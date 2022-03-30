«Рубин» — «Химки». Леониду Слуцкому не до шуток

1 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Химки». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.71. Успех химчан оценён экспертами в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Химки» 1 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Рубин» — «Химки» (01.04.2022)

После заключительных матчей отборочного цикла ЧМ-2022 возвращаемся на внутреннюю арену. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 1 апреля состоится встреча, которая откроет программу 23-го тура. На стадионе «Ак Барс Арена» казанский «Рубин» примет «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Благодаря зимней трансферной кампании казанцы возобновили текущий розыгрыш РПЛ довольно недурно. Уступили с минимальным перевесом лидирующему «Зениту» (2:3) и обыграли «Ахмат» (2:1). Однако затем последовало два поражения подряд: от «Ростова» Валерия Карпина (1:2) и ЦСКА (1:6). Таким образом, спустились на 10-ю строчку турнирной таблицы.



Выступления с петербуржцами и грозненцами сопровождались результативностью одного из новичков — Виталия Лисаковича. В первом случае он оформил дубль, а во втором — забил гол и отдал голевую передачу. Ещё один дубль нападающий записал на свой счёт в противостоянии с волгоградским «Ротором» (2:1) в 1/8 финала Кубка России. Оба мяча забил с пенальти.



Лисакович быстро адаптировался в новой обстановке и сразу стал ключевым игроком. Однако в матче 21-го тура РПЛ с ростовчанами форвард схлопотал красную карточку на 19-й минуте за грубую игру. После рассмотрения эпизода КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока на два матча. Один из них уже был проведён. Казанцы крупно уступили столичному ЦСКА (1:6).

На этом негативные новости, к сожалению, не заканчиваются. В противостоянии с москвичами красные карточки схлопотали Александр Ломовицкий и Силвие Бегич. Сразу после поражения хорватский защитник воспользовался возможностью приостановить контракт со своим клубом в одностороннем порядке. Так же поступили Хвича Кварацхелия и Филип Уремович. Потери очень серьёзные.



Химчане, несмотря на расположение в турнирной таблице чемпионата России (последняя строчка), находятся в более выигрышном положении. Они сомнительно возобновили сезон, потерпев поражение от московского «Локомотив» (2:3). Однако затем сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и обыграли «Урал» (1:0), который может похвастаться надёжной оборонительной линией.

В матче с «Локомотивом» блеснул индивидуальным мастерством Дидье Ламкель Зе. Камерунец присоединился к «Химкам» в зимнее трансферное окно и первом же матче за новый коллектив записал на свой счёт дубль. Впрочем, надолго нападающий решил не задерживаться. После ничейной встречи с «Сочи» он и ещё несколько легионеров покинули клуб.



Потому перед Сергеем Юраном встала труднорешаемая задача — подобрать оптимальный состав на противостояние 22-го тура чемпионата России с «Уралом». Тренер пошёл на небольшой риск, выделив 90 минут игрового времени юному новобранцу. Александра Руденко взяли в аренду у московского «Спартака». По первым впечатлениям, коуч не прогадал.



Нападающий даже имел возможность отличиться, однако не попал по мячу после прострельной передачи, которую выполнил другой молодой футболист химчан — Кирилл Боженов. Тем не менее мяч попал в игрока оппонента и благополучно поразил сетку ворот Ильи Помазуна, который, к слову, выдал очередной отличный матч.



Стараний голкипера не хватило для того, чтобы остановить красно-чёрных, которые, несмотря на вновь возникшие трудности, выступают достаточно бодро. Хотя ничего удивительного в этом нет. В течение текущего сезона они регулярно терпели поражения от крепких коллективов, при этом много пропускали. Однако с равными по силе оппонентами часто добывали очки.

Статистика на дистанции следующая: за 22 матча чемпионата России химчане одержали три победы, девять раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений. У казанцев за этот же период поражений поболее — 11 штук. Также четыре ничьих и семь побед. Учитывая навалившиеся на них проблемы, больше верится в ничью или минимальную победу гостей.



Дело ещё в том, что Леонид Слуцкий ныне не пользуется снисхождением судей и ограничен в ресурсах. Дисквалифицированы Лисакович и Ломовицкий, а также ушли легионеры. При таком раскладе лучшим вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.90. Тем более последняя официальная очная встреча оппонентов ознаменовалась ничейными 1:1. Думаем, в этот раз будет что-то похожее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Химки» 1 апреля 2022 года

«Рубин» симпатично выступил в матчах 19-го и 20-го туров РПЛ. Радовал результативностью Лисакович, а коллектив выглядел собранно. А вот в последних двух встречах РПЛ всё наоборот. Виной тому дисквалификации и уход легионеров. «Химки» тоже расстались с некоторыми новичками, но даже без них победили «Урал», а до этого сыграли вничью с крепким «Сочи». Плюс в последней официальной очной встрече сыграли с казанцами вничью. В этот раз тоже вряд ли проиграют.



Ставка: «Химки» не проиграют и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.