«Бенфика» — «Ливерпуль», «Ман Сити» — «Атлетико» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 5 апреля.
На что ставить в футболе 5 апреля
Лига чемпионов возвращается четвертьфиналами, сегодня два первых матча. «Бенфика» сенсационно выбила «Аякс» и попробует потягаться с ещё более грозным «Ливерпулем». Ну а «Атлетико» в плей-офф ездит только в Манчестер. С «Юнайтед» справиться получилось, на очереди «Сити». У «матрасников» шесть побед подряд, но Пеп Гвардиола и его команда сделают всё, чтобы прервать эту серию.
На что ставить в хоккее 5 апреля
В КХЛ второй матч в серии «Металлурга» и «Трактора». В первой игре сильнее была «Магнитка», сегодня команда Ильи Воробьёва попробует развить успех. Ну а челябинцы, соответственно, будут стараться сравнять счёт.
В НХЛ в ночь на среду сразу 10 матчей. Интересной выглядит встреча «Питтсбурга» и «Колорадо». Кирилл Капризов вместе с «Миннесотой» на выезде сыграет с «Нэшвиллом», а «Рейнджерс» Артемия Панарина — с «Нью-Джерси».
На что ещё ставить 5 апреля
В теннисе стартует грунтовый сезон, на этой неделе проходят турниры в Марракеше и Хьюстоне.
В баскетболе пройдут очередные матчи в Еврокубке и Лиге чемпионов. В мужской волейбольной Суперлиге перенесённый матч сыграют «Нефтяник» и «Кузбасс».
- 5 апреля 2022
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 4 апреля 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 3 апреля 2022
-
20:00
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:58
-
10:30