Боливия — Бразилия. Неймар в долгу перед фанатами не останется

30 марта состоится матч 18-го тура квалификации ЧМ-2022 Боливия — Бразилия. Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех боливийцев оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Боливия — Бразилия 30 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Боливия — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 18-го тура отбора ЧМ-2022 Боливия — Бразилия (30.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. В Южной Америке 30 марта состоятся пять матчей 18-го тура квалификации ЧМ-2022. В одном из них на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе Боливия примет Бразилию. Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

Боливийцы располагаются на предпоследней строчке турнирной таблицы квалификации ЧМ-2022 с 15 очками. За 17 матчей одержали только четыре победы — над Венесуэлой (3:1), Перу (1:0), Парагваем (4:0) и Уругваем (3:0). Также сыграли вничью с парагвайцами (2:2), чилийцами (1:1) и колумбийцами (1:1). В остальных случаях терпели поражения, зачастую разгромные.



Примечательно, что победы сборная Боливии одерживала только на домашнем стадионе «Эрнандо Силес», который является одним из самых высоко расположенных стадионов мира. Нередко игроки оппонентов жаловались на недомогание и трудности адаптации к новой для них среде. Хозяева же этим пользуются.



Из-за этого существовали распри ещё в 2007 году. На одном из конгрессов ФИФА было принято решение о запрете проведения международных матчей на футбольных аренах, расположенных выше 2500 метров над уровнем море. Однако вскоре для «Эрнандо Силеса» было сделано исключение, поскольку он имеет статус международного стадиона.

Впрочем, многие оппоненты наловчились обыгрывать зелёных и на выезде. Соперники заранее приезжают в Боливию, привыкают к погодным условиям и добывают необходимые результаты. Таким образом, подопечные Сесара Фариаса Акосты потерпели поражения от Аргентины (1:2), Эквадора (2:3) и Чили (тоже 2:3) в матчах второго, третьего и 16-го туров квалификации ЧМ-2022 соответственно.



У бразильцев успехи на порядок лучше. Они возглавляют турнирную таблицу отборочного цикла ЧМ-2022 с 42 очками. За 16 матчей квалификации лишь три раза сыграли вничью — с Колумбией (0:0), Аргентиной (тоже 0:0) и Эквадором (1:1). В последних двух случаях отсутствовал лидер национальной команды — Неймар.

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На клубном уровне успехи талантливого игрока оставляют желать лучшего. В шести встречах Лиги чемпионов форвард записал на свой счёт только две результативные передачи. А за 15 матчей Лиги 1 отметился лишь пятью голами и тремя голевыми передачами. После вылета «ПСЖ» из самого престижного евротурнира фанаты парижского коллектива освистывали бразильца и Лео Месси.



В национальной команде Неймара уважают на порядок больше. В матче последнего тура квалификации ЧМ-2022 с Чили болельщики тепло встретили нападающего и получили соответствующую отдачу. На 44-й минуте бомбардир открыл счёт, уверенно реализовав пенальти. Таким образом, дополнил статистику, состоящую из восьми голов и восьми голевых передач за 10 матчей отбора на мундиаль.



Результативность бразильцев в целом действительно вызывает восхищение. За 16 матчей отборочного цикла ЧМ-2022 они наклепали 36 мячей, а пропустили за этот период только шесть. Боливийцы за 17 встреч забили поменьше — 23 гола, а вот пропустили неприлично много — 38 (больше всех в квалификации).

При таком раскладе гораздо больше верится в результативную победу гостей. В последних пяти очных встречах оппоненты лишь раз сыграли вничью — 0:0. В остальных противостояниях жёлто-зелёные одерживали над боливийцами разгромные победы. В том числе на выезде со счётом 4:0. Возьмём П2 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.90. Альтернатива — Ф2 (-1) за 1.99.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Боливия — Бразилия 30 марта 2022 года

Боливия имеет лишь один козырь в рукаве — домашний стадион. Однако порой даже он не спасает от поражений. Ненадёжная оборона и отсутствие ресурсов регулярно приводят к поражениям. У сборной Бразилии всё наоборот. Результативное нападение во главе с Неймаром творит чудеса. Статистика на дистанции и история очных встреч говорят сами за себя. Думается, гости окажутся сильнее и в очередной раз много забьют.



Ставка: победа сборной Бразилии и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

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