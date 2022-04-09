«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Главный матч сезона в АПЛ

10 апреля состоится матч 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Ливерпуля» оценён экспертами в 3.66. Ставки на ничью принимаются за 3.84.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 10 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (10.04.2022)

Миновали первые матчи 1/4 финала еврокубков, вскоре нас порадуют ответные противостояния. Пока возвращаемся на внутреннюю арену. 10 апреля состоится встреча, которая закроет программу 32-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Этихад» померяются силами главные претенденты на золотые медали — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Горожане» за 30 туров чемпионата Англии потерпели только три поражения — от «Тоттенхэма» (0:1 и 2:3) и «Кристал Пэлас» (0:2). В последнем случае уступили по большей части из-за удаления, которое схлопотал Эмерик Лапорт за фол последней надежды. Также за этот период четыре раза сыграли вничью — с «Саутгемптоном» (0:0 и 1:1), всё тем же «Кристал Пэлас» (0:0) и как раз «Ливерпулем» (2:2).



Во всех остальных противостояниях одержали результативные победы. В Лиге чемпионов дела «Манчестер Сити» тоже пока обстоят отлично. На стадии 1/8 финала без проблем прошёл «Спортинг», а в первой встрече 1/4 финала обыграл мадридский «Атлетико» (1:0). Хотя противостояние выдалось довольно тяжёлым.



Статистика говорит о многом. За всю встречу «матрасники» не нанесли ни одного удара и сильно уступили по владению мячом. Судя по всему, они выходили на поле далеко не с целью забить или выиграть. Диего Симеоне использовал схему с пятью защитниками, но складывалось впечатление, будто их 10. Нападающие практически безвылазно пребывали на своей половине поля.

Примечательно, что подопечные Хосепа Гвардиолы абсолютно не боятся крепких оппонентов и играют с ними строго первым номером. Например, в последней очной встрече с «Ливерпулем» тоже смело шли в атаку и создали очень много моментов. Однако оппонент воспользовался открытостью «горожан» и дважды повёл в счёте. Оба раза удобный счёт удержать не удалось.



Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Несмотря на отсутствие профильного центрального нападающего, «Манчестер Сити» может похвастаться отличной статистикой. За 30 встреч чемпионата Англии его игроки наколотили 70 мячей, хотя главным козырем в рукаве клуба, пожалуй, является крепкая оборона. За этот же период пропустили только 18.



«Ливерпуль» в текущем сезоне потерпел только три поражения во всех соревнованиях — от «Вест Хэма» (2:3) и «Лестера» (0:1) в АПЛ и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов от «Интера» (0:1). Однако ничейных результатов в чемпионате Англии у него поболее, чем у клуба из Манчестера. Шесть штук. Причём все они сопровождались потрясающей результативностью.

Дело в том, что мерсисайдцы имеют одну из самых грозных атакующих линий в мире. Особенно выделяется трио Мохамед Салах, Садио Мане и Диогу Жота. Взаимопонимание нападающих потрясает. Они быстро ориентируются в пространстве и реализуют один момент за другим. На троих забили 46 мячей за 30 противостояний в АПЛ.



Хотя список нападающих красных на этом не заканчивается. В зимнее трансферное окно к коллективу присоединился Луис Диас. Колумбиец регулярно получает игровую практику и тоже понемногу начинает внимать стратегии Юргена Клоппа. В первом матче 1/4 финала помог одержать победу над «Бенфикой» (3:1). Гол забил на 87-й минуте с передачи Наби Кейта.

В других соревнованиях «Ливерпуль» тоже преуспевает. В финале Кубка лиги обыграл «Челси» (0:0, по серии пенальти 11:10), в Кубке Англии добрался до полуфинала, одолев на предыдущей стадии «Ноттингем Форест» (1:0). Плюс статистику имеет ничуть не хуже, чем «Манчестер Сити». За 30 игр в АПЛ его игроки забили 77 мячей — больше всех. Пропустили за этот период только 20.



Нас ждёт грандиозная встреча разноплановых, но очень сильных команд. «Горожане» привыкли одерживать победы за счёт контроля мяча и позиционной осады оппонента, а Юрген Клопп пользуется скоростью и реализацией своих подопечных. При этом оба коллектива обладают потрясающе надёжными линиями защиты.



С другой стороны, обе дружины знают толк и в сфере нападения. За 30 матчей АПЛ наколотили на двоих почти 150 мячей. Плюс за пять последних очных противостояний лишь один раз показатель забитых мячей не превышал планку 2,5 мяча за игру. Думаем, можно поставить на общий верх по голам за коэффициент 1.80, несмотря на всю принципиальность.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 10 апреля 2022 года

«Манчестер Сити» хорош тем, что его игра не зависит от конкретного игрока. Благодаря хитрому Хосепу Гвардиоле коллектив слаженно действует как в обороне, так и в атаке. За счёт этого радует большим количеством забитых голов и мало пропускает. Однако, несмотря на градус встречи и близость команд в турнирной таблице, на наш взгляд, голов будет много. «Ливерпуль» усилился в зимнее трансферное окно нападающим и наверняка не станет отсиживаться в обороне. Как-никак он имеет самое результативное нападение в АПЛ. История очных встреч только подтверждает нашу догадку. Проверим яркий исход встречи.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

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