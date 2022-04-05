Интрига в РПЛ жива? «Зенит» оступился и дал соперникам шанс

23-й тур снова внёс интригу в борьбу за чемпионство РПЛ. «Зенит» не смог обыграть «Сочи» (0:0), а «Динамо» переиграло «Краснодар» (2:0). С другой стороны, потерял очки здорово шедший весной ЦСКА. Изучаем изменения букмекерских коэффициентов после 23-го тура.

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После того как бело-голубым удалось выиграть и сократить отставание от «Зенита» до 3 очков, букмекеры повысили коэффициент на чемпионство питерцев. Было 1.13, стало 1.20. Казалось бы, небольшое изменение, но на самом деле положение зенитовцев не такое и уверенное. За 7 туров до конца отрыв в 3 очка – это немного. Правда, очной встречи в календаре нет, из серьёзных испытаний у команды Семака остались матчи со «Спартаком» и «Локомотивом». Хотя, судя по тому, как выступают эти клубы, возможно, это и не испытание.



На «Динамо» можно поставить за 7.00. Бело-голубые вернули интригу в чемпионскую гонку, но команда всё ещё в стадии становления, а значит, стабильностью тут и не пахнет. Но в этом и прелесть, вдруг москвичи выдадут победную серию на финише и станут чемпионами?



А вот ЦСКА в матче с «Уралом» разочаровал. Едва-едва удалось спасти ничью, да и игра совсем не впечатлила. Видимо, легионеры оставили много сил в паузе на матчи сборных. Казалось, команда Алексея Березуцкого может вмешаться в борьбу за золото, но сейчас отставание уже 6 очков. Поставить на чемпионство армейцев можно за 12.00.

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Отметим и ещё один важный момент: шансы на золотые медали, даже сугубо математические, потерял «Спартак». Команду Паоло Ваноли лихорадит, вот и с «Локомотивом» последовало очередное поражение, пусть и не совсем по игре. От зоны вылета всего 6 очков, и хоть коэффициенты на такой исход аналитики пока не предлагают, спартаковским болельщикам впору посочувствовать.

Внизу полный хаос

А вот угадать, кто вылетит напрямую, с каждым туром всё сложнее. После 23-го тура всё максимально запуталось. «Урал», «Химки», «Арсенал», «Уфа» — у всех этих команд теперь по 21 очку. Лишь на одно больше у «Ростова», у «Рубина» больше на 4, казанцы пока относительно в безопасности, но, глядя на результаты команды Леонида Слуцкого, всё ещё может случиться.

Ну а пока главный претендент на вылет – «Химки». Из подмосковного клуба уехали легионеры, ветераны Глушаков, Жирков и Мамаев могут и не вывезти. Ресурса у Сергея Юрана маловато. Поставить на вылет химчан можно за 1.65.

Шансы «Урала» покинуть элиту напрямую оценили котировкой 2.00. Да, «шмели» едва не обыграли ЦСКА, но выглядят они точно не сильнее конкурентов. А вот «Уфа» прервала серию неудач, победив в Самаре, теперь шансы клуба из Башкирии стали явно лучше. Коэффициент на вылет уфимцев – 2.75. «Арсенал» смотрится слабо, но кадровый ресурс у него едва ли не больше всех, поэтому коэффициент на этот клуб 2.95.



В 24-м туре «Зенит» в гостях сыграет с «Ахматом», а «Динамо» отправляется в Нижний Новгород. ЦСКА на выезде встретится с «Химками». «Спартак» примет «Арсенал», а «Урал» — «Крылья Советов». «Уфа» же попробует набрать очки дома в матче с «Сочи». Посмотрим, к каким изменениям в турнирной таблице приведут эти встречи. Удачных ставок!

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