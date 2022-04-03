«Вашингтон» — «Миннесота». Александр Овечкин оценит Капризова по достоинству

4 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Уайлд» идёт за 2.86. На ничью по итогам 60 минут предлагают поставить за 4.55.

Партнёр Овечкина по «Вашингтону» поддержал решение россиянина пропустить тренировку.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» 4 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота» 4 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.84, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.18. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70.

«Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (04.04.2022)

На 4 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано шесть игр. Негусто, но выбрать есть из чего. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию Александра Овечкина из «Вашингтона» и Кирилла Капризова из «Миннесоты», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США. Матч обещает быть интересным.

«Вашингтон» всё так же идёт на восьмой позиции в Восточной конференции, набрав 84 балла за 68 встреч. Отставание от топ-6 составляет восемь пунктов. При этом на последнем отрезке из пяти встреч было лишь две победы над «Баффало» (4:3 Б) и «Нью-джерси» (4:3). А накануне клуб уступил «Каролине» (1:6). Единственный гол на счету Тома Уилсона.

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Приятные новости всё равно есть. По версии сайта лиги НХЛ, Александр Овечкин занимает третье место после Коннора Макдэвида и Остина Мэтьюса в топ-100 лучших нападающих этого сезона. Очень даже неплохо. Жаль, что Евгений Кузнецов не смог набрать очки в 13-м матче кряду. Выдающаяся серия россиянина прервалась.

«Миннесота» вырвалась на вторую позицию в Западной конференции. В активе 89 баллов после 67 встреч. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» составляет 15 очков, очень много. А вот отрыв от седьмого места составляет семь очков. Впрочем, с формой у «дикарей» сейчас нет абсолютно никаких проблем. Результаты солидные.

За последние девять игр в НХЛ случилось лишь одно поражение. Команда из Миннесоты уступила «Питтсбургу» в овертайме (3:4 ОТ). Зато накануне удалось победить крепкую «Каролину» (3:1). Так что с настроением должен быть порядок. Болельщикам «Уайлд» отстаётся надеяться, чтобы этот запал сохранился и на плей-офф.

Кирилл Капризов, к слову, отметился голом и передачей. В его активе теперь 85 баллов. Форвард вышел на первое место в команде по очкам за сезон. Также это шестой матч кряду, когда он набирает очки. При этом в гонке бомбардиров НХЛ добрался до шестой строчки. До великолепного Коннора Макдэвида, конечно, далеко. Зато самого Овечкина обошёл.

Капризов прокомментировал собственный рекорд результативности в «Миннесоте».

Соотечественник Кирилла — защитник Дмитрий Куликов — в битве с «Каролиной» забросил шайбу, у него 21 балл в 66 играх текущего сезона. Защитник наконец-то сравнялся со статистикой сезона-2015/2016. Максимальное количество было 30 очков за сезон. Впрочем, с такими результатами у команды эта планка может подняться.

В играх соперников в столице фаворита выделить сложно. За последние пять хозяева побеждали три раза, но статистика датирована 2015-2019 годами, так что особо полагаться на неё не стоит. В этом же сезоне соперники встречались в Сент-Поле, где «Миннесота» имела успех, выиграла по буллитам (3:2 Б). И сейчас у неё, как мы уже сказали, восемь побед в девяти матчах.

Хотя на выезде «Уайлд» выглядят более скромно — добыли всего три победы за пять прошлых выездов. Впрочем, «столичные» дома имеют лишь две победы за аналогичный период. Статистика не впечатляет. С другой стороны, хозяева отдыхали с 29 марта, наверняка восстановили силы и разобрали ошибки после 1:6 от «Каролины».

Однако игровой тонус должен быть получше у «Уайлд», пусть они и будут играть второй матч кряду. Мы бы рассмотрели ставку «обе забьют + Х2» за 1.83. Как минимум гости могут довести дело до овертайма. В команде настрой боевой, Кирилл Капризов является одним из лидеров. Об этом говорит в том числе и то, что форвард вышел на первое место в текущем сезоне по числу голов, когда его команда уступает.

Конечно, у «Вашингтона» в атаке всё в порядке, лишь в последнем матче пошло не по плану. В тоже время гости сейчас смотрятся интереснее, по сезону идут лучше, стабильнее. Да и прибавление в лице Марка Андре-Флёри во вратарской линии придаёт большей уверенности. У «Кэпс» это сейчас не самая сильная сторона. Судя по всему, проблемы Александра Овечкина не закончатся.

«Вашингтон» — «Миннесота»: прогноз и ставка на матч НХЛ 4 апреля 2022 года

«Вашингтон» недавно имел хорошую серию из четырёх побед кряду, но последние пять игр прошли менее удачно. А «Миннесота» уступила лишь раз за последние девять игр. Плюс игровой тонус лучше. «Столичные», конечно, не подарок, очень непростой соперник. И всё же мы отдаём предпочтение Кириллу Капризову в противостоянии с Александром Овечкиным.

Ставка: обе забьют + «Миннесота» не проиграет за 1.83.

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