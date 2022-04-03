СКА — ЦСКА, 2-й матч. Сергей Фёдоров замахнётся на десятую

4 апреля состоится второй матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.43, а успех СКА оценён экспертами в 2.89.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2022 года

Букмекеры не уверены, что 2-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (04.04.2022)

На 4 апреля в Континентальной хоккейной лиге запланирован второй матч между петербургским СКА и московским ЦСКА, который пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Одержав первую победу со счётом 3:1, москвичи лидируют в серии 1-0.

В первом матче команды начали бодро. ЦСКА отметился уже на второй минуте первого периода, но СКА сразу побежал отыгрываться. Создавал моменты у ворот Ивана Федотова, однако сравнять счёт удалось лишь через 20 минут игрового времени. Борьбы было достаточно, вратарям скучать не пришлось.



ЦСКА нанес 23 броска в створ, а СКА чуть больше — 29. Хотя в целом соперники смотрелись сопоставимо, играли с обилием интересных моментов. А такой относительно скромный счёт благодаря вратарям. Иван Федотов играл очень уверенно, Ларс Юханссон также был на высоте, пусть и пропустил две шайбы из трёх.



Причём вторая залетела за четыре минуты до конца встречи. Александр Попов — 41-летний опытный чемпион в составе ЦСКА — помог в самый ответственный момент. Задавал тон для команды, уже не впервой решив исход. Молодым хоккеистам есть чему поучиться. Да и гол пришёлся очень кстати, по сути, принёс важную выездную победу. А третью шайбу подопечные Сергея Фёдорова забросили в пустые ворота.

Надо сказать, что первая игра оставила положительные эмоции от хоккея. Однако опять есть вопросы к лидерам СКА, ведь особыми действиями Никита Гусев и Лео Комаров не отметились. Гол на свой счёт записал Андрей Кузьменко, который в этом плей-офф хорош. У него 12 баллов в 10 матчах. Очень неплохие цифры.

И всё-таки ЦСКА сыграл более остро, создавал опасные моменты чаще. Впереди второй матч, и здесь ещё ничего не понятно. До самого конца многие ждали, что будет овертайм в первом матче. Теперь выделить фаворита тоже не удаётся. С другой стороны, у москвичей сейчас может быть небольшое преимущество.



Дело в том, что после поражения на своём льду петербуржцы наверняка пойдут в атаку с первых минут и попытаются завладеть преимуществом. Гости, которые уже выполнили программу-минимум на выезд, могут во втором матче в Санкт-Петербурге сыграть чуть строже. Да и хозяевам нежелательно давать оппоненту создавать моменты.



В целом и вратарская линия команд работает отлично. Так что, на наш взгляд, можно было бы рассмотреть тотал меньше 4.5 шайбы за 1.82. Коэффициент рабочий. Тем более что в очных встречах в Санкт-Петербурге соперники не так часто забрасывали больше четырёх шайб — лишь дважды за последние пять случаев. Плюс сейчас не регулярный сезон, любой результат на вес золота.

СКА отменной реализацией похвастаться не мог ещё в серии со «Спартаком». А уж с подопечными Сергея Фёдорова, которые не пропускали больше двух шайб в семи из девяти игр текущего розыгрыша Кубка Гагарина, точно не забалуешь. Вполне возможно, что ЦСКА во втором матче сыграет более закрыто. Хозяевам же не хватает завершающего паса или броска. Словом, много голов не ждём.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2022 года

ЦСКА хорошо провёл первый матч серии армейского дерби: где-то повезло, где-то сыграл опыт. СКА тоже создавал моменты, но не хватило реализации. Теперь много голов не ждём. Москвичам торопиться некуда, задача-минимум на выезд в Санкт-Петербург выполнена. Однако не ждём откровений и от хозяев. Всё-таки Иван Федотов надёжен в воротах.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.82.