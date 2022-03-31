Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс. Настоящая проверка для Волка

9 апреля в Barclays Center в Бруклине состоится вечер единоборств UFC 273. В одном из боёв турнира шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сразится с экс-претендентом на титул в полусреднем весе Гилбертом Бёрнсом. Начало боя – не ранее 6:00 мск.

Букмекеры считают Чимаева однозначным фаворитом боя, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.14. Шансы Бёрнса оценили цифрой 6.10. Волк непобедим и стремительно перемалывает оппонентов. Но Бёрнс – серьёзный соперник, сложится ли бой легко для Чимаева?

Самый длинный бой в карьере Волка

Хамзат Чимаев идёт по UFC, не замечая соперников. 10 боёв – 10 побед. И самый длинный бой длился всего чуть более 6 минут. Уникальный борец с нечеловеческой мощью и выносливостью. Многие говорят, что Волк пока не встречался с серьёзным соперником. Что ж, Гилберт Бёрнс вполне подходит под это определение.



Партер партером, но Хамзату не чужда и ударная техника. Нельзя сказать, что она сверхъестественная, но серией попаданий Волк способен потрясти любого соперника. В победе Чимаева сомнений нет, но будет ли она быстрой?

Бёрнс постарается попасть

Гилберт Бёрнс – заслуженный ветеран, который потихонечку сходит со сцены. Конечно, Гилберт постарается показать, что он ещё ого-го, но верится в это с трудом. С Камару Усманом у него ничего не вышло, а бой против Стивена Томпсона был не самым убедительным. У Бёрнса есть классный удар, но, свалив соперника, он, кажется, совершенно не представляет, как закончить начатое.



Да, Гилберт достаточно хорош в партере, чтобы помотать там Чимаева и не дать ему завершить бой моментально. Но о победе таким методом речи нет. Физически Бёрнс тоже не сможет переждать Волка. У него в принципе нет никакого преимущества, кроме богатого опыта. Так что, как ни прискорбно, Гилберту в этом бою нужно уповать на свой удар. Попасть — и добить. Первое может случиться, во втором есть огромные сомнения. Но спорт есть спорт.

На что ставить?

Во-первых, нужно ставить на победу Чимаева. Коэффициент мизерный, поэтому можно его слегка увеличить, сделав ставку на досрочную викторию Хамзата. 1.44 – тоже не бог весть что, но всё-таки уже побольше. Бёрнс просто не выдержит всю дистанцию боя. За счёт опыта Гилберт сможет продержаться какое-то время, может быть, даже станет соперником Чимаева, который продержался дольше всех, но и только.



Во-вторых, можно сделать ставку на то, что в бое будет больше 1,5 раунда. На это у Гилберта должно хватить сил. Сделать так, что первая попытка Чимаева в партере окажется неудачной, Бёрнсу по силам. Другое дело, что за ней будет и вторая, и третья, а силы окажутся не беспредельными. Коэффициент на ТБ 1.5 раунда – 1.82. Если вы в это не верите, то обратный исход идёт за 1.92.



Про Чимаева говорят, что у него самая сильная работа в партере после эпохи Хабиба. Что ж, самое время это доказать. Удачных ставок!