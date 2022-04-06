«Вашингтон» — «Тампа». Овечкин бьёт рекорды, а Кучеров — Овечкина

7 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех «Кэпиталз» идёт за 3.08. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 4.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 7 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 7 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.24. Поставить на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.90.

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Пока в КХЛ вовсю гремит Кубок Гагарина, Национальная хоккейная лига продолжает регулярный чемпионат. До конца остаётся чуть меньше месяца. Впрочем, эмоций тут, разумеется, не меньше. Как минимум пять команд уже потеряли шансы на участие в Кубке Стэнли. Наблюдаем дальше. 7 апреля состоится противостояние Александра Овечкина и Никиты Кучерова.

Соперники уже встречались дважды в сезоне: в Тампе и Вашингтоне. Оба раза в напряжённой борьбе победителем выходила «Тампа-Бэй» (2:1 ОТ и 3:2). Третья встреча обещает получиться не менее интересной. Особенно учитывая текущее положение команд в турнирной таблице Восточной конференции. Всё же борьбу за место в плей-офф никто не отменял.

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«Вашингтон» идёт на восьмой позиции, набрав 84 очка за 69 встреч. Отрыв от ближайшего преследователя по-прежнему приличный, пока что вылет из зоны плей-офф не грозит. Однако отставание от топ-6 составляет уже девять очков. Это много, поскольку конкуренция в верхней части крайне серьёзная. При этом у «столичных» снова плохие результаты.

В шести последних играх добыли всего две победы, одну — по буллитам. Кроме того, последние три поражения потерпели от равных по силе команд, и счёта были довольно крупные. «Кэпиталз» получили от «Сент-Луиса» (2:5), «Каролины» (1:6) и накануне проиграли яркой «Миннесоте» (1:5). Радует, конечно, что в двух победных встречах забросили по четыре шайбы. Хотя результат всё же неудовлетворительный.

В последнем матче Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голевой пердачей на Гарнета Хэтэуэя, но это не помогло. На счету Александра сейчас 79 баллов после 67 игр, а Евгений имеет 66 баллов в 66 матчах текущего сезона НХЛ. Статистика неплохая, но столичная команда снова угодила в неприятную полосу.

У «Тампы» положение более удобное, она сейчас делит пятую строчку в Восточной конференции с «Бостоном». Набрала 93 балла за 69 игр и имеет один матч в запасе по сравнению с конкурентом. Однако отставание от лидирующей «Флориды» составляет девять очков. А ведь по ходу регулярки «Лайтнинг» даже лидировали какое-то время.

С результатами у действующего обладателя Кубка Стэнли всё тоже не так хорошо, как хотелось бы. Всё чаще стали всплывать серии поражений. Впрочем, чуть лучше, чем у предстоящего противника. В последних шести играх случилось лишь два поражения, но подряд. В предпоследнем матче проиграли аутсайдеру лиги — «Монреалю» (4:5 Б), который явно находится не на своём уровне.

А в последней игре подопечные Джона Купера натерпелись от «Торонто» (2:6), всё пошло не по плану. Никита Кучеров, конечно, отметился голом, а Стивен Стэмкос — ассистентским дублем. Однако на большее ребят не хватило. Спастись от проводящего великолепный сезон Остона Мэттьюса не удалось. Лучший снайпер НХЛ оформил хет-трик.

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«Тампа» сейчас явно далека от стабильности, у неё всего четыре победы в девяти предыдущих встречах. Результат довольно плачевный для действующего чемпиона. Джон Купер после последней игры сказал, что против его команды было легко играть. Всё было как легкая тренировка для соперника. Спорить с этим трудно, наверняка команда постарается исправиться.

Хотя впереди не самый простой «Вашингтон», который, впрочем, на своём льду играет не особо уверенно в очных встречах. Три победы в пяти последних матчах. Плюс лишь три раза за этот период игры заканчивались за пределами основного времени. Как видно, борьбу навязывать соперники друг другу любят.

Сейчас с результативностью у хозяев снова проблемы. Всего 12 шайб в пяти прошлых играх, то есть в среднем 2,4 шайбы за матч. Средне. Гости на том же отрезке оформили 19 шайб, а это уже в среднем по 3,8 шайбы за матч. Другой важный фактор — хозяева выиграли лишь один матч из пяти последних на своём льду, а гости на выезде имеют три победы за аналогичный период.

Как видно, по статистике «Тампа» сейчас лучше оппонента. Хотя «Вашингтон» имеет на день больше времени для восстановления. И всё же мы бы рассмотрели комбинированную ставку «Х2 + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.98. Думается, после не самого лучшего отрезка клубы покажут хороший голевой матч. Всё же для каждого это серьёзная мотивация. Однако «столичные» крайне нестабильны.

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на матч НХЛ 7 апреля 2022 года

Соперники сдали перед финишной прямой, и это нехорошо. Хотя положение у «Тампы» лучше, а «Вашингтон» в последние месяцы лихорадит. На наш взгляд, противники сумеют настроиться друг на друга и показать классный хоккей после непонятных прошлых игр. Однако гости выглядят предпочтительнее. Думается, как минимум без очков не останутся.

Ставка: «Тампа» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.98.

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