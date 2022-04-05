«Ростов» — «Крылья Советов». Антон Зиньковский добавит тренеру сборной России проблем

6 апреля состоится перенесённый матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87. Успех самарцев оценён экспертами в 2.74. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

«Ростов» — «Крылья Советов»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 6 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов» (06.04.2022)

На фоне ярких противостояний в Лиге чемпионов не стоит забывать и про внутреннюю арену. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 6 апреля состоится перенесённая встреча 19-го тура. На стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Недавно в «Ростов» вернулся Валерий Карпин. Под руководством тренера сборной России ростовчане успели провести только три встречи РПЛ после зимнего перерыва. Сначала, играя в большинстве с 19-й минуты, обыграли «Рубин» (2:1). Затем добыли ничью во встрече с крепким «Динамо» (1:1) и уступили «Нижнему Новгороду» (1:2).

Смородская раскритиковала назначение Хапова на пост главного тренера «Локомотива».

В последних двух случаях результаты совсем не закономерны. В противостоянии с москвичами жёлто-синие выступили очень прагматично, нанесли всего три удара, один из которых увенчался взятием ворот. Соперник, в свою очередь, активно шёл в атаку, создавал моменты, но с трудом выцарапал ничью. Счёт сравнял Фёдор Смолов на 90-й минуте с пенальти.



А вот в матче с нижегородцами получилось всё наоборот. Подопечные Валерия Карпина выглядели сильнее и увереннее. Выиграли по всем параметрам, но отметились только одним забитым мячом. Противник же сыграл в привычной для себя контратакующей манере, отталкиваясь от схемы с пятью защитниками.

В результате нижегородцы нанесли лишь три удара, два из которых стали результативными. Оба гола соорудил за счёт индивидуального мастерства новичок Ричи Эннин. Впрочем, ростовчане и на дистанции не могут похвастаться надёжной оборонительной линией: за 22 матча чемпионата России пропустили 40 мячей. Благо забили за этот период тоже немало — 34.



У «Крыльев Советов» тоже имеются изменения. Например, в зимнее трансферное окно к коллективу присоединился Фернандо Костанца. Бразилец принял участие в последних четырёх встречах РПЛ, в которых его новая команда сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) и «Зенитом» (1:1), одержала победу над «Сочи» (3:2) и потерпела поражение от замыкающей турнирную таблицу «Уфы» (1:2).

Клопп: в футболе нельзя купить страсть, психологическую устойчивость и азарт.

В противостоянии с туляками Костанца совершил две ошибки, которые привели к пропущенным мячам и ничейному результату на табло. В следующих встречах хавбек выступил намного лучше и даже отметился дебютным голом — а именно в ворота уфимцев с передачи Антона Зиньковского. Однако это не помогло избежать поражения. Под занавес встречи итоговый счёт установил лучший бомбардир РПЛ — Гамид Агаларов.



После неудачи Игорь Осинькин заявил, что пропущенный быстрый гол спутал карты и тактические задумки. Затем оппонент закрылся и играл в удобной ему оборонительной манере. Во втором тайме удалось нащупать слабые места уфимцев, однако этого оказалось мало. Тренер также негодовал, что его подопечные пристрастились пропускать на последних минутах.



Например, в матче 22-го тура РПЛ с сочинцами, играя в большинстве, пропустили два мяча за три минуты. Спас от очередного неудачного результата Зиньковский. По ходу встречи полузащитник отметился голевой передачей и заработал пенальти, который реализовал его сокомандник. А на 90-й минуте хавбек изящным дальним ударом отправил мяч в девятку. Такие, пожалуй, не берутся.

В грядущей встрече трудно выявить фаворита. На наш взгляд, лучше взять ОЗ за коэффициент 2.04. Самарцы за 22 встречи чемпионата России пропустмли только 25 мячей, забили за этот период тоже немного — 29. Однако после зимнего перерыва их не узнать. За счёт хороших ресурсов уверенно идут вперёд и радуют результативностью. Следовательно, играют открыто и получают в ответ.



Подопечные Валерия Карпина, в свою очередь, забили в последних трёх встречах в РПЛ далеко не самым слабым оппонентам. Во всех случаях результативными действиями отметился лучший бомбардир команды — Дмитрий Полоз. На его счету 10 голов и одна голевая передача в 19 турах РПЛ. Нападающий пребывает в отличной физической форме и имеет все шансы включиться в гонку бомбардиров.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Крылья Советов» 6 апреля 2022 года

«Ростов», в принципе, является очень результативной командой. Пропускает нередко, зато и сам забивает регулярно. В последних трёх турах РПЛ выступил по-разному, но объединяет их наличие голов в обе стороны. У «Крыльев Советов» то же самое. На дистанции, конечно, статистика немного симпатичнее, чем у оппонента. Плюс ресурсов больше, поэтому и место в турнирной таблице лучше. Однако, на наш взгляд, Валерия Карпина нельзя списывать со счетов. Тренер уже не раз доказывал свою состоятельность, наверняка найдёт подход и к обороне самарцев. Ждём голов с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 2.04.

Карпин назвал причины первого поражения после возвращения в «Ростов».

Геннадий Орлов: где критики, которые называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита»?

В «Локомотиве» прокомментировали уход Корнетки. Ранее пост занимал Рангник.

Ларссон прокомментировал переход из «Спартака» в АИК.