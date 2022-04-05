«Ман Сити» — «Атлетико». Прогноз «Фонбет»: Хосеп Гвардиола дошутится

Тренер «горожан» иронично сказал, что выберет «глупую» тактику на матч. Мадридцы могут не понять юмора.

Сегодня, 5 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Англии, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Сделать ставку на противостояние Хосепа Гвардиолы и Диего Симеоне можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в пятый раз выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов, при этом в плей-офф главного еврокубка не проигрывал в семи прошлых домашних матчах. На этом отрезке у «горожан» шесть побед и одна ничья. Плюс к началу апреля они набрали хороший ритм — не проиграли в семи последних матчах. При этом в пяти из них сыграл Эдерсон и пропустил лишь один мяч.

После поражения от «Тоттенхэма» (2:3) лидер чемпионата Англии одолел «Эвертон» (1:0), «Питерборо» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (4:1), «Саутгемптон» (4:1), «Бёрнли» (2:0) и сыграл вничью со «Спортингом» (0:0) и «Кристал Пэлас» (0:0). Прошёл лиссабонцев благодаря гостевому разгрому (5:0). При этом дома подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли 11 из 13 предыдущих встреч.

Защитник Рубен Диаш и хавбек Коул Палмер травмированы и не помогут «горожанам» в домашней игре с «Атлетико». Впрочем, даже без одного из основных защитников команда из Манчестера по-прежнему выглядит крайне опасно.

В какой форме «Атлетико»

Команда Диего Симеоне обрела дополнительную уверенность и вернулась в борьбу за медали Ла Лиги благодаря шести победам подряд. Удалось взять верх над «Осасуной» (3:0), «Сельтой» (2:0), «Бетисом» (3:1), «Кадисом» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0) и «Алавесом» (4:1). А в прошлом раунде плей-офф Лиги чемпионов прошли «Манчестер Юнайтед» (1:1, 1:0).

Причём решающую победу мадридцы одержали на «Олд Траффорд» в Манчестере. Теперь «Атлетико» возвращается на английский северо-запад с намерением выбить из еврокубков ещё один местный клуб. Ранее такое удавалось только «Ювентусу», но было это в сезоне-1976/1977. Сейчас же в подобный исход верится с трудом.

Форвард Жоау Феликс забил пять голов в пяти последних матчах за «Атлетико», причём трижды португалец отличился в стартовые 15 минут. Это хорошая новость. Плохая же заключается в том, что защитник Хосе Мария Хименес и хавбеки Янник Феррейра Карраско и Эктор Эррера пропустят игру в Англии из-за повреждений.

«Манчестер Сити» – «Атлетико»: статистика личных встреч

В плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» три раза уступил в противостояниях с испанскими командами: дважды «Барселоне» (0:2, 0:1 и 1:2, 0:1) и один раз — «Реалу» (0:0, 0:1). В прошлом году «горожане» прошли «королевский клуб» в 1/8 финала соревнования, выиграв в обоих встречах с одинаковым счётом 2:1.

«Атлетико» дважды проиграл «Ливерпулю» в групповом раунде этого розыгрыша (2:3, 0:2), а в прошлом сезоне вылетел от «Челси» в 1/8 финала (0:1, 0:2). Перед этим мадридцы выиграли четыре двухматчевых противостояния у английских клубов в плей-офф еврокубков.

Однако друг с другом «Ман Сити» и «Атлетико» ни разу не встречались на поле — ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Атлетико» 5 апреля 2022 года

Ставка: обе забьют за 2.10. (Сделать ставку)

На наш взгляд, Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне вполне способны обеспечить незабываемое противостояние между действующими чемпионами Англии и Испании. «Манчестер Сити» практически непобедим в родных стенах и при этом забил 12 голов в пяти последних матчах во всех турнирах. «Атлетико» же в этом сезоне выглядит не так грозно.

Лидеры мадридцев — Луис Суарес и Антуан Гризманн — выступают весьма нестабильно, результативностью радуют далеко не всегда. Отчасти поэтому клубу в этом сезоне трудно конкурировать за золотые медали с мадридским «Реалом». Благо есть Жоау Феликс, который выступает очень здорово. Хотя самое главное, вероятно, что португалец помогает добывать команде необходимый результат.



При этом стоит сказать, что после неприятного отрезка, когда «Атлетико» чередовал победы с поражениями, дела, кажется, налаживаются. Клуб не проигрывает во всех турнирах на протяжении восьми игр, благодаря чему вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов и вернулся в борьбу за место в топ-3 чемпионата Испании.



При этом мадридская команда забивает в среднем больше двух мячей за игру в этом сезоне. Диего Симеоне пожертвовал надёжностью обороны. Зато его подопечные вполне способны забить во втором матче в Манчестере подряд. В целом, конечно, и «Манчестер Сити», и «Атлетико» хорошо обороняются, но во вторник на «Этихаде» они обязательно раскроются и позволят друг другу отличиться.