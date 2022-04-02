«Сочи» — «Зенит». Зачем петербуржцам Матвей Сафонов, когда есть бразильцы?

По информации СМИ, «Зенит» хотел приобрести вратаря у «Краснодара». Но с такой атакой этого не требуется.

3 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех сочинцев оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» 3 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Сочи» — «Зенит» (03.04.2022)

После заключительных матчей отборочного цикла ЧМ-2022 возвращаемся на внутреннюю арену. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. На 3 апреля запланированы три встречи 23-го тура. В самой поздней из них «Сочи» примет действующего чемпиона России — «Зенит».

Сочинцы располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России и отстают от лидирующего «Зенита» на 10 очков. Благодаря усилениям в зимнее трансферное окно возобновили сезон довольно неплохо, хотя можно было лучше. За последние четыре тура РПЛ одержали победы над «Арсеналом» (2:0) и «Ростовом» (1:0), также сыграли вничью с «Химками» (0:0) и уступили «Крыльям Советов» (2:3).

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В матчах с туляками, ростовчанами и химчанами подопечные Владимира Федотова выглядели увереннее оппонентов: чаще владели мячом и нанесли больше ударов. Однако результативностью не порадовали, подвела реализация. С таким же недугом столкнулись в матче 1/8 финала Кубка России, где уступили ЦСКА (1:2). Регулярно подбирались с мячом к воротам Игоря Акинфеева, но зачастую били мимо.



А вот поражение от самарцев в матче последнего тура чемпионата России «Сочи» потерпел по иной причине. Встреча ознаменовалась сомнительным судейством Артёма Любимова. На 52-й минуте рефери показал Сергею Терехову неоднозначную жёлтую карточку, а на 63-й минуте вовсе удалил игрока с поля. Арбитр Игорь Федотов раскритиковал рефери и заявил, что его коллега не соответствует уровню РПЛ.

Тем не менее, даже уступая 0:2 в меньшинстве, сочинцы сумели отыграться. Оба гола с похожих друг на друга передач Ивелина Попова забили новички, примкнувшие к коллективу в зимнее трансферное окно — Георгий Мелкадзе и Артём Макарчук. До финального свистка удержать удобный счёт не удалось, но приятные впечатления после себя подопечные Владимира Федотова оставили.



Впрочем, «Зенит» возобновил сезон всё равно лучше. Сначала одержал победу над «Рубином» (3:2), затем уверенно обыграл «Уфу» (2:0), сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и, наконец, разгромил «Арсенал» (3:0). Таким образом, увеличил отрыв от догоняющего «Динамо» до пяти очков. Осталось не растерять фору и закончить очередной сезон на вершине пьедестала.



Все шансы добиться такого результата имеются. Благодаря усилениям в зимнее трансферное окно подопечные Сергея Семака практически не заметили ухода Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер». По-прежнему располагают солидными ресурсами и демонстрируют потрясающую результативность.

Статистика на дистанции очень впечатляет. За 22 матча чемпионата России петербуржцы наклепали 53 мяча, то есть больше всех. 10 из них забил Артём Дзюба. Также нападающий записал на свой счёт пять результативных передач. Сергей Семак грамотно использует возможности игрока, сочетая опыт форварда со скоростью новобранцев — Юри Алберто и Ивана Сергеева.

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Несмотря на ходившие слухи, бразилец и другие легионеры вернулись в клуб после перерыва на матчи сборных. Хорватский защитник Деян Ловрен, правда, не сможет принять участия в грядущем матче по состоянию здоровья, но на Вильмара Барриоса и Юри Алберто тренерский штаб вполне может положиться.



Вничью с самарцами петербуржцы сыграли, можно сказать, случайно. Весь матч владели инициативой, давили, нанесли больше ударов и даже открыли счёт на 86-й минуте. Гол соорудили Далер Кузяев и Данил Круговой. Однако оппонент не захотел сдаваться и волевыми усилиями отыграл мяч в компенсированное ко второму тайму время.



На наш взгляд, фаворитами грядущей встречи выглядят сине-бело-голубые. За последние четыре очных встречи они потерпели только одно поражение от подопечных Владимира Федотова — с минимальным перевесом (1:2). В остальных противостояниях одерживали победы. Возьмём П2 за коэффициент 1.92 и в этот раз.

Конечно, можно взять голы в обе стороны за 1.72. Коэффициент приемлемый. Всё-таки сочинцы при Федотове смело играют в атаке, прилично забивают. Да и вообще «Сочи» вырос за два прошлых сезона. Плюс удавалось забивать в каждой встрече петербуржцам. Однако, думается, в этот раз выиграют гости.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Зенит» 3 апреля 2022 года

«Сочи» в последних четырёх турах РПЛ регулярно подводила реализация. Вследствие чего клуб потерпел поражение от ЦСКА в Кубке России и не смог обыграть «Химки» в РПЛ. «Зенит» обладает, на наш взгляд, большими ресурсами. Плюс радует результативностью и ведёт активную борьбу за золото: возобновил сезон мощно, лишь раз сыграв вничью. История очных встреч тоже на стороне гостей. Думаем, они окажутся сильнее и в этот раз.



Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 1.92.

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