«Миннесота» — «Филадельфия». Кирилл Капризов — полноценный бык!

30 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.59, успех «Флайерз» идёт за 4.45. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 5.15.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз» 30 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Филадельфия» 30 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.29. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 10.25.

«Миннесота» — «Филадельфия»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (30.03.2022)

На 30 марта в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу девять встреч. Посмотреть есть на что. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Миннесоты» и «Филадельфии», который состоится на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. Противостояние Кирилла Капризова и Ивана Проворова обещает получиться интересным.

«Миннесота» обосновалась на третьей позиции в Западной конференции. В активе 84 балла после 64 встреч. Отставание от лидирующего в конференции и НХЛ «Колорадо» составляет 14 очков. Как раз накануне удалось переиграть лидера (3:2 ОТ). Кирилл Капризов открыл счёт, теперь у него 81 балл после 63 игр. А Марк Цуккарелло отметился ассистентским хет-триком.

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Да и в целом у «Миннесоты» сейчас статистика впечатляет. Выиграла шесть последних матчей. При этом три из них — в овертайме с одинаковым счётом 3:2. Стабильность — признак мастерства. Хотя на самом деле это очень здорово. Особенно когда скоро плей-офф, а команда чувствует себя просто отлично. Недавняя неудачная серия забыта.

«Филадельфия» же идёт на 13-й строчке в Восточной конференции, набрав 53 балла за 66 встреч. Отставание от зоны плей-офф очень весомое, составляет 31 балл. Об участии в розыгрыше Кубка Стэнли речи и не идёт. При этом в последних пяти играх случились две победы: сперва над «Айлендерс» (2:1), а потом — над «Сент-Луисом» (5:2). Однако накануне клуб проиграл «Нэшвиллу» (4:5).

Джеймс ван Римсдайк отметился голом и результативной передачей. Не хватает Клода Жиру. Недавно капитан покинул команду, перейдя во «Флориду». «Филадельфия» получила Оуэна Типпетта, который пока отметился лишь одним баллом в пяти играх. Иван Проворов в этом сезоне тоже не блещет. Всего 20 баллов после 63 встреч. Статистика так себе.

Впереди очень серьёзный и неуступчивый соперник с одним из лучших нападений в лиге. Хотя в личных встречах в Сент-Поле выделить фаворита не удаётся — за последние пять игр гости побеждали три раза, один матч завершился за пределами основного времени. Зато забивают оба соперника исправно: в трёх случаях тотал был больше 4.5 шайбы.

Вполне можно рассмотреть такую ставку и сейчас. Гости в упадке, хозяева — наоборот. В атаке у «Уайлд» феерит Кирилл Капризов. К слову, россиянин в текущем сезоне набрал 81 балл по системе «гол+пас». Ему осталось набрать два очка до рекорда клуба, который установил Мариан Габорик в сезоне-2007/2008. А ведь регулярка ещё не окончена.

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С другой стороны, нападающий никогда не забывает о команде. Даже получил за это тёплые слова от главного тренера и от сокомандников. А суммарно команда уже забросила 237 шайб (против 171 у соперника). Да и по пропущенным «Уайлд» в плюсе, пропустили 202 шайбы (против 233). Так что фаворит в данном противостоянии очевиден, на наш взгляд.

К тому же «дикари» дома не проигрывают уже шесть матчей кряду. А «Флайерз» на выезде имеют лишь одну победу в пяти последних встречах. Мы бы остановились на победе «Миннесоты» через тотал больше 3.5 шайбы за 1.72. Коэффициент приемлемый, а статистика не против. На данный момент гостям нечего противопоставить хорошо идущим хозяевам. Думаем, Капризов покажет, что он не просто маленький бычок, а полноценный бык.

«Миннесота» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на матч НХЛ 30 марта 2022 года

«Миннесота» не проигрывает уже шесть игр подряд, а Капризов готов войти в историю клуба. «Филадельфия» же по сезону показывает не самый лучший хоккей. Хотя в личных встречах фаворита выделить не удается, но по сезону, конечно, лучше идут хозяева. Да и на своём льду статистика у них лучше, чем у гостей на выезде. Мы бы остановились на победе «Уайлд», сейчас они — фавориты противостояния.

Ставка: победа «Миннесоты» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72.

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