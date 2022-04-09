«Ростов» — «Локомотив». Пожелаем Валерию Карпину крепких нервов

10 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех москвичей оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 10 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (10.04.2022)

Миновали первые матчи 1/4 финала еврокубков, вскоре нас порадуют ответные противостояния. Тем временем сезон в Российской Премьер-Лиге выходит на финишную прямую. 10 апреля завершится 24-й тур. В самой поздней из встреч на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» примет московский «Локомотив».

Благодаря возвращению Валерия Карпина «Ростов» выступил в последних четырёх матчах РПЛ весьма неплохо. Одержал победы над «Рубином» (2:1) и «Крыльями Советов» (1:0), сыграл вничью с сильным московским «Динамо» (1:1) и уступил «Нижнему Новгороду» (1:2). Вследствие этого поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета составляет четыре пункта.

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Для начала рассмотрим неудачно сложившуюся встречу с нижегородцами. Ростовчане всю игру владели инициативой и регулярно создавали моменты у ворот оппонента, но стратегия Александра Кержакова оказалась лучше. Нижегородцы засели в глубокую оборону и изредка выбегали в контратаки. За весь матч нанесли лишь три удара по воротам Сергея Песьякова, но два из них стали голевыми.



В матчах с «Динамо» и «Крыльями Советов» жёлто-синие придерживались идентичной стратегии. В обоих случаях даровали владение мячом соперникам и уступили по ударам, зато добыли победу. После матча Карпин заявил, что большого удовольствия от результата не получил. Игра забрала очень много нервов. По мнению специалиста, не забитый Дмитрием Полозом пенальти надломил настрой.

Тем не менее команда выдержала натиск противника и добыла важные три очка. Теперь можно с полной уверенностью заявить о том, что Карпин вытащил ослабленный уходом легионеров «Ростов» из кризиса. Хотя впереди ещё много работы. Тренеру предстоит решить ряд задач, в том числе подлатать линию обороны, которая состоит из совсем юных игроков.



У «Локомотива» после ухода Маркуса Гисдоля пост главного тренера на некоторое время остался бесхозным. Готовил команду к матчам его бывший помощник — Марвин Комппер. Совместно с Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым. Однако недавно появилась информация, что Лоськов и Пашинин покинули тренерский штаб. Место наставника занял Заур Хапов. Но нужны ли сейчас эти новшества?



Благодаря совместным усилиям предыдущих наставников железнодорожники за последние четыре матча чемпионата России потерпели только одно поражение — от ЦСКА (1:2). В остальных встречах одержали победы. Сначала над «Химками» (3:2) и «Ахматом» (3:2), а затем — над «Спартаком» (1:0). Лишь в последнем случае не порадовали результативностью.

Дерби с красно-белыми вообще получилось очень противоречивым. По ходу противостояния красно-зелёные выглядели аутсайдерами и не проиграли, пожалуй, благодаря стараниям Даниила Худякова, плохим погодным условиям и большой удаче. Хотя ещё помог Сергей Карасёв, который не удалил Алексиса Бека-Бека.

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На заседании ЭСК РФС эпизод был детально рассмотрен и разобран. В результате было выявлено, что опытный арбитр допустил ошибку, не показав хавбеку красную карточку. Усугубляет ситуацию то, что полузащитник записал на свой счёт голевую передачу на Вильсона Изидора. Новичок «Локо» забил гол на 85-й минуте.



Как бы там ни было, нынешний «Локомотив» имеет хорошую линию атаки, на острие которой великолепно орудуют новички — Ян Кухта и как раз Вильсон Изидор. Благодаря их стараниям за последние четыре встречи чемпионата России железнодорожники забили восемь мячей. Однако пропустили за этот период тоже немало — шесть.



Причём вины Даниила Худякова в этом нет. Напротив, несмотря на возраст, юный голкипер выступает потрясающе. Своей игрой он вытеснил из основы Маринато Гильерме, который страдает из-за травм. Железнодорожникам просто не хватает профильных защитников. Кстати, на грядущий матч они поехали на поезде.

Фаворита определить довольно трудно. Обе команды здорово выступили в своих последних матчах в чемпионате России, порадовали результативностью. Думаем, можно даже взять «обе забьют» за коэффициент 1.90. Дело ещё в том, что в трёх из последних четырёх очных встреч такая ставка заходила.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 10 апреля 2022 года

«Ростов» после возвращения Валерия Карпина пребывает в хорошем настроении. Забил во всех последних четырёх встречах, плюс много атаковал и выглядел симпатично. За исключением разве что встречи с «Динамо». «Локомотив», в свою очередь, усилился в зимнее трансферное окно и за счёт этого добыл хорошие результаты после перерыва, несмотря на трудности. В том же время обе команды имеют проблемы в обороне: у ростовчан это молодость и неопытность защитников, а у москвичей — нехватка профильных защитников. Поэтому ждём голов с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.

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