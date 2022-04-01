«Ростов» — «Нижний Новгород». Валерий Карпин забудет о смелом футболе

2 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.35. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Нижний Новгород» 2 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Нижний Новгород» (02.04.2022)

После заключительных матчей отборочного цикла ЧМ-2022 возвращаемся на внутреннюю арену. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. На 2 апреля запланировано четыре встречи 23-го тура. В одной из них «Ростов» примет «Нижний Новгород».

В зимнее трансферное окно «Ростов» постарался как можно лучше усилиться: к команде присоединились Александр Селява, Степан Мельников и Александр Сильянов. Однако после поражения в матче 20-го тура РПЛ от «Сочи» приняли решение покинуть коллектив сразу пять легионеров — Бартоломеу Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Армин Гигович и Понтус Альмквист.

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Несмотря на столь серьёзные потери, ростовчане одержали победу в матче 21-го тура чемпионата России над «Рубином» (2:1), а затем сыграли вничью со столичным «Динамо» (1:1). Хороших результатов помог добиться Валерий Карпин. Главный тренер сборной России ввиду отстранения национальной команды от участия в международных соревнованиях решил вернуться в клуб.



Противостояние с казанцами ожидаемо выдалось непростым и сопровождалось рядом сомнительных судейских решений. «Рубин» даже обратился к ЭСК РФС с просьбой рассмотреть и разъяснить некоторые из них. Тем не менее по итогам заседания было выявлено, что Леонид Слуцкий напрасно обрушился с критикой на Виталия Мешкова.

После победы над казанцами жёлто-синие воспряли духом и выдали потрясающий матч с московским «Динамо». Разумеется, ресурсов у них было на порядок меньше, чем у оппонента, потому они ожидаемо отдали инициативу и играли строго вторым номером. Карпин регулярно использовал такую стратегию на международной арене и далеко не безрезультатно.



Нижегородцы тоже проявили активность зимой. Контракты заключили с Дмитрием Стоцким, Сильвестром Игбуном, Ларсом Олден Ларсеном, Кириллом Кравцовым и Милсоном. Несмотря на это, за последние четыре матча РПЛ победили только игравший вдевятером «Урал» (1:0). Также потерпели поражение от ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с «Уфой» (0:0) и «Спартаком» (1:1).



Во всех перечисленных встречах Александр Кержаков по обыкновению использовал схему с пятью защитниками, и она сработала отлично. Даже играя с 42-й минуты в меньшинстве, подопечные российского специалиста имели возможность зацепиться за ничью в противостоянии с армейцами. Пропустили обидный гол лишь в компенсированное ко второму тайму время.

Впрочем, сопернику стоит отдать должное. ЦСКА очень мощно усилился зимой и благодаря этому выдал четырёхматчевую победную серию в РПЛ. После ничейной встречи с уфимцами в матче 21-го тура чемпионата России многие легионеры «Нижнего Новгорода» приняли решение в одностороннем порядке приостановить контракты со своим клубом.

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Несмотря на это, нижегородцы непринуждённо сыграли вничью с красно-белыми. Причём нанесли больше ударов, чем оппонент, и местами смотрелись симпатичнее. По владению мячом, разумеется, уступили. Ресурсов всё-таки не так много, чтобы вести с москвичами борьбу на равных. Однако результат есть, и им подопечные Александра Кержакова могут быть довольны.



Впрочем, в грядущем противостоянии, которое состоится в Ростове-на-Дону, фаворитами выглядят хозяева. Они очень уверенно сыграли в последних двух матчах РПЛ под руководством Валерия Карпина. Плюс в очном противостоянии обыграли нижегородцев (2:1). Потому можно было бы взять П1 за коэффициент 1.76.



Однако оба коллектива порадовали надёжностью обороны в своих последних матчах в чемпионате России. На наш взгляд, лучше взять 1Х + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. Гости за последние четыре матча РПЛ пропустили только два мяча, оба — от крепких московских команд. Сами забили столько же. Выиграют вряд ли, но за ничью зацепиться могут.

Интересен матч ещё и с той стороны, что обе команды находятся рядом с зоной стыковых матчей. Ростовчане имеют игру в запасе, но идут от опасной 13-й строчки в двух очках. У нижегородцев всего на два балла больше. Учитывая скромные ресурсы обеих сторон, результат для них сейчас важнее голов. Ждём осторожной игры.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Нижний Новгород» 2 апреля 2022 года

«Ростов» в последних двух матчах РПЛ добыл хорошие результаты и выступил очень уверенно, даже несмотря на уход легионеров. Возвращение Валерия Карпина, судя по всему, придало игрокам мотивацию и импульс. «Нижний Новгород», в свою очередь, использует схему с пятью защитниками. Пропускает за счёт этого мало, но с результативностью испытывает проблемы. В очной встрече ростовчане оказались сильнее, в этот раз наверняка не проиграют. Но и много голов не ждём.



Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 2.5 за коэффициент 2.00.

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