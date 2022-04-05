«Бенфика» — «Ливерпуль», «Ман Сити» — «Атлетико» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 5 апреля.

На что ставить в футболе 5 апреля

Лига чемпионов возвращается четвертьфиналами, сегодня два первых матча. «Бенфика» сенсационно выбила «Аякс» и попробует потягаться с ещё более грозным «Ливерпулем». Ну а «Атлетико» в плей-офф ездит только в Манчестер. С «Юнайтед» справиться получилось, на очереди «Сити». У «матрасников» шесть побед подряд, но Пеп Гвардиола и его команда сделают всё, чтобы прервать эту серию.

На что ставить в хоккее 5 апреля

В КХЛ второй матч в серии «Металлурга» и «Трактора». В первой игре сильнее была «Магнитка», сегодня команда Ильи Воробьёва попробует развить успех. Ну а челябинцы, соответственно, будут стараться сравнять счёт.

В НХЛ в ночь на среду сразу 10 матчей. Интересной выглядит встреча «Питтсбурга» и «Колорадо». Кирилл Капризов вместе с «Миннесотой» на выезде сыграет с «Нэшвиллом», а «Рейнджерс» Артемия Панарина — с «Нью-Джерси».

На что ещё ставить 5 апреля

В теннисе стартует грунтовый сезон, на этой неделе проходят турниры в Марракеше и Хьюстоне.

В баскетболе пройдут очередные матчи в Еврокубке и Лиге чемпионов. В мужской волейбольной Суперлиге перенесённый матч сыграют «Нефтяник» и «Кузбасс».