ЦСКА — СКА, 3-й матч. Не Гвардиола — Моуринью, но тоже интересно

6 апреля состоится третий матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.80, успех СКА оценён экспертами в 4.50.

ЦСКА — СКА: кто захватит лидерство в серии?

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 6 апреля 2022 года

Букмекеры не уверены, что 3-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (06.04.2022)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат, а Континентальная хоккейная лига добралась до финалов конференций. На 6 апреля запланирован третий матч ЦСКА и СКА, который состоится на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Счёт в серии после двух встреч равный: 1-1.

Соперники сыграли две встречи в Санкт-Петербурге. Первая осталась за москвичами, они выиграли со счётом 3:1. Во втором они забили первыми на второй минуте. Сделал это Александр Попов, самый опытный хоккеист этой серии. Забросил с отскока, сыграв на опережение. Впрочем, второе поражение в планы хозяев не входило.

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Подопечные Романа Ротенберга увеличили темп и нагрузку на ворота Ивана Федотова, не давали голкиперу скучать. Правда, забросить смогли лишь в середине второго периода. Отличился Степан Фальковский, который забросил третью шайбу в этом розыгрыше Кубка Гагарина. На этом хозяева не остановились, а снова взвинтили темп.



Под конец второго периода с отрицательного угла Никита Гусев забросил шайбу, ставшую победной. Этот гол-красавец напомнил гол Попова с отскока в начале встречи. Примечательно, что Гусев проводил свой 500-й матч в КХЛ. Порадовал себя и болельщиков. Так отрезок из девяти побед подряд в исполнении ЦСКА закончился.

Теперь серия переезжает в Москву, где ЦСКА, к слову, не проигрывает четыре матча подряд. Впрочем, СКА на выезде не проигрывает уже девять встреч. Статистика впечатляет. При этом в пяти прошлых личных встречах в Москве хозяева имеют четыре победы. Да и сейчас они на своём льду чувствуют себя увереннее, так что небольшой перевес всё-таки имеют.



Хотя в такой серии говорить о явном преимуществе кого-то не приходится. Команды хорошо бросают, но во втором матче СКА добавил в этом компоненте. Перебросал оппонента чуть больше, чем в два раза (38-16). Хотя опять всё сводится к реализации, ведь забросили петербуржцы лишь дважды.

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Тем более СКА побеждал в гостях не самые мастеровитые команды, оттого и девять побед кряду. А ЦСКА — это уже другой уровень, здесь легко не будет. Вряд ли стоит ждать море голов, но рассмотреть москвичей как небольших фаворитов вполне можно. Статистика у них неплохая, да и на своём льду проигрывать Сергей Фёдоров явно не собирается начинать.



Хотя мы бы рассмотрели ставку «обе забьют + победа одной из команд» за 1.69. Соперники играют очень интересно, забивают в каждом матче. Конечно, можно рассмотреть другой вариант, в котором ЦСКА не проиграет, и добавить к нему ТБ 3.5 шайбы. Дают коэффициент 1.83. Всё же в очных играх в Москве соперники последние три встречи забрасывали больше трёх раз.



Однако мы не стали бы называть имя победителя. На наш взгляд, в третьем матче, который обещает ещё больше эмоций, более красочный хоккей, удача может качнуться в любую сторону. Состав у петербуржцев приличный, да и москвичи при новом тренерском штабе в этом плей-офф смотрятся здорово.

Мастеров у команд в составах полно, вратарская линия всё так же на высоте. Поэтому в данной серии всё очень неоднозначно и сложно. Противостояние Фёдорова и Ротенберга даже сравнили с противостоянием Гвардиолы и Моуринью. Всё же до финала конференции они добрались. Так или иначе, думается, одна из команд непременно выиграет в основное время. Скорее всего, снова в одну шайбу. Но забьют обе стороны.

ЦСКА — СКА: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф КХЛ 6 апреля 2022 года

Сейчас явного лидера в серии нет. Плюс она переезжает в Москву. Хозяева, конечно, имеют перевес в личных встречах, да и родные трибуны будут помогать. Однако СКА имеет девять побед подряд на выезде. Однозначного фаворита выделить сложно. Зато соперники без заброшенных шайб не заканчивают встречи и пока обходятся без овертаймов. Остановимся на комбинированной ставке.



Ставка: обе забьют + победа одной из команд за 1.69.

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