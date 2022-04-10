«Ман Сити» — «Ливерпуль». Прогноз «Фонбет»: Клопп и Гвардиола поступят по-человечески

Сегодня, 10 апреля, состоится матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» поспорит с «Ливерпулем» за первое место в турнирной таблице. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Сделать ставку на противостояние Гвардиолы и Клоппа можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ. После 30 игр в его активе 73 очка. Форма сумасшедшая, однако команда Хосепа Гвардиолы подпустила к первому месту ближайшего преследователя — «Ливерпуль». Всё из-за того, что оступилась в двух из пяти последних туров. В игре с «Тоттенхэмом» потерпела поражение (2:3), а с «Кристал Пэлас» неожиданно сыграла вничью (0:0).

В итоге отрыв «горожан» от второго места сократился до одного очка, хотя к 26-му туру составлял шесть баллов. Впрочем, осечки в чемпионате не говорят о том, что лидер выдохся. Он по-прежнему продолжает бороться за трофей Лиги чемпионов, накануне добыл непростую победу над крепким мадридским «Атлетико» в первом четвертьфинальном матче.



Плюс «Сити» дошёл до полуфинала Кубка Англии. Кроме того, во всех турнирах не проигрывал на протяжении восьми матчей. С другой стороны, стоит отметить, что последние победы «Манчестер Сити» почти всегда с минимальной разницей в счёте – в один или два гола. Такая ставка проходила в четырёх из восьми последних встреч «горожан».

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль», собственно, занимает второе место в чемпионате с 72 очками. Клуб на пике формы и уверенно идёт к чемпионскому титулу. Любопытно, что подопечные Юргена Клоппа победили в 10 последних матчах в чемпионате Англии с общим счётом 25:2. А в пяти предыдущих турах вовсе не пропустили ни одного гола.

В остальных турнирах у «Ливерпуля» тоже всё в полном порядке. В Лиге чемпионов дошёл до четвертьфинала, где в первом матче победил «Бенфику» со счётом 3:1. То есть перед ответной встречей в Англии у красных отличная фора. К слову, в Кубке Англии в полуфинале они снова сыграют с принципиальным соперником — «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» – самая результативная команда АПЛ. В 30 матчах красные забили 77 голов. Плюс лидируют в чемпионате Англии и по ожидаемым голам – 77,84 xG. В пяти из шести последних встреч команды в АПЛ прошла ставка на ИТБ 1.5 мяча. Такие великолепные результаты не только благодаря руководству Клоппа, но и отличной игре форвардов.

Тройку лучших бомбардиров клуба составляют Мохамед Салах (20 голов, 10 ассистов), Диогу Жота (14 голов, один пас) и Садио Мане (12 голов, одна передача). Отличный сезон проводит Трент Александер-Арнольд, лучший ассистент «Ливерпуля», на счету которого два гола и 11 голевых передач.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: кадровые проблемы

У «Манчестер Сити» две потери – из-за травм не сыграют защитник Рубен Диаш и полузащитник Коул Палмер. «Ливерпуль» подходит к игре в оптимальном составе, что развязывает руки Юргену Клоппу. Хотя и Хосеп Гвардиола вполне может обойтись тем, что есть.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах преимущество на стороне «Манчестер Сити». Ставка на то, что «горожане» не проиграют, прошла в четырёх матчах на этом отрезке – две победы и две ничьих. Единственную победу «Ливерпуль» одержал в первом круге сезона-2019/2020.

При этом дома «Манчестер Сити» не проигрывал «Ливерпулю» в трёх последних встречах: на «Этихад» у него две победы и ничья. Предыдущая игра в Манчестере, к слову, завершилась ничьей (1:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 10 апреля 2022 года

Ставка: в матче будет 2 или 3 гола за 2.05. (Сделать ставку).

В этом важнейшем для обеих команд матче трудно спрогнозировать победителя. Особенно учитывая, какой солидный ход набрали и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль». На наш взгляд, эта игра – решающая в чемпионской гонке. Она наверняка будет напряжённой и тактически непростой для Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

В условиях, когда каждая ошибка может перевернуть ход матча, не стоит ожидать открытой и сверхрезультативной игры от двух самых надёжных команд в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Тот же «Сити» пропускает в чемпионате Англии в среднем 0,6 мяча за матч, а «Ливерпуль» – 0,7.

В то же время предположим, что в центральном матче 32-го тура будет забито 2 или 3 гола. Эта ставка прошла в трёх из четырёх последних очных встреч команд на «Этихаде» в АПЛ и Лиге чемпионов и в двух предыдущих гостевых встречах «Ливерпуля» в АПЛ. Плюс в прошлой очной встрече было забито четыре гола на двоих. Оставлять зрителей совсем без голов было бы жестоко.