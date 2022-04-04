«Бенфика» — «Ливерпуль». Мохамед Салах выместит обиду на португальцах

5 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех португальцев оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» 5 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Бенфика» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» (05.04.2022)

Отгремели заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Сборные Португалии и Польши уже добыли путёвки в Катар, а третий участник мундиаля станет известен позднее. Пока же насладимся Лигой чемпионов. 5 апреля состоятся две первые встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Да Луш» сразятся «Бенфика» и «Ливерпуль».

Зимой руководство «Бенфики» приняло решение сменить наставника. Тренерский мостик занял Нелсон Вериссимо. Под руководством португальского специалиста «орлы» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сенсационно обыграли «Аякс» (3:2 по сумме двух матчей). В первой встрече на домашнем стадионе уступили оппоненту по владению мячом и нанесли в два раза меньше ударов в створ.

Противник обеспечил себе комфортное преимуществом в первом тайме (2:1) и с полной уверенностью контролировал течение встречи. Создавал моменты и вполне мог довести счёт до разгромного. Однако подопечным Эрика тен Хага не хватило реализации. Во втором тайме они дали португальцам чуть больше пространства и свободы для контратак и поплатились за это пропущенным мячом.

В ответной встрече лиссабонцы уступили «аяксидам» по всем параметрам, тем не менее вновь добыли необходимый результат. Единственный удар в створ при четырёх в принципе ознаменовался взятием ворот. Стоит заметить, что голландцев в очередной раз подвела реализация, они выглядели в разы сильнее и просто чудом не одержали победу.

Также отметим, что «Бенфика» не лучшим образом выступает в чемпионате Португалии, где уровень соперников далеко не так высок, как в ЛЧ. За 28 матчей португальской Примейры одержала только 19 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. Из-за этого сильно отстаёт от борющихся за золотые медали «Спортинга» и «Порту».

А вот у «Ливерпуля» смены главного тренера не было и пока не предвидится. Под руководством Юргена Клоппа мерсисайдцы во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов одержали результативные победы над «Атлетико», «Миланом» и «Порту». На стадии 1/8 финала соревновании выступили чуть менее уверенно: в первой встрече не без труда обыграли «Интер», а во второй — даже уступили, но с меньшей разницей.

В обоих случаях англичане нанесли больше ударов и чаще владели мячом. Поражение в ответной встрече стало неожиданностью, ведь они выглядели фаворитами за счёт огромных ресурсов и результативности на дистанции. За 30 матчей АПЛ красные наколотили 77 мячей — больше всех, пропустили за этот период только 20. Меньше лишь у лидирующего «Манчестер Сити».

Соответственно, в чемпионате Англии «Ливерпуль» тоже выступает умопомрачительно. В последних 10 турах играл строго на победу, а потому сократил отставание от возглавляющих турнирную таблицу «горожан» до одного очка. Благодаря соперничеству с клубом из Манчестера пребывает в отличном тонусе и преуспевает в различных соревнованиях.

Например, уже одержал победу в финале Кубка английской лиги над «Челси» (0:0, по серии пенальти 11:10). А также вышел в 1/2 финала Кубка Англии, обыграв на предыдущей стадии «Ноттингем Форест» (1:0). На 16 апреля запланирован первый полуфинальный матч как раз с «Манчестером Сити». Встреча обещает быть грандиозной. Впрочем, до этого ещё далеко.

Сейчас мерсисайдцы наверняка сосредоточены на самом престижном европейском турнире. На предыдущей стадии соревнования они предпочли добыть победу над «Интером» в первом матче, в гостях. В этот раз могут выступить аналогично. Думаем, даже можно взять Ф2 (-1.5) за коэффициент 2.07.

В такого рода исходе могут возникнуть сомнения из-за того, что главный бомбардир команды — Мохамед Салах — потерпел со своей национальной командой поражение в финальном матче квалификации ЧМ-2022 от сборной Сенегала. Египтянин наверняка пребывает не в лучшем расположении духа, тем более после выходок сенегальских болельщиков.

Однако, на наш взгляд, «Ливерпуль» всё равно выглядит на голову сильнее. Салах сбавил в результативности ещё после поражения от всё того же Сенегала (0:0, по серии пенальти 2:4) в финале Кубка африканских наций. Тем не менее мерсисайдцы за счёт больших ресурсов и грамотного руководства Юргена Клоппа не перестали выигрывать и много забивать.

К тому же коллектив из Лиссабона сомнительно выступил на групповом этапе Лиги чемпионов. За шесть матчей одержал только две победы — над киевским «Динамо» (2:0) и пребывающей на тот момент в кризисе каталонской «Барселоной» (3:0). Также сыграл вничью с украинцами (0:0) и испанцами (0:0). Разгромные поражения потерпел от «Баварии» (0:4 и 2:5). Уровень оппонента дал о себе знать. Скорее всего, так будет и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль» 5 апреля 2022 года

«Бенфика» благодаря большой удаче обыграла «Аякс». Вряд ли сумеет совершить ещё одну сенсацию. Несмотря на смену главного тренера, в чемпионате Португалии выступает сомнительно и нередко терпит поражения, в особенности от крепких команд. «Ливерпуль» находится в потрясающем тонусе благодаря соперничеству с «Ман Сити» и преуспевает во всех соревнованиях. Демонстрирует отличную результативность и имеет надёжную оборону. На групповом этапе Лиги чемпионов уже показал класс, пора сделать то же самое в четвертьфинале. Думается, гости одержат уверенную победу.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за коэффициент 2.07.