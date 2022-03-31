«Миннесота» — «Питтсбург». Кирилл Капризов затмит Малкина и Кросби

1 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.36, успех «Пингвинз» идёт за 2.73. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

Почему «Миннесота» продлит удивительную победную серию?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Питтсбург Пингвинз» 1 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Питтсбург» 1 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.26. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.

«Миннесота» — «Питтсбург»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (01.04.2022)

На 1 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу девять встреч. Посмотреть есть на что. Тем более в КХЛ пока затишье перед стартом полуфинальных серий. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Миннесоты» и «Питтсбурга», которое состоится на льду «Эксел Энерджи-центра». Кирилл Капризов против Евгения Малкина, вот это вывеска!

Примечательна она тем, что старая школа хоккея встретится с более молодой и горячей. «Миннесота» благодаря семи победам подряд занимает сейчас третью строчку в Западной конференции, всего набрала 86 очков. Впереди лишь «Калгари» с 88 очками и «Колорадо» с немыслимыми 100 очками. Положение у «дикарей» очень хорошее.

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Накануне переиграли «Филадельфию» (4:1). Кирилл Капризов отметился голом, для него это 37-я шайба в сезоне. И уже четыре матча кряду Кирилл забрасывает без остановки. В марте россиянин отметился 13 шайбами и повторил клубный рекорд. Статистика запредельная. Дмитрий Куликов отметился передачей, у него 20 баллов после 63 игр в сезоне. Тоже неплохо.

«Питтсбург» сейчас идёт на пятом месте в Восточной конференции, набрав 90 очков вт68 матчах. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет шесть очков, но в последних пяти играх добыто лишь две победы. Над «Коламбусом» (4:1) и «Детройтом» (11:2). «Ред Уингз» досталось самое крупное поражение с 1988 года. Однако накануне «пингвины» уступили «Рейнджерс» (2:3).

Хотя есть и приятные новости. Евгений Малкин стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ. В последнем матче отметился 697-й голевой передачей и превзошёл Сергея Фёдорова (696 передач). А до этого — после игры с «Детройтом» — был признан первой звездой дня, набрав 3+1. Всего у него 33 очка в 31 матче сезона. Статистика добротная.

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Поможет ли это в битве с «Миннесотой»? Соперники в Сент-Поле обмениваются голами, но выявить фаворита сложно. В последних пяти встречах гости побеждали три раза, при этом тотал лишь дважды был ниже 4.5 шайбы. С другой стороны, статистика датирована 2015-2019 годами, так что всерьёз опираться на неё сложно.

По сезону «Миннесота» идёт очень уверенно, особенно в последнее время. Добыла семь побед на своём льду. Чего не сказать о гостях, которые на выезде часто барахлят. У «Пингвинз» лишь две победы в шести последних выездных встречах, так что у хозяев тут даже преимущество. Хотя букмекеры тоже не могут выделить явного фаворита предстоящего противостояния в Сент-Поле.

Мы бы поразмыслили над ставкой «тотал больше 3.5 шайбы + «Миннесота» не проиграет» за 1.72. Коэффициент рабочий. Хозяева в последних семи играх забрасывали по три шайбы железно. Гости же в последние пять встреч в среднем имели по четыре шайбы. Так что сейчас ставка на голы имеет место быть. И всё же «Уайлд» на своём льду играют здорово, отдаём им небольшое предпочтение.

«Миннесота» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 1 апреля 2022 года

«Миннесота» на своём льду показывает отличные результаты, Кирилл Капризов помогает. «Питтсбург» же играет чуть хуже по сезону, и в гостях у них не особо хорошая статистика. Состав звёздный, играть умеют. Однако «Уайлд» в этом сезоне очень хороши. Противостояние обещает быть боевым. Как минимум голов будет достаточно. И всё же небольшое предпочтение мы бы отдали хозяевам, которые вполне могут не проиграть.

Ставка: «Миннесота» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72.

Где покажут матч «Миннесота» — «Питтсбург»?

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