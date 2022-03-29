Португалия — Северная Македония, Польша — Швеция и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 29 марта.

На что ставить в футболе 29 марта

Сегодня ещё несколько путёвок на ЧМ-2022 в Катар узнают своих обладателей. В Европе два финала стыковых матчей. Португалия сенсационно сыграет не с Италией, а с Северной Македонией. Скорее всего, Криштиану Роналду получит билет в Катар. Хотя кто знает, вдруг македонцы совершат ещё одно чудо?

Португалия — Македония: когда начало, где покажут.

Польша сыграет со Швецией. Поляки готовились конкретно к этой встрече, а шведы отбегали 120 минут в матче с Чехией. Должен вернуться в строй Златан Ибрагимович, а Польша молится на здоровье Роберта Левандовски, участие звёздного форварда в финале стыков под вопросом.



В Африке разыграют сразу 5 путёвок, там ответные матчи. По итогам первых встреч никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности. Нигерия с Ганой завершили первый матч со счётом 0:0, а Марокко с ДР Конго – 1:1. Тунис выиграл первый матч у Мали, а Алжир – у Камеруна с одинаковым счётом 1:0. С минимальной разницей Египет ведёт в паре с Сенегалом, слепой жребий решил так, что в Катар поедет только один игрок из звёздного дуэта «Ливерпуля» Мохамед Салах – Садио Мане.

Константин Генич дал прогноз на матч Польша — Швеция.

В ночь на среду завершится отбор в Южной Америке. Там прямые путёвки нашли своих обладателей, борьба идёт за пятое место, которое даёт право сыграть в стыковых матчах. На одну путёвку трое претендентов: Перу, Колумбия и Чили. Лучшие шансы у перуанцев, им нужно обыграть уже никуда не попавший Парагвай. Колумбия на выезде играет с аутсайдером Венесуэлой, а Чили примет Уругвай.



Кроме того, пройдут отборочные матчи в Азии, а ещё ряд товарищеских встреч, в том числе между неудачниками стыковых полуфиналов.

На что ставить в хоккее 29 марта

В КХЛ сегодня игр нет, так что всё внимание встречам НХЛ. Там в ночь на среду девять встреч. «Питтсбург» Евгения Малкина встретится с «Рейнджерс» Артемия Панарина, «Миннесота» и Кирилл Капризов будут играть с «Филадельфией».

На что ещё ставить 29 марта

На теннисном турнире в Майами Даниилу Медведеву предстоит сыграть с перспективным американцем Дженсоном Бруксби.



В баскетбольной Евролиге три матча. «Панатинаикос» примет «Маккаби», «Фенербахче» сыграет с «Альбой», а «Милан» сразится с «Баварией».



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