«Челси» — «Реал». Тибо Куртуа получит со всех сторон

6 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех испанцев оценен экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.46.

Почему «Челси» не выиграет у «Реала» в Лиге чемпионов?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 6 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» (06.04.2022)

Отгремели заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Сборные Португалии и Польши уже добыли путёвки в Катар, а третий участник мундиаля от европейских стыков станет известен позднее. Возвращаемся к клубному футболу, стартует четвёртьфинал Лиги чемпионов. 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится первая встреча «Челси» и «Реала».

Клуб из Лондона в матче последнего тура АПЛ потерпел сенсационное разгромное поражение от «Брентфорда» (1:4). Результат абсолютно незакономерный. «Пчёлы» нанесли меньше ударов, гораздо реже владели мячом и даже пропустили первыми. На 46-й минуте счёт открыл Антонио Рюдигер с передачи Н'Голо Канте. Затем хозяева пропустили на 50-й минуте и посыпались.

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После неудачи Томас Тухель заявил, что не стоит делать из результата драму. Немец объяснил поражение банальной нехваткой тонуса. Примечательно, что до этого его подопечные одержали в чемпионате Англии пять побед кряду — в матчах с «Тоттенхэмом» (2:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Бёрнли» (4:0), «Норвичем» (3:1) и «Ньюкаслом» (1:0). Пропустили за этот период всего один мяч, и тот — с пенальти.

Статистика «аристократов» на дистанции выглядит очень благородно. За 29 матчей чемпионата Англии они пропустили только 23 мяча, а забили за этот период целых 58. Стоит заметить, что лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне является отнюдь не Лукаку, присоединившийся к коллективу минувшим летом, а полузащитник Мэйсон Маунт.

Дело в том, что Томас Тухель не сильно рассчитывает на возможности скандального нападающего. Всё чаще лучший бомбардир сборной Бельгии остаётся на скамейке запасных, уступая место на острие атаки полузащитникам. Таким образом «Челси» обыграл на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов французский «Лилль» (4:1 по сумме двух матчей).

В других соревнованиях лондонцы тоже преуспевают. Недавно, например, вышли в полуфинал Кубка Англии, одержав на предыдущей стадии уверенную победу в матче с «Мидлсбро» (2:0). Также дошли до финала Кубка английской лиги, но обидно уступили в финале мощному «Ливерпулю» (0:0, в серии пенальти 10:11).

Команда из Мадрида в матче последнего тура чемпионата Испании тоже сыграла далеко не лучшим образом. Победу над «Сельтой» (2:1) одержала, но заслужила ли такой результат? Есть сомнения. В ворота «кельтов» было назначено сразу три пенальти, два из них реализовал Карим Бензема. Плюс забитый мяч соперника отменили из-за офсайда, хотя Яго Аспас, находившийся в положении «вне игры», не коснулся мяча.

Как бы там ни было, стоит разобраться в причине столь неуверенного выступления. Вероятно, «сливочных» надломило разгромное поражение в «эль класико» (0:4) в матче 29-го тура Ла Лиги. До этого они одержали четыре уверенные победы кряду — над «Алавесом» (3:0), «Райо Вальекано» (1:0), «Реалом Сосьедад» (4:1) и «Мальоркой» (3:0).

Во всех перечисленных встречах результативными действиями отметился всё тот же Карим Бензема. Француз в текущем сезоне просто бесподобен. За 26 матчей чемпионата Испании он забил 24 гола и отдал 11 голевых передач. В семи матчах Лиги чемпионов записал на свой счёт голевую передачу и восемь голов.

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Три из них форвард отгрузил в ответном матче 1/8 финала в ворота «ПСЖ» (3:2 по сумме двух матчей). Стоит заметить, что в Париже оппонент одержал минимальную победу и выглядел намного увереннее испанцев. В первом тайме ответной встречи было то же самое, а вот во втором Бензема совершил небольшой подвиг и вывел свою команду в следующую стадию соревнований.

«Реал» тоже имеет отличную статистику на дистанции. За 30 матчей чемпионата Испании его футболисты забили 61 гол, а пропустили только 26 раз. Несмотря на отличную разницу мячей и грамотное руководство опытного Карло Анчелотти, в грядущей встрече, на наш взгляд, фавориты именно англичане.

Дело ещё в том, что встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж», где лондонцы в текущем сезоне во всех официальных соревнованиях потерпели только три поражения. Причём одно из них в серии послематчевых пенальти от «Ливерпуля». Думаем, можно взять 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.66.

К тому же «галактикос» не лучшим образом играют на выезде. Например, потерпели поражение от «Атлетика» из Бильбао (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Короля. Также уступили в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (0:1). В Ла Лиге статистика, конечно, получше: за 15 встреч потерпели лишь два поражения, столько же раз сыграли вничью и одержали 11 побед. Но на «Сантьяго Бернабеу» цифры всё равно лучше. Добавим сюда возможное отсутствие Карло Анчелотти, который по-прежнему изолирован из-за коронавируса.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 6 апреля 2022 года

Оба коллектива неудачно провели последние матчи на внутренней арене. «Челси» уступил, хотя владел преимуществом. «Реал» выиграл, но справедливо ли? Лондонцы могут похвастаться надёжной обороной и находчивостью Томаса Тухеля, которому по силам одержать победу даже без нападающих. В успех мадридцев после поражения от «Барселоны» верится с трудом. Уступить принципиальному сопернику — всегда болезненно. Плюс встреча состоится в Англии, думаем, она будет проходить по большей части под диктовку хозяев, которые как минимум не проиграют.



Ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.66.

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