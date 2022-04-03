«Манчестер Сити» — «Атлетико». Лига чемпионов важнее соперничества с «Ливерпулем»

После матча с мадридцами у «Ман Сити» битва с Клоппом в Кубке Англии, но об этом никто не вспомнит.

5 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех испанцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» 5 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» (05.04.2022)

Отгремели заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Сборные Португалии и Польши уже добыли путёвки в Катар, а третий участник мундиаля станет известен позднее. Пока насладимся Лигой чемпионов. 5 апреля состоятся две первые встречи 1/4 финала. В одной из них сразятся «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико».

Подопечные Хосепа Гвардиолы на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов уверенно обыграли лиссабонский «Спортинг» (5:0 по сумме двух матчей). Причём необходимый результат добыли ещё в первой игре. Во второй встрече испанский специалист решил поэкспериментировать и предоставить игровую практику футболистам ротации и перспективной молодёжи.

К последним четырём турам чемпионата Англии «горожане» подходили с более серьёзным настроем. В результате сначала одержали победу над «Эвертоном» (1:0) и разгромили «Манчестер Юнайтед» (4:1), а затем сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и обыграли «Бёрнли» (2:0). Во всех случаях доминировали и нанесли на порядок больше ударов.

Ничейный результат в противостоянии с «орлами» обусловлен плохой реализацией, что совсем не свойственно «Манчестер Сити». За 30 матчей чемпионата Англии его футболисты забили 70 мячей, причём большая часть из них залетела в ворота отнюдь не слабых противников. «Кристал Пэлас» банально повезло — пару раз мяч угодил в штангу, плюс пять сейвов сейвов сделал Висенте Гуайта.

Впрочем, потеря очков не сказалась на расположении в турнирной таблице. «Горожане» по прежнему занимают первую строчку и ведут с «Ливерпулем» активную борьбу за медали. Благодаря соперничеству находятся в отличном тонусе, а потому потрясающе реализуют свои громадные ресурсы.

А вот «Атлетико» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с большим трудом одолел «Манчестер Юнайтед» (2:1 по сумме двух матчей). В первом тайме первого противостояния выглядел намного увереннее оппонента: нанёс больше ударов и активно контратаковал. Открыл счёт уже на седьмой минуте и не давал манкунианцам выбраться на свою половину поля.

Во втором тайме сыграл совсем иначе. Отдав инициативу «красным дьяволам», засел в глубокую оборону и поплатился за это. Сравнял счёт на 80-й минуте Энтони Эланга. В ответной встрече «матрасники» не стали так активно рваться вперёд и позволили оппоненту больше владеть мячом. В результате проиграли манкунианцам по ударам, но благодаря стараниям Яна Облака и контратакам добыли необходимый результат.

На групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов подопечные Диего Симеоне играли схожим образом. По итогу чуть не лишились путёвки в плей-офф. За шесть матчей одержали только две победы — над «Миланом» (2:1) и «Порту» (3:1). Также сыграли с португальцами вничью (0:0). Поражения потерпели от итальянцев (0:1) и «Ливерпуля» (2:3 и 0:2).

В последних шести матчах чемпионата Испании мадридцы выступили намного успешнее. Сначала одержали победу над «Осасуной» (3:0), а затем — над «Сельтой» (2:0), «Бетисом» (3:1), «Кадисом» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0) и «Алавесом» (4:1). Впрочем, если заглянуть немного раньше в календарь, обнаружим поражения от «Леванте» (0:1) и «Барселоны» (2:4).

Каталонцам подопечные Диего Симеоне уступили по всем параметрам. А ведь сине-гранатовые при Хави выступают так же, как и «горожане» — строго в атакующей манере. Плюс мадридцы в нынешнем сезоне очень много пропускают. За 30 матчей чемпионата Испании в сетке их ворот побывало 37 мячей. У англичан статистика намного лучше. За 30 встреч АПЛ пропустили только 18 кожаных снарядов — меньше всех.

Несмотря на отсутствие Рубена Диаша, который выбыл на длительный срок из-за травмы, они выглядят фаворитами. Дело ещё в том, что грядущее противостояние пройдёт на стадионе «Этихад», в Манчестере. Есть повод добыть необходимый результат, как это было на предыдущей стадии со «Спортингом», и спокойно готовиться к 1/2 финала соревнования. Думаем, можно взять П1 + ТБ 1.5 за коэффициент 1.65.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» 5 апреля 2022 года

«Манчестер Сити» добывает отличные результаты за счёт огромных ресурсов: возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии и является одним из главных претендентов на золотые медали Лиги чемпионов. С неудачами сталкивается крайне редко. Зачастую много забивает и мало пропускает. Чего не скажешь об «Атлетико», который с трудом обыграл «Манчестер Юнайтед» и в текущем сезоне сам на себя не похож. Совсем не радует крепостью в обороне, особенно в играх с атакующими коллективами вроде «Барселоны» и «горожан». Думается, хозяева одержат результативную победу.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.65.