Эквадор — Аргентина. Лионель Месси перезапустится в сборной

30 марта состоится матч 18-го тура квалификации ЧМ-2022 Эквадор — Аргентина. Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех эквадорцев оценён экспертами в 4.45. Ставки на ничью принимаются за 3.38.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Эквадор — Аргентина 30 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч Эквадор — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз матча 18-го тура отбора ЧМ-2022 Эквадор — Аргентина (30.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. В Южной Америке 30 марта состоятся пять матчей 18-го тура квалификации чемпионата мира в Катаре. В одном из них на стадионе «Монументаль» в Гуаякиле Эквадор примет Аргентину. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

За 17 туров квалификации ЧМ-2022 эквадорцы одержали только семь побед, также четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Причём лучший отрезок выдали в первых четырёх матчах отборочного цикла ЧМ-2022. Сначала с минимальным перевесом уступили как раз Аргентине (0:1), а затем одержали три победы кряду: над Уругваем (4:2), Боливией (3:2) и Колумбией (6:1).



Тем не менее долго выступать в таком темпе сборная Эквадора не смогла. Со временем стала сильнее ощущаться нехватка ресурсов, что повлекло за собой соответствующие результаты. В последних трёх встречах отборочного цикла ЧМ-2022 успехи весьма неоднозначны. Сначала сыграли вничью с крепкими Бразилией (1:1) и Перу (1:1), а затем уступили Парагваю (1:3).



Бразильцам подопечные Густаво Альфаро дали мощный отпор на домашнем стадионе. Встреча запомнилась сомнительным судейством и высоким накалом страстей. Однако поражение от парагвайцев, которые на тот момент располагались на предпоследной строчке турнирной таблицы отбора на мундиаль и не могли выиграть семь матчей кряду, заставляет задуматься о стабильности.

К счастью для эквадорцев, неудачи не помешали добыть путёвку в Катар. Хотя за это им стоит поблагодарить сборную Уругвая, которая победила в матче 17-го тура квалификации ЧМ-2022 прямого конкурента за выход на чемпионат мира — перуанцев (1:0). Единственный гол забил Хиорхьян де Арраскаета на 42-й минуте.



А вот аргентинцы за 16 игр отборочного цикла квалификации ЧМ-2022 не потерпели ни одного поражения при пяти ничьих с Парагваем (1:1 и 0:0), Чили (1:1), Колумбией (2:2) и Бразилией (0:0). Причём в последнем случае были лишены поддержки лидера — Лионеля Месси. Нападающий «ПСЖ» пропустил в нынешнем сезоне много матчей из-за травм и коронавирусной инфекции.

Прогноз на матч Португалия — Северная Македония с коэффициентом 3.90.

Также стоит заметить, что у обладателя семи «Золотых мячей» возникли большие трудности с адаптацией во французском клубе. Его выступлениями недовольны болельщики, которым можно только посочувствовать. Несмотря на огромные ресурсы, «ПСЖ» выбыл из Кубка Франции и Лиги чемпионов, потерпев поражения от «Ниццы» и мадридского «Реала» соответственно.



Неудачи на клубном уровне, вероятно, только мотивировали Месси. В прошлом году аргентинец впервые в карьере выиграл трофей со своей национальной командой — Кубок Америки. В квалификации ЧМ-2022 нападающий определённо решил выложиться по полной. Пока забил не очень много — семь мячей за 14 матчей. Но есть ещё время для того, чтобы поправить статистику.



В матче последнего тура отборочного цикла ЧМ-2022 с Венесуэлой (3:0), форвард довёл счёт до разгромного. Гол забил на 82-й минуте с передачи Анхеля Ди Марии. Судя по всему, несмотря на давно добытую путёвку в Катар, сборная Аргентины продолжает выступать в полную силу. Добывает уверенные победы над оппонентами.

Статистика бело-голубых на дистанции воистину впечатляет: за 16 матчей квалификации ЧМ-2022 забили 26 мячей, а пропустили только семь. Меньше только у лидирующих бразильцев. Эквадор, в свою очередь, за 17 встреч отбора ЧМ-2022 записал на свой счёт столько же голов, однако пропустил на порядок больше — 18.



В последних трёх официальных очных встречах аргентинцы одержали победы: 3:0, 1:0 и 3:1. На домашнем стадионе эквадорцы выступают лучше, чем на выезде, об этом свидетельствует боевая ничья с Бразилией. Но мы бы взяли П2 за коэффициент 2.07. Гости выглядят стабильнее и имеют на порядок больше ресурсов.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Эквадор — Аргентина 30 марта 2022 года

Эквадор здорово выступил в первых четырёх матчах квалификации ЧМ-2022, однако затем утратил стабильность. В матче последнего тура вообще потерпел поражение от Парагвая. А вот сборная Аргентины, напротив, выступает потрясающе. Зачастую играет исключительно на победу, радуя высоким уровнем футбола. История очных встреч всецело на стороне гостей. Думается, в этот раз они вновь одержат победу.



Ставка: победа сборной Аргентины за 2.07.

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