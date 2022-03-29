«Металлург» — «Авангард», 7-й матч. Кто не рискует — тот не пьёт шампанское

30 марта состоится седьмой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.84.

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Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 30 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что 7-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.53. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.73.

Прогноз и анализ 7-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (30.03.2022)

На 30 марта в Континентальной хоккейной лиге запланирована последняя встреча четвертьфинальной стадии плей-офф. Противостояние омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» подошло к своему логическому завершению. Седьмой матч пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.

Эта серия оказалась очень интересной. Сперва инициативу забрал «Авангард», в гостях одержав две победы подряд. Затем потерпел три поражения подряд с общим счётом 15:5. Так магнитогорцы перевернули серию и повели со счётом 3-2. Однако в шестом матче подопечные Боба Хартли не оставили шансов сопернику (5:1).

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И тут надо сказать, что «Магнитка» по большей части виновата сама. Четыре шайбы «Авангард» забросил в большинстве, а суммарно «Металлург» заработал восемь удалений. Процент реализации хозяева показали отменный. Арсений Грицук отметился дублем и голевой передачей. Алексей Береглазов и Петер Цегларик — ассистентскими дублями.



В целом «ястребы» показали неплохой хоккей, хорошо двигались и держали высокий темп до конца. К «Металлургу» же возникают вопросы. Во-первых, слишком много удалений. Во-вторых, в атаке так и не показали ничего основательного. Радует, что смогли хотя бы размочить счёт. Правда, не без помощи. Пришлось снять вратаря. Но даже так можно сказать, что шестой матч оказался провальным.

Впереди седьмой, главный матч в серии, где нельзя ошибаться, ведь соперник накажет за малейшую расслабленность. И если до этого «Металлург» три встречи показывал образцово-показательный хоккей, то в шестом матче всё это пропало. А сейчас у «Авангарда» в эмоциональной составляющей даже может быть перевес. Хотя по серии команды идут наравне.



И здесь нет ничего удивительного. Боб Хартли сумел подготовить во многом новый состав к плей-офф, а подопечные Ильи Воробьёва во время регулярки были хороши. Однако в голову приходит прошлогодняя серия, где «Авангард» выиграл 4-2. Сейчас счёт равный, но если снова пройдёт Боб Хартли, для Ильи Воробьёва это будет удар. Всё же его команда лидировала и могла уже завершать серию.

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Теперь же ситуация равная, выделить фаворита в Магнитогорске не получится. Соперники имеют по три победы дома и на выезде, так что всё сводится к ошибкам. И тут обе команды хороши, так как по ходу серии ошибались изрядно и много и та и другая. Подловить друг друга тоже не составляло труда. Достаточно вспомнить, что все шесть игр были верховыми.



На наш взгляд, в седьмой игре тоже стоит ждать голов. На стороне Боба Хартли сейчас эмоции, ведь его подопечные победили в шестой игре и могут снова выйти в финал Восточной конференции. Однако у магнитогорцев наверняка снова будет серьёзный разговор. Весь сезон быть лидером в КХЛ и остановиться в четвертьфинале в очередной раз — так себе расклад.



При этом, кажется, у подопечных Ильи Воробьёва гораздо лучше получается, когда они не стесняются атаковать. В последней встрече с первых минут заняли какую-то оборонительную позицию, но она не принесла абсолютно никаких плодов. Скорее всего, тренерский штаб вернётся к прежним установкам. Думаем, матч получится боевым.

Мы бы остановились на том, что одна из команд победит, а также добавили бы к этому тотал больше 4.5 шайбы. Коэффициент за такую комбинированную ставку дают приличный — 1.77. Фаворита не видим, зато вряд ли матч будет тусклым, а эмоции исчезнут. Цена ошибки, конечно, высока, но риск — дело благородное.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф КХЛ 30 марта 2022 года

«Авангард» вернулся в серию после трёх поражений кряду, сыграл более собранно и остро. На фоне ошибок и не самой лучшей игры вратарей «Металлурга» это было верным способом вернуть серию. В седьмом матче мы бы не выделяли фаворита, но, на наш взгляд, борьбы, эмоций и голов должно быть много. Омичи поправили реализацию, а у магнитогорцев получается лучше, когда они не стесняются атаковать.



Ставка: победа одной из команд + тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.

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