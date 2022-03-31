Медведев — Хуркач, НХЛ и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 31 марта.
На что ставить в футболе 31 марта
Сегодня любители футбола со спокойной душой могут взять передышку. Сборные своё отыграли, а клубы ещё играть не начали. Так что сегодня на повестке дня матчи только совсем уж экзотических чемпионатов.
На что ставить в хоккее 31 марта
В хоккее сегодня всё внимание НХЛ, КХЛ пока на небольшой паузе перед финалами конференций. А за океаном в ночь на пятницу девять матчей. Для российских поклонников хоккея самая интересная, пожалуй – «Миннесота» — «Питтсбург», Кирилл Капризов против Евгения Малкина.
На что ещё ставить 31 марта
На «Мастерсе» в Майами продолжает свой путь Даниил Медведев. В четвертьфинале ему предстоит сыграть с представителем Польши Хубертом Хуркачем.
Чесноков: Хуркачу будет тяжелее, чем Медведеву.
В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Парма» примет «Цмоки», а «Нижний Новгород» сразится с «Зенитом». Играют и в Евролиге, там «Панатинаикос» сыграет с «Реалом», «Маккаби» — с АСВЕЛом, а «Милан» — с «Монако».
- 30 марта 2022
-
20:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 29 марта 2022
-
22:00
-
21:15
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30