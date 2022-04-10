«Металлург» — «Трактор», 5-й матч. Илья Воробьёв заставит челябинцев капитулировать

11 апреля состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.13, а успех «Трактора» оценён экспертами в 2.96.

Илья Воробьёв назвал игроков «Металлурга» героями после победы со счётом 6:0.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Трактор» 11 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что 5-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Трактор» Челябинск (11.04.2022)

После четвёртой встречи в Челябинске многие болельщики не поверили своим глазам. 6:0 в пользу «Металлурга» в таком противостоянии — это что, серьёзно? Да, это не шутка. Магнитогорцы теперь ведут в серии 3-1. Впереди нас ждёт пятый матч, который пройдёт в Магнитогорске и станет решающим.

Подопечным Анвара Гатиятулина в четвёртой встрече во многом не везло. В первом периоде отличный шанс открыть счёт был у Виталия Кравцова, но шайба попала сперва в штангу, а после затерялась под Василием Кошечкиным. Добивание Сергея Калинина не помогло. После «Магнитка» забросила за девять минут три безответные шайбы. Денис Зернов, Николай Голдобин и Брендан Лайпсик отметились.

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Пожалуй, это был худший период в исполнении «Трактора». Во втором отрезке Филипп Майе упрочил преимущество в единственном большинстве. Реализация у «лис» на уровне. А вот соперник так и не мог показать достойную игру в атаке, концентрации явно не хватало. Да и фортуна, как мы уже сказали, где-то отвернулась. Суммарно за матч попали в штангу четыре раза.



«Металлург» не захотел останавливаться, в третьем периоде забросил ещё две шайбы. Брендан Лайпсик отметился дублем. Конечно, такой исход больше похож на шок, чем на закономерность. Винить во всём одного Романа Вилла тоже нельзя, защита прилично ошибалась. Позволяла многое делать сопернику на пятаке. В какой-то момент настрой надломился.

Возможно, сильно повлияло то, что не могли забросить. Плюс давали слишком много пространства оппоненту на красной и своей синей линии. Так что теперь у «Металлурга» отрыв в две победы, а серия переезжает к нему домой, где выделить фаворита команды не могут. Имеют по две победы в основное время в четырёх прошлых очных битвах.



При этом соперники во всех случаях забрасывали больше четырёх шайб. На наш взгляд, вполне разумно ждать голевой матч снова. При этом положение в серии, свой лёд, поддержка болельщиков и хорошее настроение дают подопечным Ильи Воробьёва преимущество. Ведь если посмотреть на прошлые игры, то смотрятся клубы наравне. Не считая последний матч, конечно.

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Вратари стоят уверенно, Роман Вилл имеет 92,3% отражённых бросков, Василий Кошечкин — 92,7%. Разве что лучшие бомбардиры плей-офф КХЛ лишь в составах СКА и «Металлурга». У последнего это Николай Голдобин, Филипп Майе и Брендан Лайпсик, они занимают со второй по четвёртую позиции в списке.



Да и в защите лучшими оказались хозяева. Первое место занимает Григорий Дронов с 12 очками в 16 встречах, второе — Егор Яковлев с аналогичными цифрами. Конечно, это всего лишь цифры, но они дают неплохое представление об уровне команд сейчас. Хотя «Трактор» — сбалансированная команда, которой поражение всухую несвойственно.



Такие случаи единичны, неприятны, но нужно работать. Букмекеры, впрочем, отдают предпочтение хозяевам. Это понятно. Теперь у них есть небольшое преимущество. Эмоционально задавить оппонента в последней встрече дорогого стоит. Мы бы остановились на том, что «Металлург» не проиграет, и добавили сюда тотал больше 3.5 шайбы. Коэффициент комбинированной ставки — 1.77.



Пятый матч серии может оказаться последним. Скорее всего, так и получится. По многим параметрам хозяева сейчас в плюсе. «Трактор» — сильная команда, наверняка сыграет агрессивно. Однако «Металлург» смотрится куда предпочтительнее. Правда, противостояние вряд ли будет лёгким. Вероятно, закончится победой хозяев в одну шайбу.

«Металлург» — «Трактор»: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф КХЛ 11 апреля 2022 года

«Металлург» отлично реализовал свои моменты в последней игре, «Трактору» не хватило удачи и концентрации. Счёт в серии 3-1 в пользу магнитогорцев. Пятый матч будет не менее интересным, но, на наш взгляд, окажется последним. Хозяева будут на подъёме, плюс на их стороне свой лёд и болельщики. Илья Воробьёв имеет отличную возможность снять все вопросы уже сейчас. Хотя понятно, что челябинцы дадут бой.



Ставка: «Металлург» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.77.

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