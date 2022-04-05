«Нэшвилл» — «Миннесота». Александр Овечкин своё получил. Яков Тренин — следующий

6 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Предаторз» идёт за 2.63. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.33.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» 6 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Миннесота Уайлд» 6 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.16. Сделать ставку на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70.

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На 6 апреля в Национальной хоккейной лиге запланировано десять встреч, интересных вывесок достаточно. Тем, кто следит за российскими игроками за океаном, стоит уделить внимание противостоянию Якова Тренина из «Нэшвилла» и Кирилла Капризова из «Миннесоты». Матч пройдёт на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле.

«Нэшвилл» идёт седьмым в Западной конференции, набрав 82 балла за 68 встреч. Отставание от топ-6 составляет всего три очка. Хотя конкуренты тут серьёзные, а в последних пяти встречах команда не сильно радует. Добыла лишь две победы: над «Филадельфией» (5:4) и «Оттавой» (4:1). При этом накануне клуб проиграл другому аутсайдеру — «Баффало» (3:4).

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Филип Форсберг отметился голом, у него 67 очков в 55 играх сезона. Мэтт Дюшейн отметился ассистентским дублем, на его счету 70 баллов в 64 играх. А российский форвард Яков Тренин в последнем матче результативными действиями не отметился. В этом сезоне статистика не такая выдающаяся — 24 балла после 66 встреч. Впрочем, в прошлом было лишь 13 баллов в 51 встрече.

«Миннесота» продолжает держаться на второй позиции в Западной конференции. В активе 91 балл после 68 встреч. Отставание от лидирующего в конференции «Колорадо» порядочное — составляет 15 очков. Зато в целом положение приятное. Судя по всему, «дикари» и в этом сезоне будут участвовать в борьбе за Кубок Стэнли. При этом порядок с результатами в последнее время.

За десять прошлых игр случилось лишь одно поражение. Команда из Миннесоты уступила «Питтсбургу» в овертайме (3:4 ОТ). Россиянин Евгений Малкин решил исход встречи, забросил на исходе четвёртой минуты дополнительного времени. Зато после «Уайлд» быстро исправились, обыграв крепкую «Каролину» (3:1) на выезде.

Плюс накануне нанесли разгромное поражение «Вашингтону» (5:1). Шайб много, но Кирилл Капризов решил в этом матче дать себе немного отдохнуть, остался без очков. Впрочем, партнёры по команде не подкачали. Жаль, что Кэм Тальбо не сумел оставить ворота «сухими». Хотя радости нет предела всё равно — команда побеждает второй матч кряду, пропустила всего две шайбы за это время.

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В этом заслуга и Марка Андре-Флёри, который недавно перешёл из «Чикаго» и уже выиграл три матча из из трёх. Наличие опытного голкипера в составе действует положительно. Ещё важной деталью является то, что гости за последние 10 игр пропустили лишь четыре шайбы от того самого «Питтсбурга». Во всех остальных случаях пропускали одну-две шайбы. Не больше.

Хозяева же такой статистикой похвастаться не могут. Пропустили за последние пять игр 21 шайбу. В атаке дела тоже не супер — забросили всего 14 шайб. Так что «Уайлд», во всяком случае сейчас, выглядят фаворитами. Хотя в личных встречах статистика как раз на стороне хозяев. Они выиграли пять последних игр дома с «Миннесотой», но датировано это 2018-2019 годами.

Так что сильно опираться на неё не будем. А в нынешнем сезоне НХЛ, особенно в прошлых десяти играх, гости смотрятся куда интереснее. Правда, «Нэшвилл» на своём льду не проигрывает четыре матча подряд, а «Уайлд» выиграли три выездных матча. И всё же мы отдаём предпочтение гостям. Кирилл Капризов наверняка будет мотивирован, ему осталось забросить ещё три раза до рекорда клуба по голам в сезоне.

На наш взгляд, вполне стоит рассмотреть ставку «Миннесота» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.74. Коэффициент приемлемый. Плюс в пяти очных встречах соперники лишь раз забросили меньше четырёх шайб за игру. Да и забивать у команд есть кому, лидеры на месте. Проблем с травмированными не наблюдается. Так что ставка вполне играбельная.

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«Миннесота» имеет отменную статистику в последних 10 встречах. Проблем нет ни в атаке, ни в обороне. «Нэшвилл» по сезону идёт хуже, плюс в обороне сейчас не всё гладко. Хотя по очным встречам в Нэшвилле хозяева имеют перевес. Правда, на данный момент гости смотрятся куда интереснее, на наш взгляд. Мы бы ждали голов, но, думается, Кирилл Капризов как минимум не проиграет.

Ставка: «Миннесота» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.74.

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