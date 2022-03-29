Португалия — Северная Македония. Прогноз «Фонбет»: македонцы готовы к новой сенсации

Сборная Северной Македонии в этом году уже преподнесла два сюрприза, обыграв на выезде Германию и Италию. Ждём третий?

Сегодня, 29 марта, состоится финальный стыковой матч за выход на чемпионат мира 2022 года по футболу. На стадионе «Драгау» в Порту сборная Португалии примет команду Северной Македонии. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Португалия

Сборная Португалии на групповом этапе заняла второе место, уступив три очка сербам. Криштиану Роналду и его сотоварищи одержали пять побед, однажды проиграли и дважды сыграли вничью. На домашнем стадионе португальцы выглядят довольно грозно — выиграли три матча, уступив только Сербии (1:2), хотя вели по ходу встречи.

При этом последняя форма у подопечных Фернанду Сантуша относительно неплохая. В прошлых восьми матчах, включая товарищеские, они одержали шесть побед и по разу проиграли и сыграли вничью. В матче полуфинала квалификации ЧМ-2022 обыграли сборную Турции со счётом 3:1. Хотя отчасти даже повезло — турки не реализовали пенальти при счёте 1:2.

В какой форме Северная Македония

Команда Северной Македонии стала второй в своей группе, опередив на очко румын и уступив только немцам. В активе команды пять побед, три ничьих и два поражения. По забитым мячам македонцы уступили только немцам (23 против 36). На выезде они проиграли лишь однажды при трёх победах и ничьей. В том числе даже выиграли у сборной Германии (2:1).

При этом стоит отметить, что в последних восьми играх сборная Северной Македонии потерпела лишь одно поражение, одержав при этом четыре победы и трижды сыграв вничью. Отдельно надо сказать, что команда Благойи Милевски смотрится организованно в битвах с сильными соперниками.

Португалия – Северная Македония: статистика личных встреч

Команды встречались дважды в товарищеских матчах. В 2003 году португальцы победили со счетом 1:0, в 2012 году была зафиксирована ничья – 0:0. Конечно, смотреть на счёт в дружеских встречах — последнее дело. В таких противостояниях решаются совсем иные задачи. Да и было это довольно давно. И всё же стоит отметить скудное количество забитых голов.

Потери команд

В сборной Португалии кадровых потерь нет. Вернулся после дисквалификации защитник Жоау Канселу, который, скорее всего, выйдет на поле с первых минут. У команды Северной Македонии под вопросом участие получившего травму в матче с итальянцами Бобана Николова, вернулись отбывшие дисквалификацию Элиф Элмас и Тихомир Костадинов.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч финала отбора ЧМ-2022 Португалия – Северная Македония 29 марта

Ставка: тотал голов меньше 2.5 мяча за 2.17. (Сделать ставку)

Сборная Португалии довольно результативно играет на своём поле, где в последних шести матчах было забито больше двух мячей. Однако, на наш взгляд, ей будет очень непросто в предстоящей игре с македонцами, которые в этом году преподнесли две сенсации. Подопечные Благойи Милевски победили на выезде команды Германии и Италии.

При этом сами португальцы едва ли не чудом одолели турок в полуфинальном стыковом матче. Нереализованный пенальти помешал туркам сравнять счёт в конце встречи, а на последних секундах хозяева дожали деморализованного соперника и забили третий мяч. Здорово распорядились контратакой Рафаэл Леау и Матеус Нунес.

Македонцы в гостях играют очень прилично в обороне. В трёх последних выездных матчах они не пропустили ни одного гола. А в предыдущих пяти встречах дома и в гостях, если не брать в расчёт игру со сборной Германии (0:4), в воротах команды побывал лишь один гол. Также, на наш взгляд, следует учесть и статистику личных встреч. В двух матчах между командами был забит всего один гол (0:0 и 1:0).



Думается, в этот раз сценарий можно предсказать довольно точно. Португальцы во главе с Криштиану Роналду сыграют первым номером, будут проводить много позиционных атак, как это делала сборная Италии. Македонцы, в свою очередь, окопаются у собственной штрафной и станут искать своё счастье в контратаках. Однако с возвращением Жоау Канселу надёжность обороны хозяев вырастет.