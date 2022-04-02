«Металлург» — «Трактор», 1-й матч. Лидеры регулярки КХЛ оправдают ожидания

3 апреля состоится седьмой матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Трактор». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех «Трактора» оценён экспертами в 2.76.

Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии «Металлург» — «Трактор».

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Трактор» 3 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что 1-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Трактор» Челябинск (03.04.2022)

На 3 апреля в Континентальной хоккейной лиге запланирована одна встреча полуфинальной стадии плей-офф. Противостояние магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» обещает быть не менее интересным, чем прошлые серии клубов. Первый матч пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске.

Стартует полуфинальная серия двух команд, которые в регулярном чемпионате шли очень близко друг к другу. Причём как в общей таблице КХЛ, так и в Восточной конференции. «Трактору» в плей-офф повезло куда больше. «Металлург» в серии с «Авангардом» дошёл до седьмого матча, где не оставил шансов сопернику (4:0). Но нервы не вернёшь.

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Не обошлось и без травм. Защитник ММг Алексей Маклюков лёг под шайбу и получил травму головы. Хорошо, что состояние игрока сейчас нормальное. Шайба прилетела в ухо, угрозы жизни нет. Хотя такой эпизод показывает, насколько самоотверженно играют хоккеисты, насколько важна победа для них. Настрой очень серьёзный.



«Трактор» закончил серию с «Салаватом Юлаевым» за шесть матчей и по игре имел некоторое преимущество. Всё из-за проблем уфимцев с составом, которые оказались явно не готовы к таким переменам. Из-за отъезда легионеров во многом. Челябинцы же по сезону шли сбалансировано и в серии были стабильны. Благодаря прагматичной игре удалось добиться результата.

Так что в первом матче финала Востока обязательно будет борьба. А вот утверждать о чьём-то явном преимуществе пока рано. Соперники в очных встречах в Магнитогорске выделить фаворита не могут. Гости трижды имели успех за последние пять игр, но одна победа была за пределами основного времени.

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При этом хозяева в последних матчах с «Авангардом» забрасывали много. За пять игр забросили 20 шайб, то есть по четыре шайбы в среднем за игру. Вполне неплохо для плей-офф. «Трактор» же за пять прошлых игр забросил чуть меньше — 17 раз. Тоже солидно. На наш взгляд, вполне стоит рассмотреть тотал больше 4.5 шайбы за 1.71.



Хотя букмекеры в первой игре отдают небольшое предпочтение хозяевам, но мы бы пока рисковать не стали. Возможно, и игрового тонуса побольше у хозяев, но «Трактор» — не такой лёгкий соперник, как может показаться. Стоит остановиться на ставке на заброшенные шайбы. Первый матч, скорее всего, получится голевым.



Во-первых, бояться за результат в первой игре не имеет особого смысла. Во-вторых, наверняка не обойдётся без ошибок. К слову, часто их любят допускать подопечные Ильи Воробьёва. Зато они имеют довольно яркую линию атаки. Думается, встреча получится результативной и завершится с разницей в одну шайбу.

«Металлург» — «Трактор»: прогноз и ставка на 1-й матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2022 года

Соперники в регулярном сезоне возглавляли сводную таблицу КХЛ. В плей-офф тоже держат планку. «Трактор» и «Металлург» — сбалансированные команды, хорошо забивают. Фаворита, на наш взгляд, выделить сложно. Пока мы остановимся на ставке на тотал больше. В первой игре серии будет место ошибкам, да и за результат не так страшно.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.71.

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