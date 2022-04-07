ЦСКА — СКА, 4-й матч. Сергей Фёдоров укажет Ротенбергу направление

8 апреля состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90, а успех петербургского клуба оценён экспертами в 3.94. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч финала плей-офф Западной конференции ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Буллит в основное время оценён аналитиками в 10.00.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (08.04.2022)

Это что, шутка? Примерно такой вопрос мог возникнуть, если вы вдруг закончили смотреть третий матч серии ЦСКА — СКА после второго периода, а на следующий день решили проверить итоговый счёт. Во втором матче, то есть ещё на своём льду, петербуржцы сумели нанести москвичам первое поражение в текущем плей-офф.

Забросив две шайбы во втором периоде, подопечные Романа Ротенберга одержали волевую победу со счётом 2:1. Баланс противостояния был восстановлен, а команды отправились в Москву. Автором победной шайбы стал Никита Гусев, который, к слову, отличился и в последней встрече. Причём во всех смыслах этого слова.

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Первого гола в третьем матче болельщикам пришлось ждать практически весь первый период. За четыре секунды до окончания Никита Гусев после скидки от Ожиганова пробил Ивана Федотова. Удвоили преимущество гости на 31-й минуте, несмотря на то что хозяева здорово начали и довольно активно заканчивали второй отрезок.



Однако после второго перерыва началось самое интересное. Команда Сергея Фёдорова сохранила активный настрой и забросила пять шайб за 11 минут. Причём три из них пришлись после того, как Никита Гусев получил «2+2» по неосторожности и отправился в бокс для штрафников. Два гола хозяева забили при игре «4 на 4», а ещё один — в большинстве.

СКА окончательно развалился, а ЦСКА одержал победу со счётом 6:2, забросив шестую шайбу уже в пустые ворота. Впрочем, Роман Ротенберг сохранил позитивный настрой. Сказал, что его команда находится на правильном пути. На наш взгляд, довольно спорное заявление. Особенно учитывая, какие проблемы с реализацией она имеет.



Всё-таки петербуржцы не могут забросить больше двух шайб на протяжении восьми матчей текущего розыгрыша Кубка Гагарина. То есть целый месяц. Да и слова главного тренера о том, что они доминировали первые 40 минут, тоже вызывают вопросы. Например, во втором периоде хозяева даже нанесли на три броска в створ больше.



Да, со «Спартаком» у армейского клуба из Санкт-Петербурга тоже были неприятные 1:6. Зато после этого удалось одержать четыре победы подряд и выйти в финал плей-офф Западной конференции. Да и о весёлых 8:3 с минским «Динамо» забывать не стоит. Вот только столичный ЦСКА — соперник совсем другого калибра.

Под руководством Сергея Фёдорова, к которому на старте сезона относились, мягко говоря, со скептицизмом, москвичи смотрятся здорово. Особенно в плей-офф. За 11 игр забросили 40 шайб, то есть более трёх с половиной штук в среднем за игру. Поражение на этом отрезке потерпели всего одно. Не имеют особых проблем с обороной.



Иван Федотов закрепился в качестве основного голкипера и показывает хорошие результаты. Конечно, пропускает пока в каждом матче, зато находится на первом месте в Кубке Гагарина по проценту отражённых бросков (94,3%). Плюс имеет лучший коэффициент надёжности среди всех вратарей. А это о многом говорит.

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Например, Ларс Юханссон, перебравшийся из ЦСКА в СКА, такой стабильностью сейчас похвастаться не может. Хотя во время регулярки именно швед был одним из лучших. У петербуржцев много лидеров на льду. Это и форварды Никита Гусев с Андреем Кузьменко, и защитник Степан Фальковский. Однако пока что команде тяжело с москвичами.



Мы бы и в четвёртом матче проверили лобовую победу ЦСКА. Коэффициент дают нормальный — 1.90. Только в этот раз вряд ли столичный клуб будет ждать до третьего периода, чтобы включиться на полную. В качестве второй ставки, на наш взгляд, можно выбрать гол хозяев в первом периоде. Коэффициент чуть попроще, но тоже приемлемый — 1.79.



Дело в том, что подопечные Сергея Фёдорова лучше всех проводят первый отрезок в текущем плей-офф. За 11 первых периодов они одержали шесть побед при двух поражениях и забросили 11 шайб. Больше голов только у «Авангарда» и «Металлурга», но те провели больше игр. К тому же у СКА, напротив, чуть ли не больше всех поражений именно на старте матчей.

Скорее всего, гости с первых минут будут играть более агрессивно, где-то рисковать. Всё же 2:6 — серьёзный раздражитель. Это наверняка поспособствует появлению открытых зон, которыми московские армейцы умеют пользоваться. Конечно, на победу московских армейцев ставить не будем, но в гол в первые 20 минут вполне можно поверить.

ЦСКА — СКА: прогноз и ставка на 4-й матч финала Западной конференции 8 апреля 2022 года

Накануне СКА получил 2:6 в Москве и наверняка находится в несколько обескураженном состоянии. ЦСКА, в свою очередь, отомстил за первое поражение в текущем плей-офф и наверняка находится в отличном настроении. На наш взгляд, подопечные Сергея Фёдорова в этот раз не станут тянуть до третьего отрезка, чтобы решить исход встречи. Проверим гол хозяев в первом периоде и их лобовую победу.



Ставка 1: победа ЦСКА в основное время за 1.90.



Ставка 2: гол ЦСКА в первом периоде за 1.79.

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