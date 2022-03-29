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«Металлург» — «Авангард», 30 марта 2022 года, прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф КХЛ, во сколько начало, где смотреть

«Металлург» — «Авангард», 7-й матч. Кто не рискует — тот не пьёт шампанское
Данил Моисеев
«Металлург» — «Авангард»: прогноз на 7-й матч КХЛ
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Омичи поправили реализацию, а у магнитогорцев получается лучше, когда они не стесняются атаковать.

30 марта состоится седьмой матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.84.

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Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 30 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что 7-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.53. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.73.

Прогноз и анализ 7-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (30.03.2022)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
30 марта 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск

На 30 марта в Континентальной хоккейной лиге запланирована последняя встреча четвертьфинальной стадии плей-офф. Противостояние омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» подошло к своему логическому завершению. Седьмой матч пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.

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Эта серия оказалась очень интересной. Сперва инициативу забрал «Авангард», в гостях одержав две победы подряд. Затем потерпел три поражения подряд с общим счётом 15:5. Так магнитогорцы перевернули серию и повели со счётом 3-2. Однако в шестом матче подопечные Боба Хартли не оставили шансов сопернику (5:1).

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И тут надо сказать, что «Магнитка» по большей части виновата сама. Четыре шайбы «Авангард» забросил в большинстве, а суммарно «Металлург» заработал восемь удалений. Процент реализации хозяева показали отменный. Арсений Грицук отметился дублем и голевой передачей. Алексей Береглазов и Петер Цегларик — ассистентскими дублями.

В целом «ястребы» показали неплохой хоккей, хорошо двигались и держали высокий темп до конца. К «Металлургу» же возникают вопросы. Во-первых, слишком много удалений. Во-вторых, в атаке так и не показали ничего основательного. Радует, что смогли хотя бы размочить счёт. Правда, не без помощи. Пришлось снять вратаря. Но даже так можно сказать, что шестой матч оказался провальным.

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Впереди седьмой, главный матч в серии, где нельзя ошибаться, ведь соперник накажет за малейшую расслабленность. И если до этого «Металлург» три встречи показывал образцово-показательный хоккей, то в шестом матче всё это пропало. А сейчас у «Авангарда» в эмоциональной составляющей даже может быть перевес. Хотя по серии команды идут наравне.

И здесь нет ничего удивительного. Боб Хартли сумел подготовить во многом новый состав к плей-офф, а подопечные Ильи Воробьёва во время регулярки были хороши. Однако в голову приходит прошлогодняя серия, где «Авангард» выиграл 4-2. Сейчас счёт равный, но если снова пройдёт Боб Хартли, для Ильи Воробьёва это будет удар. Всё же его команда лидировала и могла уже завершать серию.

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Теперь же ситуация равная, выделить фаворита в Магнитогорске не получится. Соперники имеют по три победы дома и на выезде, так что всё сводится к ошибкам. И тут обе команды хороши, так как по ходу серии ошибались изрядно и много и та и другая. Подловить друг друга тоже не составляло труда. Достаточно вспомнить, что все шесть игр были верховыми.

На наш взгляд, в седьмой игре тоже стоит ждать голов. На стороне Боба Хартли сейчас эмоции, ведь его подопечные победили в шестой игре и могут снова выйти в финал Восточной конференции. Однако у магнитогорцев наверняка снова будет серьёзный разговор. Весь сезон быть лидером в КХЛ и остановиться в четвертьфинале в очередной раз — так себе расклад.

При этом, кажется, у подопечных Ильи Воробьёва гораздо лучше получается, когда они не стесняются атаковать. В последней встрече с первых минут заняли какую-то оборонительную позицию, но она не принесла абсолютно никаких плодов. Скорее всего, тренерский штаб вернётся к прежним установкам. Думаем, матч получится боевым.

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Мы бы остановились на том, что одна из команд победит, а также добавили бы к этому тотал больше 4.5 шайбы. Коэффициент за такую комбинированную ставку дают приличный — 1.77. Фаворита не видим, зато вряд ли матч будет тусклым, а эмоции исчезнут. Цена ошибки, конечно, высока, но риск — дело благородное.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф КХЛ 30 марта 2022 года

«Авангард» вернулся в серию после трёх поражений кряду, сыграл более собранно и остро. На фоне ошибок и не самой лучшей игры вратарей «Металлурга» это было верным способом вернуть серию. В седьмом матче мы бы не выделяли фаворита, но, на наш взгляд, борьбы, эмоций и голов должно быть много. Омичи поправили реализацию, а у магнитогорцев получается лучше, когда они не стесняются атаковать.

Ставка: победа одной из команд + тотал больше 4.5 шайбы за 1.77.

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Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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