Битва Клоппа и Гвардиолы, 5-й матч СКА — ЦСКА, «Ростов» — «Локо»: что смотреть 10 апреля

Треть второго месяца весны практически позади, время бежит неумолимо быстро. Столь же быстро проходит спортивный сезон. Клубный футбол вышел на финишную прямую, НХЛ и КХЛ — тоже. Теннисисты готовятся к турнирам «Большого шлема», а Формула-1 набирает обороты. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 10 апреля.

На что ставить в футболе 10 апреля

Сегодня завершится 24-й тур Российской Премьер-Лиги. Закрывать программу выпала честь «Ростову» и «Локомотиву». В Ростов-на-Дону вернулся Валерий Карпин и начал наводить порядок в клубе. Однако железнодорожники после зимней паузы, несмотря на все трудности, показывают крайне результативный футбол. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Также отдельного внимания заслуживает встреча столичного «Спартака» и тульского «Арсенала», которая пройдёт в Москве. У «народной команды» после назначения Паоло Ваноли не ладится. Сказать, что ничего не получается, трудно, но побед не хватает. Кажется, с проблемными туляками можно будет добыть важную победу. Начало — в 16:30 мск.



Поклонники зарубежного футбола, конечно же, будут пристально следить за противостоянием «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в АПЛ, а подопечные Юргена Клоппа отстают всего на одно очко. При этом у каждого клуба есть по одному матчу в запасе. Стартовый свисток на стадионе «Этихад» прозвучит в 18:30 мск.

Пожалуй, именно эта встреча станет определяющей в вопросе интриги чемпионской гонки в Англии. Оба клуба набрали сумасшедшую форму, регулярно добывают победы. Сейчас у каждого тренера есть отличная возможность насолить конкуренту и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице.

На что ставить в хоккее 10 апреля

Противостояние финала плей-офф Западной конференции в КХЛ между СКА и ЦСКА возвращается в нулевую точку. После четырёх матчей серии счёт побед равный — 2-2. Петербуржцев не сломали 2:6 от москвичей в третьем матче, и они восстановили баланс в четвёртом. Пятая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Продолжаем следить и за регулярным чемпионатом НХЛ, а именно за похождениями Александра Овечкина. «Вашингтон» сразится с «Бостоном», первое вбрасывание состоится в 20:30 мск. Впрочем, это не единственная интересная встреча. Через 2,5 часа «Питтсбург» Евгения Малкина начнёт выяснять отношения с «Нэшвиллом» (начало — в 23:00 мск).

На что ставить в теннисе 10 апреля

В Монте-Карло стартует первый круг турнира категории «Мастерс» на грунте. Среди интересных пар можно выделить противостояние Карена Хачанова и Диего Шварцмана. Россиянин на момент от 31 января имел 2633 очка в рейтинге и отставал лишь на семь пунктов от аргентинца. Начало состоится не ранее 11:00 мск.

Сейчас у Карена есть отличная возможность доставить конкуренту неприятностей. Отметим также, что Новак Джокович, Феликс Оже-Альяссим, Стефанос Циципас, Александр Зверев и другие высоко сеяные спортсмены вступят в борьбу на следующей стадии. Первая ракетка России Даниил Медведев из-за проблем со здоровьем участие в турнире в Монако принимать не будет.

На что ещё ставить 10 апреля

Третий этап Формулы-1 подошёл к концу, сегодня в 8:00 мск стартует гонка гран-при Австралии. Пилотам предстоит преодолеть 58 кругов общей протяжённостью свыше 307 км. В общем зачёте лидирует монегасский представитель Scuderia Ferrari Шарль Леклер.



Поклонники баскетбола смогут посмотреть две встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казахстанская «Астана» сыграет с московским ЦСКА (начало — в 12:00 мск), а казанский УНИКС примет саратовский «Автодор» (14:00 мск). Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, при этом имеет игру в запасе.

СКА — ЦСКА: прогноз на пятый матч серии.