сейчас дела у гостей совсем плохи. Скорее всего, хозяева улучшат свою статистику.

Тем более у гостей не сыграют сразу восемь хоккеистов основы, а у хозяев — только двое. «Эдмонтон» и тут в плюсе. Да и дома имеет шесть побед подряд. Мы бы сейчас остановились на победе «Эдмонтона» через тотал больше 4.5 шайбы за 1.76. «Койотс» — не самая сильная команда в обороне, пропустили 234 шайбы.

На наш взгляд, ставка вполне рабочая, коэффициент интересный. У хозяев с атакой полный порядок, главные звёзды в строю и на ходу. Соперника ждёт очередное испытание на прочность. Особо противопоставить гостям нечего в данном противостоянии, фаворит тут виден явно.

«Эдмонтон» — «Аризона»: прогноз и ставка на матч НХЛ 29 марта 2022 года

«Аризона» по-прежнему не впечатляет: проблемы с составом, плюс в игре не самые хорошие показатели. А у «Эдмонтона» всё неплохо. В зоне плей-офф старается держаться, а основные игроки в строю. Да и по сезону статистика куда лучше. На наш взгляд, сейчас «Эдмонтон» — фаворит. Забивает исправно и много, так что остановимся на его победе.

Ставка: победа «Эдмонтона» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.76.

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