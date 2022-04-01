СКА — ЦСКА, 1-й матч. Сергей Фёдоров бодро начнёт полуфинал Кубка Гагарина

2 апреля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.35, а успех СКА оценён экспертами в 2.89.

Дарья Миронова дала прогноз на 1-й матч серии СКА — ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 2 апреля 2022 года

Букмекеры не уверены, что 1-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.92.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (02.04.2022)

Вот и добрались до полуфинальных серий в Кубке Гагарина. На 2 апреля запланирован первый матч между петербургским СКА и московским ЦСКА, который пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Предстоящая серия обещает получиться интересной, но сама собой вспоминается прошлогодняя.

Тогда со счётом 4-2 победил коллектив из Москвы. Что же будет сейчас? Снова оба клуба хорошо шли в регулярном сезоне, а также без особых проблем добрались до полуфинальной стадии. ЦСКА в четвертьфинале очень быстро разделался с московским «Динамо», которое обладало самым результативным нападением Западной конференции.

Вайсфельд назвал единственный минус ЦСКА перед серией со СКА.

СКА немного задержался со «Спартаком», потребовалось пять игр — про 1:6 на старте уже никто не вспоминает. Правда, по игре ЦСКА смотрится куда интереснее. Много голов, хорошая защита. Сергей Фёдоров поработал на славу, а вот Роман Ротенберг ждёт больше действий от лидеров своей команды. Мы согласны: обыгрывать красно-белых со счётом 2:1 четыре матча подряд — не самый уверенный результат.



Тем более что в составе много мастеров из-за океана. Да и своих молодых и боевых ребят хватает. Однако что-то не идёт, часто реализация хромает. И здесь, в первом матче армейского дерби, мы бы ждали другой хоккей. Соперники знают друг друга, в личных встречах любят обмениваться голами.

За последние семь игр лишь раз на двоих забросили менее четырёх шайб. На наш взгляд, вполне стоит ждать и сейчас много голов. А вот явного фаворита выделять не будем. Москвичи выиграли три из пяти прошлых выездов, но один из них — за пределами основного времени. А на стороне петербуржцев свой лёд, плюс не должно быть недооценки, которая была со «Спартаком».

Кожевников назвал главную причину неудач московского «Динамо».

Стоит сказать, что у команд схожие по силам составы, и в этом заключается сложность. Скорее всего, петербуржцы не забыли прошлый розыгрыш, но по игре не сильно впечатляют. С одной стороны, лучше результат, нежели красивый хоккей. Главное — победы. Только в таком противостоянии, на наш взгляд, красивый хоккей будет идти параллельно результатам.



Мы бы рассмотрели тотал больше 4.5 шайб за коэффициент 2.10. Соперники успели восстановиться после двух довольно быстрых серий до этого, уже вовсю проводили тренировки. Думаем, в первом матче будут и скорости, и борьба. А забивать есть кому. Михаил Григоренко, Алексей Кузьменко, Константин Окулов, Никита Гусев и другие показывают себя неплохо в этом плей-офф.



Конечно, после двух очень быстрых серий с крепкими и неуступчивыми «Локомотивом» и «Динамо» столичные армейцы выглядят небольшими фаворитами финала Западной конференции. Всё же соперники у Романа Ротенберга были не такие трудные. Однако ждём, что петербуржцы добавят. Тем более что сейчас самое время.

Вряд ли будут легко отдавать друг другу матчи. Скорее всего, победы будут в одну-две шайбы. По мастерству и очным встречам это, к слову, заметно. Хотя можно отметить и то, что ЦСКА в прошлогодней серии выиграл три первых очных битвы кряду и сейчас смотрится поинтереснее. Однако рисковать не будем. Ставка на голы выглядит заманчиво.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2022 года

ЦСКА чувствует себя отлично. СКА же в серии с красно-белыми показал результат, но остались вопросы к атаке. Времени у команд подготовиться к серии было достаточно. В очных играх фаворита выделить сложно, а забрасывать соперники умеют. Причём много. Москвичи это уже доказали. Они смотрятся предпочтительнее, но в первом матче серии остановимся на ставке на тотал больше.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Владимир Крикунов оценил шансы в серии ЦСКА — СКА.

Названо имя возможного преемника Хартли в «Авангарде».

Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед финалами конференций.

Овечкин вернулся в строй после пропущенной тренировки.