«Челси» — «Реал». Прогноз «Фонбет»: Томасу Тухелю не до Лиги чемпионов

Сегодня, 6 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Челси» и испанским «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Сделать ставку на противостояние Томаса Тухеля и Карло Анчелотти можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Челси»

Накануне матча с «Реалом» футболисты лондонского клуба во всей красе продемонстрировали, чем чревата недооценка соперника. В минувшую субботу они разгромно проиграли дома «Брентфорду» (1:4) в матче АПЛ. А ведь команды в турнирной таблице разделяют целых 26 очков!



«Пчёлы» владели мячом всего 30 процентов времени, что не помешало им крупно победить на «Стэмфорд Бридж». «Мы оборонялись небрежно и были наказаны», – резюмировал Томас Тухель. О чемпионской гонке, кажется, можно забыть. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» теперь слишком далеко.

Как и в минувшем сезоне, «Челси», скорее всего, бросит все силы на Лигу чемпионов. Тогда подопечные Тухеля финишировали четвёртыми в АПЛ, но стали победителями главного еврокубкового турнира. В текущем розыгрыше турнира у них шесть побед в восьми матчах. Не проиграли «аристократам» только «Ювентус» (1:0) и «Зенит» (3:3).

На предыдущей стадии Лиги чемпионов лондонцы прошли действующего чемпиона Франции — «Лилль» (2:0 дома и 2:1 в гостях), у которого, впрочем, мало что осталось от чемпионской игры. При этом в четырёх играх на «Стэмфорд Бридж» у хозяев не только четыре победы, но и ни одного пропущенного мяча.

Чаще всего «аристократы» пропускают с 31-й по 45-ю минуты (три раза), а забивают – с 46-й по 60-ю (пять). Лучший игрок команды по системе «гол+пас» – форвард Тимо Вернер, у которого четыре (3+1) результативных действия в этом турнире.

В какой форме «Реал»

В 10 последних матчах во всех турнирах у мадридцев семь побед, два поражения и одна ничья. Обыграть их смогли только «ПСЖ» (1:0) и «Барселона» (4:0). Однако эти неудачи получились локальными, не влияющими на общее положение вещей. Об этом свидетельствует текущее положение как на внутренней арене, так и в еврокубках.

В Ла Лиге «Реал» уверенно идёт первым, на 12 очков опережая ближайших преследователей. Подопечные Карло Анчелотти при этом забивают больше всех, а по пропущенным мячам уступают лишь строгой «Севилье» Хулена Лопетеги. В Лиге чемпионов вышли в четвертьфинал.

В первой встрече с «ПСЖ» испанцы не создали ни одного момента и закономерно уступили 0:1. В ответной также выглядели хуже парижан, проигрывали 0:1, но Карим Бензема сделал хет-трик до конца матча, наказав соперника за ошибки. Хотя тут стоит вспомнить и «привоз» Джанлуиджи Доннаруммы.

Так «Реал» снова вышел в четвертьфинал престижного турнира. В девяти последних случаях, к слову, команда успешно преодолевала эту стадию. Поражение от «ПСЖ» – единственное гостевое в текущем розыгрыше. До этого были «сухие» победы над «Интером» (1:0), «Шахтёром» (5:0) и «Шерифом» (3:0).

Любопытно, что 12 из 17 мячей в Лиге чемпионов подопечные Анчелотти забили во вторых таймах. У Бензема девять (8+1) очков по системе «гол+пас» в семи матчах. При этом в семи последних встречах в плей-офф ЛЧ мадридцы сумели не пропустить лишь однажды.

«Челси» – «Реал»: кадровые потери

«Аристократы» не смогут рассчитывать на защитника Бена Чилуэлла, под вопросом участие полузащитника Каллума Хадсона-Одои. С другой стороны, эти потери не такие уж серьёзные для классного состава команды. В составе мадридцев же на поле не смогут выйти полузащитники Иско и Эден Азар, а также нападающий Лука Йович. Это чуть более ощутимо.

«Челси» – «Реал»: статистика личных встреч

Команды встречаются во втором розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов кряду. В полуфинале сезона-2020/2021 «Челси» одолел «Реал» с общим счётом 3:1 (1:1 в Мадриде, 2:0 в Лондоне). Кроме того, «аристократы» ещё ни разу не проигрывали «сливочным»: 1:0 в матче за Суперкубок УЕФА в 1998 году, 1:1 и 2:0 в финале Кубка кубков 1971 года.

При этом лично и Томас Тухель ещё не проигрывал испанским клубам. У немецкого специалиста четыре победы и пять ничьих в девяти матчах с представителями Испании.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Челси» – «Реал» 6 апреля 2022 года

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.77. (Сделать ставку)

В 12 матчах прошлого розыгрыша Лиги чемпионов голкипер «Челси» Эдуар Менди девять раз сохранил свои ворота на замке, а в текущем сенегалец пять раз сыграл на ноль в семи встречах. К этому стоит также добавить удачные выступления за национальную сборную. Словом, доверие Менди оправдывает сполна.

Разгромное поражение лондонцев от «Брентфорда» в минувшем туре АПЛ тоже не должно вводить в заблуждение. На «Реал» подопечные Тухеля выйдут с абсолютно иным настроем. Мадридцы в минувшем туре Ла Лиги обыграли «Сельту» 2:1, но всё голы были забиты Каримом Бензема не с игры, а с пенальти.

В целом обе команды находятся не в лучшем состоянии, поэтому в первой встрече от них не стоит ждать чего-то особенного. При этом ставка на тотал меньше 2.5 мяча прошла в обоих матчах их прошлогоднего противостояния. На наш взгляд, в этот раз стоит ждать чего-то похожего. По крайней мере, на «Стэмфорд Бридж».

Вполне возможно, что в этот раз «королевский клуб» сумеет одержать победу. Дело ещё в том, что у главного тренера «аристократов» — Томаса Тухеля — сейчас очень непростой период в жизни. А именно процесс развода с женой, с которой немец пробыл в браке 13 лет. Конечно, немец не подаёт вида, но такие события не могут не отвлекать от работы.