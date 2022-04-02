«Локомотив» — «Спартак», СКА — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 2 апреля.

На что ставить в футболе 2 апреля

Наконец-то суббота с клубным футболом! Матчей много на любой вкус. В РПЛ дерби «Локомотив» — «Спартак», оба коллектива переживают трудный период, кто сможет сделать шаг к выходу из кризиса? «Крылья Советов» принимают «Уфу», «Ростов» сразится с «Нижним Новгородом», а «Арсенал» — с «Ахматом».

Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак».

В Англии продолжается чемпионская гонка. На пути «Ливерпуля» стоит аутсайдер – «Уотфорд», а «Ман Сити» сыграет с «Бёрнли». «Челси» встретится с «Брентфордом». Кроме того, выделяем игру «МЮ» — «Лестер», Роналду и компания продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов.



В Германии «Лейпциг» Доменико Тедеско едет в гости к «Боруссии» из Дортмунда. Экс-главный тренер «Спартака» очень здорово работает с командой, посмотрим, удастся ли покусать фаворита. Лидер – «Бавария» — в гостях сыграет с «Фрайбургом», а «Байер» примет «Герту».



В Испании «Реал» на выезде сыграет с «Сельтой», а «Атлетико» принимает «Алавес». Играют и в Италии с Францией, но там громких вывесок нет, всё самое интересное случится в воскресенье.

На что ставить в хоккее 2 апреля

Стартует финал Западной конференции КХЛ. В Санкт-Петербурге СКА примет ЦСКА, первый матч армейского дерби.

Дарья Миронова дала прогноз на 1-й матч серии СКА — ЦСКА.

В НХЛ традиционно раннее начало субботнего вечера. «Нью-Джерси» примет «Флориду», а «Колорадо» — «Питтсбург». После полуночи ещё 7 матчей, настоящее пиршество для хоккейных гурманов.

На что ещё ставить 2 апреля

На «Мастерсе» в Майами сенсационный полуфинал: Франсиско Серундоло против Каспера Рууда. Жаль, что не поборется за титул Даниил Медведев, россиянин упустил шанс вернуться на вершину мирового рейтинга.



В мужской волейбольной Суперлиге за 3 тура до конца регулярного чемпионата может определиться его победитель. Если казанский «Зенит» выиграет у «Факела» в Новом Уренгое, то обеспечит себе первое место и право принять Финал шести.

«Локомотив» — «Спартак»: когда начало, где покажут?

Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2022 после жеребьёвки группового этапа.

Тренер сборной Англии назвал самого интригующего соперника по группе ЧМ-2022.