«Челси» — «Реал», «Вильярреал» — «Бавария» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 6 апреля.
На что ставить в футболе 6 апреля
Ещё два четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут сегодня. В Англии «Челси» примет «Реал». Команда Тухеля стремится защитить титул, несмотря на финансовые проблемы. Ну а «Реалу» нужно прийти в себя после 0:4 от «Барселоны» в чемпионате. В другом матче «Вильярреал» примет «Баварию». В Примере у команды Унаи Эмери совсем не складывается, так что можно отвести душу в Лиге чемпионов. А они это умеют: «Ювентус» не даст соврать.
Где покажут матч «Челси» — «Реал»?
Один матч в РПЛ: «Крылья Советов» гостят в Ростове-на-Дону. Самарцы в прошлом туре проиграли «Уфе» и горят желанием реабилитироваться, ну а команде Валерия Карпина нужно спасаться от вылета.
Играют сегодня и в Европе. В АПЛ встретятся «Бёрнли» и «Эвертон», а в Германии «Аугсбург» примет «Майнц».
На что ставить в хоккее 6 апреля
В КХЛ продолжается противостояние ЦСКА и СКА, серия переехала в Москву при счёте 1-1. Сегодня третий матч.
В НХЛ в ночь на четверг пять матчей. Центральный – встреча «Вашингтона» и «Тампы», где ждём яркой игры от российских хоккеистов. Кроме того, «Виннипег» сыграет с «Детройтом», «Сент-Луис» — с «Сиэтлом», «Анахайм» встретится с «Калгари», а «Вегас» — с «Ванкувером».
На что ещё ставить 6 апреля
В теннисе стартует грунтовый сезон, на этой неделе проходят турниры в Марракеше и Хьюстоне. В Марокко Павел Котов встретится с Таллоном Грикспуром из Нидерландов.
В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Цмоки-Минск» принимает «Нижний Новгород». Пройдут очередные игры в Евролиге, Лиге чемпионов и Еврокубке.
В мужской волейбольной Суперлиге АСК дома сыграет с «Уралом», а у женщин сразу две игры. «Спарта» примет «Протон», а «Локомотив» — «Уралочку».
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