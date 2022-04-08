Интрига в армейском дерби закрутится до максимума или практически исчезнет.

ЦСКА — СКА, «Штутгарт» — «Боруссия» Д и другие матчи. Что смотреть сегодня

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 8 апреля.

На что ставить в футболе 8 апреля

Сегодня первые матчи очередных туров европейских клубных чемпионатов. В Англии «Ньюкасл» принимает «Вулверхэмптон», а в Германии «Штутгарт» сыграет с дортмундской «Боруссией».

Прогноз на матч «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд.

В Испании «Севилья», продолжающая погоню за «Реалом», встретится с «Гранадой», а во Франции «Лорьян» сразится с «Сент-Этьеном».

На что ставить в хоккее 8 апреля

В КХЛ очередная серия армейского дерби, пока ЦСКА побеждает СКА — 2-1. Четвёртая встреча очень важна. Команда Сергея Фёдорова может оказаться в шаге от финала. Ну а если победят петербуржцы, то всё начнётся заново.

Экс-тренер СКА Назаров не видит проблемы в поражении от ЦСКА со счётом 2:6.

В НХЛ в ночь на субботу пять игр. «Сент-Луис» Владимира Тарасенко встретится с Кириллом Капризовым и «Миннесотой», а «Тампа» примет на своём льду «Бостон».

На что ещё ставить 8 апреля

В теннисе стартует грунтовый сезон, на этой неделе проходят турниры в Марракеше и Хьюстоне.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» сразится с «Пармой». Ещё четыре игры пройдут в Евролиге, правда, особенного турнирного значения они не несут. Можно выделить матч в Мадриде, где «Реал» примет «Баварию».

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