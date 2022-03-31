Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ставки на спорт сегодня, 31 марта, прогнозы на спорт, расписание матчей

Медведев — Хуркач, НХЛ и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 31 марта
Комментарии
Любителям футбола сегодня придётся отдохнуть.

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 31 марта.

На что ставить в футболе 31 марта

Сегодня любители футбола со спокойной душой могут взять передышку. Сборные своё отыграли, а клубы ещё играть не начали. Так что сегодня на повестке дня матчи только совсем уж экзотических чемпионатов.

На что ставить в хоккее 31 марта

В хоккее сегодня всё внимание НХЛ, КХЛ пока на небольшой паузе перед финалами конференций. А за океаном в ночь на пятницу девять матчей. Для российских поклонников хоккея самая интересная, пожалуй – «Миннесота» — «Питтсбург», Кирилл Капризов против Евгения Малкина.

На что ещё ставить 31 марта

На «Мастерсе» в Майами продолжает свой путь Даниил Медведев. В четвертьфинале ему предстоит сыграть с представителем Польши Хубертом Хуркачем.

Чесноков: Хуркачу будет тяжелее, чем Медведеву.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Парма» примет «Цмоки», а «Нижний Новгород» сразится с «Зенитом». Играют и в Евролиге, там «Панатинаикос» сыграет с «Реалом», «Маккаби» — с АСВЕЛом, а «Милан» — с «Монако».

Камельзон: Медведев — уникальная личность!

«Рубин» — «Химки». Леониду Слуцкому не до шуток «Рубин» — «Химки». Леониду Слуцкому не до шуток
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022