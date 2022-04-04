«Вильярреал» — «Бавария». Роберт Левандовски будет долго думать

По слухам, нападающий намерен перебраться в «Барселону». Но чем она лучше такой «Баварии»?

6 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех испанцев оценён экспертами в 5.25. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» 6 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» (06.04.2022)

Отгремели заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Сборные Португалии и Польши уже добыли путёвки в Катар, а третий участник мундиаля станет известен позднее. Пока насладимся Лигой чемпионов. 6 апреля состоятся две первые встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Керамика» сразятся «Вильярреал» и «Бавария».

Клуб из Вильярреала ещё на групповом этапе Лиги чемпионов столкнулся с неразрешимыми проблемами. За шесть противостояний одержал только три победы — над «Янг Бойз» (4:1 и 2:0) и «Аталантой» (3:2). Также сыграл с итальянцами вничью (2:2) и потерпел поражения от нестабильного «Манчестер Юнайтед» (1:2 и 0:2).

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Неуверенные выступления связаны с банальной нехваткой ресурсов, которая негативно сказывается и на результатах «жёлтой субмарины» в чемпионате Испании. За последние четыре встречи Ла Лиги она потерпела три поражения — от «Осасуны» (0:1), «Кадиса» (0:1) и «Леванте» (0:2). Победу за этот период одержала только над «Сельтой» (1:0).

Из-за череды неудач подопечные Унаи Эмери спустились на седьмую строчку чемпионата Испании и вряд ли примут участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В текущем дела пока хороши. Волевыми усилиями и не без везения сумели обыграть в 1/8 финала соревнования солидный туринский «Ювентус» (4:1 по сумме двух матчей).

В первой встрече испанцы выглядели увереннее за счёт того, что туринцы забили первыми и старались сыграть на результат. А вот во второй игре итальянцы устроили настоящий штурм, который увенчался неоднократными попаданиями мяча в каркас ворот. Тем не менее «Вильярреал» выдержал натиск, а затем заработал и реализовал пенальти, после которого оппонент посыпался.

«Бавария», в свою очередь, одержала результативные победы во всех шести противостояниях группового этапа Лиги чемпионов — над испанской «Барселоной», португальской «Бенфикой» и украинским «Динамо». Забила за этот период 22 мяча, девять из которых записал на свой счёт лучший бомбардир клуба — Роберт Левандовски.

Совсем недавно польский нападающий помог своей сборной добыть путёвку в Катар. В финале квалификации ЧМ-2022 его национальная команда обыграла Швецию (2:0). Бомбардир стал автором победного мяча: на 49-й минуте хладнокровно реализовал 11-метровый удар. Затем, на 72-й минуте, Пётр Зелиньски упрочил преимущество и установил итоговый счёт на табло.

В том числе благодаря стараниям Левандовского мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии с приличным отрывом от догоняющей дортмундской «Боруссии». При этом по обыкновению являются самой результативной командой первенства. За 28 матчей забили 85 мячей, а пропустили за этот период только 29.

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На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов баварцы тоже не стали мелочиться. По сумме двух матчей обыграли «Зальцбург» со счётом 8:2. В первой встрече забили только один мяч, хотя нанесли огромное количество ударов. А вот во второй повеселились на славу — отгрузили семь. Левандовски, к слову, оформил хет-трик.

Более уверенное выступление во втором противостоянии обусловлено тем, что от травмы оправился Мануэль Нойер. Возвращение капитана команды в строй придало подопечным Юлиана Нагельсмана больше уверенности, и они показали свой лучший футбол. Хотя немецкий тренер недавно заявил, что это не предел. Специалист предположил, что в когнитивной области у его подопечных есть потенциал к развитию.

При футболе, который они демонстрируют, к Нагельсману возникает только один вопрос: куда же ещё? Мюнхенцы в текущем сезоне потерпели только пять поражений во всех официальных соревнованиях и четыре раза сыграли вничью. Всё остальное — сплошные победы, которые сопровождались огромным количеством голов.

Несмотря на то что грядущая встреча будет проходить в Испании, гораздо больше верится в успех немцев. Дело ещё в том, что «жёлтая субмарина» за 30 матчей Ла Лиги потерпела девять поражений, столько же раз сыграла вничью и одержала 12 побед. С такой статистикой противостоять баварской машине будет очень сложно. Думаем, можно взять П2 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария» 6 апреля 2022 года

Унаи Эмери, безусловно, заслуживает уважения. Под его руководством «Вильярреал» на предыдущих стадиях Лиги чемпионов сумел зацепиться за результат в матчах с сильными соперниками, добрался до 1/4 финала. Однако в этот раз вряд ли удастся совершить сенсацию. «Бавария» — фаворит турнира. Она демонстрирует потрясающую результативность и имеет огромные ресурсы, ввиду чего громит всех без разбору. Наверняка гости одержат результативную победу.



Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.85.

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